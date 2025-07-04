Ростовскую область атаковали беспилотники — один попал в жилой дом, погибла женщина

Беспилотники атаковали несколько районов Ростовской области. Об этом местный сообщил губернатор Юрий Слюсарь. После атаки погибла женщина,
«Военные отразили воздушную атаку, но к сожалению не обошлось без трагических последствий. В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, бывший учитель. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей. На место выехали оперативные службы и глава района», сообщил Слюсарь.
На данный момент в области сохраняется опасность атаки БПЛА, предупредил губернатор.
«Средства приведены в готовность и продолжают отражать атаку врага. Прошу сохранять осторожность», — написал Слюсарь в своем телеграм-канале.
Обновлено 6:09 (мск): Без света из-за украинских беспилотников остались жители Сергиевского Посада. Очевидцы сообщают, что в городе не работает часть общественного транспорта, передает telegram-канал «Осторожно новости».
По информации главы городского округа Оксаны Ерохановой, известно о 4 взрывах в районе микрорайона Звездочка, 1 человек пострадал.
Обновлено 7:26 (мск): В Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
26 — над территорией Ростовской области,
12 — над территорией Курской области,
6 — над территорией Белгородской области,
3 — над территорией Орловской области,
1 — над территорией Липецкой области.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.
Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.