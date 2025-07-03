Пациент год угрожал врачам, а затем устроил резню. Всё, что известно о нападении на медиков в больнице Иркутска

Всё, что известно о нападении на персонал поликлиники № 8 в Иркутске Источник: Виктор Лучкин / «ИрСити»

Сегодня пациент с ножом и перцовым баллончиком напал на персонал больницы № 8 в Иркутске. Полиции он заявил, что шел убивать врача. Пострадали две женщины, обе в тяжелом состоянии. Главврач больницы Жанна Есева рассказала, что мужчина угрожал медикам уже год, а однажды его уже забирала группа быстрого реагирования. Наши иркутские коллеги из IRCITY.RU рассказывают всё, что известно о ЧП в медучреждении.

«Нападавший бил в лицо и шею»

Нападение произошло утром на четвертом этаже больницы, в приемной заместителя главврача.

Городская больница № 8 работает уже более 90 лет, в ней трудятся более 750 человек. Взрослая поликлиника обслуживает более 75 000 человек, плановая мощность — 1333 посещения в смену.

— Пациент напал на моего заместителя, начмеда поликлиники, и секретаря. Пришел за документами с ножом, с баллончиком. Брызнул в лицо, в глаза баллончиком, достал нож и нанес ножевые ранения в область лица, затылка, шеи и грудного отдела и секретарю, и моему заместителю, — рассказала журналисту Жанна Есева.

Пол в приемной, где произошло нападение Источник: подписчик «ИрСити» Пол в приемной, где произошло нападение Источник: подписчик «ИрСити»

Персоналу поликлиники удалось закрыть нападавшего в одном из кабинетов и вызвать полицию. Затем его скрутили прибывшие на место сотрудники полиции и Росгвардии. На фото и видео видно, что у него перебинтована нога. По неподтвержденной информации, он ранил сам себя, а помощь ему оказали медики больницы № 8, на которых он нападал.

Нападавшего скрутили сотрудники полиции Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

После задержания мужчина не скрывал, что шел убивать врача.

— Хотел убить врача. Меня лишили права на жизнь по Конституции, по конвенции ООН по правам инвалидов, — заявил спокойно нападавший полиции.

— Но что бы ни случилось, это не повод нападать на людей? — спрашивает у него полицейский.

— Мне, наверно, виднее, — отвечает мужчина.

Нападавший признался, что шел убивать врача Источник: МВД38 / T.me

Обеих пострадавших женщин доставили в железнодорожную больницу — она дежурит сегодня по городу. Обе женщины в тяжелом состоянии находятся в реанимации, на момент публикации материала их уже прооперировали.

«Его боялись все врачи»

Нападавший знаком персоналу больницы № 8, он не раз угрожал врачам, а вообще состоит на учете в психоневрологическом диспансере, рассказала руководитель медучреждения Жанна Есева.

— Он писал жалобы без конца и ходил везде: и к заместителю губернатора, и в здравнадзор, и в министерство. Его всё не устраивало, вот он и пришел, угрожал. Уже год назад он это всё говорил, что приду и вас убью. Я была вынуждена поставить всякие кнопки быстрого реагирования врачам. Они всё время его боялись, потому что он не скрывал своих намерений, везде такие угрозы говорил, — рассказала Есева.

Она добавила, что чуть больше года назад коллективу больницы пришлось вызывать на этого пациента группу захвата и насильно помещать на четыре месяца в психдиспансер.

— А потом его выпустили, и вот он пришел с ножом, — сообщила собеседница.

Этаж опечатан, на полу — кровь

Через несколько часов после нападения в поликлинике восстановлена штатная работа. Нельзя зайти только на четвертый этаж, где произошло нападение: перекрыты и основная, и служебная лестницы.

Вход на этаж закрыт лентой Источник: Виктор Лучкин / «ИрСити» Служебная лестница еще и закрыта на ключ Источник: Виктор Лучкин / «ИрСити»

На полу четвертого этажа еще осталась кровь, в приемной работали сотрудники правоохранительных органов.

Четвертый этаж в поликлинике № 8, где произошло нападение Источник: Виктор Лучкин / «ИрСити»

Врачи и персонал поликлиники отказываются разговаривать с журналистом, отправляют получать комментарии в Минздраве, а пациентов, которые могли стать свидетелями происшествия, уже нет.

От коллег становится известно, что на месте был министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов, но получить у него комментарий в больнице нам не удалось. Также чиновник на момент публикации материала не ответил на телефонный звонок и сообщения. В телеграм-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева размещен его короткий комментарий о состоянии пострадавших, вопросы безопасности медиков Модестов в нем не комментирует.

Поликлиника № 8 устроена так же, как практически любая другая в Иркутске. Пост охраны — крохотный закруток справа от входа. Тут дежурят два человека, которые следят за ситуацией в больнице по камерам. Известно, что нападавший пронес нож и баллончик в пакете.

Пост охраны — это стойка с зеленой табличкой слева на фотографии Источник: Виктор Лучкин / «ИрСити»

Реакция на произошедшее

Главврачи иркутских больниц, с которыми нам удалось поговорить, в шоке от произошедшего.

— Вообще это ужас. Медики совершенно не защищены. Пока это надо осознать, что и как. Вообще, конечно, слов нету, — высказался главврач городской больницы № 7 Александр Бессонов.

Главврач Ивано-Матренинской детской больницы Владимир Новожилов также назвал произошедшее ужасом и подчеркнул, что денег на охрану медучреждений выделяется крайне мало.

— Охрана без козырьков и в тапочках у нас. Понятно, кто там на охране сидит. А потому что денег на это выделяется крайне мало. Но вообще это всё, [что случилось], конечно, полнейший ужас, — отметил он.

По его мнению, ситуацию с нападением на врачей может поменять адекватное наказание за такие преступления.

— Должно быть адекватное наказание, чтобы этого не было. А у нас почти никого не наказывают, понимаете? В нашей больнице 5 лет назад стоматологу сломали палец. В конечном итоге она просто уволилась, мы потеряли врача. И я думаю, что здесь также может всё на тормозах спуститься. Поговорят, повозмущаются, и всё, никому ничего не будет. Но хотелось бы, чтобы было адекватное наказание, чтобы люди чувствовали, что так нельзя, — заметил Владимир Новожилов.

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова тоже отметила, что была в шоке от произошедшего, при этом она подчеркнула, что нужно разобраться в том, что толкнуло мужчину на такой шаг.

— Возможно, он был в длительной травмирующей ситуации, поэтому человек решился на это. Или у него психическое расстройство. Но, видите, мы же врачей за стекло не посадим, не оградим от людей. У нас на территории серьезная проблема с психическим здоровьем населения, — заметила Светлана Семенова.

Она подчеркнула, что в Иркутской области есть и работает сеть психиатрических стационаров и больниц, но проблема всё равно остается актуальной и достаточно острой. «Мы вопросами содержания людей в психиатрических больницах занимаемся, но тема эта непростая. У нас много инвалидов из-за психических расстройств. Сейчас еще ребята будут приходить с СВО с посттравматическими стрессовыми расстройствами. Это еще одна тема. У нас много людей с деменцией, которые могут устроить пожар, например, и тоже опасны для общества», — поделилась Семенова.

Также она озвучила статистику, из которой следует, что в 2024 году (по сравнению с 2023-м) увеличилось количество пациентов со впервые выявленными расстройствами. В прошлом году их зафиксировано 7000. Но в эту статистику попадают также люди с депрессивными расстройствами, то есть не все они опасны для общества.

— Число пациентов, имеющих инвалидность по психическому заболеванию, в 2024-м тоже увеличилось и составило 27 500 человек. Но надо понимать, что тут вообще все возможные расстройства, — подчеркнула Светлана Семенова.

Комментарии следствия

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело после нападения по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Комментарий заместителя руководителя следственного отдела по Ленинскому району города Иркутска Михаила Филиппова Источник: Следком38 / T.me

Еще одно нападение на медика произошло в Иркутской области в ноябре 2024 года. Бригада скорой помощи отправилась в отдаленный вахтовый поселок в Казачинско-Ленском районе на вызов: нужно было транспортировать нетрезвого 53-летнего мужчину в райбольницу. В пути следования между вахтовиком и фельдшером скорой Александром Печелатовым произошла словесная перепалка. В итоге пациент ударил медработника ножом в грудь, затем стал угрожать водителю расправой, но тот смог убежать. Нападавший скрылся с места преступления, а фельдшер скончался в больнице от полученного ранения. В марте 2025 года жена медика пожаловалась руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на затянутое следствие.

Погибшему фельдшеру было 35 лет. Он окончил Новосибирский медицинский колледж в 2013 году по специальности «лечебное дело». Работал фельдшером, медицинским братом, заведующим ФАПом в селе Карам. С 2018 года работал фельдшером скорой медицинской помощи.