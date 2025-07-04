Ростовскую область атаковали беспилотники — один попал в жилой дом, погибла женщина

Фото, предполагаемо, из района атаки Источник: Baza / Teleram

Беспилотники атаковали несколько районов Ростовской области. Об этом местный сообщил губернатор Юрий Слюсарь. После атаки погибла женщина,

«Военные отразили воздушную атаку, но к сожалению не обошлось без трагических последствий. В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, бывший учитель. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей. На место выехали оперативные службы и глава района», сообщил Слюсарь.

Кадры из Азова Ростовской области, где в результате атаки БПЛА ВСУ повреждён жилой дом Источник: SHOT / Telegram

На данный момент в области сохраняется опасность атаки БПЛА, предупредил губернатор.

«Средства приведены в готовность и продолжают отражать атаку врага. Прошу сохранять осторожность», — написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Обновлено 6:09 (мск): Без света из-за украинских беспилотников остались жители Сергиевского Посада. Очевидцы сообщают, что в городе не работает часть общественного транспорта, передает telegram-канал «Осторожно новости».

По информации главы городского округа Оксаны Ерохановой, известно о 4 взрывах в районе микрорайона Звездочка, 1 человек пострадал.

Момент пролета БПЛА над Сергиевым Посадом Источник: Осторожно новости / Telegram

Обновлено 7:26 (мск): В Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

26 — над территорией Ростовской области,

12 — над территорией Курской области,

6 — над территорией Белгородской области,

3 — над территорией Орловской области,

1 — над территорией Липецкой области.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.