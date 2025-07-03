НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 748мм 60%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,65
EUR 92,68
Надвигается непогода
Первые матчи «Локомотива» в новом сезоне
Кубок Гагарина увезли в Татарстан
Лето в Ярославле
Лето возвращается
Топ советов по ремонту
Сбои в работе мобильного интернета
Причина утренней пробки
Сколько стоит Кубок Гагарина
Программа кинофестиваля
Происшествия Пациент год угрожал врачам, а затем устроил резню. Всё, что известно о нападении на медиков в больнице Иркутска

Пациент год угрожал врачам, а затем устроил резню. Всё, что известно о нападении на медиков в больнице Иркутска

Две пострадавшие женщины находятся в тяжелом состоянии

304
Написать комментарий
Всё, что известно о нападении на персонал поликлиники № 8 в Иркутске | Источник: Виктор Лучкин / «ИрСити»Всё, что известно о нападении на персонал поликлиники № 8 в Иркутске | Источник: Виктор Лучкин / «ИрСити»

Всё, что известно о нападении на персонал поликлиники № 8 в Иркутске

Источник:

Виктор Лучкин / «ИрСити»

Сегодня пациент с ножом и перцовым баллончиком напал на персонал больницы № 8 в Иркутске. Полиции он заявил, что шел убивать врача. Пострадали две женщины, обе в тяжелом состоянии. Главврач больницы Жанна Есева рассказала, что мужчина угрожал медикам уже год, а однажды его уже забирала группа быстрого реагирования. Наши иркутские коллеги из IRCITY.RU рассказывают всё, что известно о ЧП в медучреждении.

«Нападавший бил в лицо и шею»

Нападение произошло утром на четвертом этаже больницы, в приемной заместителя главврача.

Городская больница № 8 работает уже более 90 лет, в ней трудятся более 750 человек. Взрослая поликлиника обслуживает более 75 000 человек, плановая мощность — 1333 посещения в смену.

— Пациент напал на моего заместителя, начмеда поликлиники, и секретаря. Пришел за документами с ножом, с баллончиком. Брызнул в лицо, в глаза баллончиком, достал нож и нанес ножевые ранения в область лица, затылка, шеи и грудного отдела и секретарю, и моему заместителю, — рассказала журналисту Жанна Есева.

Пол в приемной, где произошло нападение | Источник: подписчик «ИрСити»Пол в приемной, где произошло нападение | Источник: подписчик «ИрСити»

Пол в приемной, где произошло нападение

Источник:

подписчик «ИрСити»

Пол в приемной, где произошло нападение | Источник: подписчик «ИрСити»Пол в приемной, где произошло нападение | Источник: подписчик «ИрСити»

Пол в приемной, где произошло нападение

Источник:

подписчик «ИрСити»

Персоналу поликлиники удалось закрыть нападавшего в одном из кабинетов и вызвать полицию. Затем его скрутили прибывшие на место сотрудники полиции и Росгвардии. На фото и видео видно, что у него перебинтована нога. По неподтвержденной информации, он ранил сам себя, а помощь ему оказали медики больницы № 8, на которых он нападал.

Нападавшего скрутили сотрудники полиции | Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области Нападавшего скрутили сотрудники полиции | Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Нападавшего скрутили сотрудники полиции

Источник:

пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

После задержания мужчина не скрывал, что шел убивать врача.

— Хотел убить врача. Меня лишили права на жизнь по Конституции, по конвенции ООН по правам инвалидов, — заявил спокойно нападавший полиции.

— Но что бы ни случилось, это не повод нападать на людей? — спрашивает у него полицейский.

— Мне, наверно, виднее, — отвечает мужчина.

Нападавший признался, что шел убивать врача

Источник:

МВД38 / T.me

Обеих пострадавших женщин доставили в железнодорожную больницу — она дежурит сегодня по городу. Обе женщины в тяжелом состоянии находятся в реанимации, на момент публикации материала их уже прооперировали.

«Его боялись все врачи»

Нападавший знаком персоналу больницы № 8, он не раз угрожал врачам, а вообще состоит на учете в психоневрологическом диспансере, рассказала руководитель медучреждения Жанна Есева.

— Он писал жалобы без конца и ходил везде: и к заместителю губернатора, и в здравнадзор, и в министерство. Его всё не устраивало, вот он и пришел, угрожал. Уже год назад он это всё говорил, что приду и вас убью. Я была вынуждена поставить всякие кнопки быстрого реагирования врачам. Они всё время его боялись, потому что он не скрывал своих намерений, везде такие угрозы говорил, — рассказала Есева.

Она добавила, что чуть больше года назад коллективу больницы пришлось вызывать на этого пациента группу захвата и насильно помещать на четыре месяца в психдиспансер.

— А потом его выпустили, и вот он пришел с ножом, — сообщила собеседница.

Этаж опечатан, на полу — кровь

Через несколько часов после нападения в поликлинике восстановлена штатная работа. Нельзя зайти только на четвертый этаж, где произошло нападение: перекрыты и основная, и служебная лестницы.

Вход на этаж закрыт лентой | Источник: Виктор Лучкин / «ИрСити»Вход на этаж закрыт лентой | Источник: Виктор Лучкин / «ИрСити»

Вход на этаж закрыт лентой

Источник:

Виктор Лучкин / «ИрСити»

Служебная лестница еще и закрыта на ключ | Источник: Виктор Лучкин / «ИрСити»Служебная лестница еще и закрыта на ключ | Источник: Виктор Лучкин / «ИрСити»

Служебная лестница еще и закрыта на ключ

Источник:

Виктор Лучкин / «ИрСити»

На полу четвертого этажа еще осталась кровь, в приемной работали сотрудники правоохранительных органов.

Четвертый этаж в поликлинике № 8, где произошло нападение | Источник: Виктор Лучкин / «ИрСити»Четвертый этаж в поликлинике № 8, где произошло нападение | Источник: Виктор Лучкин / «ИрСити»

Четвертый этаж в поликлинике № 8, где произошло нападение

Источник:

Виктор Лучкин / «ИрСити»

Врачи и персонал поликлиники отказываются разговаривать с журналистом, отправляют получать комментарии в Минздраве, а пациентов, которые могли стать свидетелями происшествия, уже нет.

От коллег становится известно, что на месте был министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов, но получить у него комментарий в больнице нам не удалось. Также чиновник на момент публикации материала не ответил на телефонный звонок и сообщения. В телеграм-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева размещен его короткий комментарий о состоянии пострадавших, вопросы безопасности медиков Модестов в нем не комментирует.

Поликлиника № 8 устроена так же, как практически любая другая в Иркутске. Пост охраны — крохотный закруток справа от входа. Тут дежурят два человека, которые следят за ситуацией в больнице по камерам. Известно, что нападавший пронес нож и баллончик в пакете.

Пост охраны&nbsp;— это стойка с зеленой табличкой слева на фотографии | Источник: Виктор Лучкин / «ИрСити»Пост охраны&nbsp;— это стойка с зеленой табличкой слева на фотографии | Источник: Виктор Лучкин / «ИрСити»

Пост охраны — это стойка с зеленой табличкой слева на фотографии

Источник:

Виктор Лучкин / «ИрСити»

Реакция на произошедшее

Главврачи иркутских больниц, с которыми нам удалось поговорить, в шоке от произошедшего.

— Вообще это ужас. Медики совершенно не защищены. Пока это надо осознать, что и как. Вообще, конечно, слов нету, — высказался главврач городской больницы № 7 Александр Бессонов.

Главврач Ивано-Матренинской детской больницы Владимир Новожилов также назвал произошедшее ужасом и подчеркнул, что денег на охрану медучреждений выделяется крайне мало.

— Охрана без козырьков и в тапочках у нас. Понятно, кто там на охране сидит. А потому что денег на это выделяется крайне мало. Но вообще это всё, [что случилось], конечно, полнейший ужас, — отметил он.

По его мнению, ситуацию с нападением на врачей может поменять адекватное наказание за такие преступления.

— Должно быть адекватное наказание, чтобы этого не было. А у нас почти никого не наказывают, понимаете? В нашей больнице 5 лет назад стоматологу сломали палец. В конечном итоге она просто уволилась, мы потеряли врача. И я думаю, что здесь также может всё на тормозах спуститься. Поговорят, повозмущаются, и всё, никому ничего не будет. Но хотелось бы, чтобы было адекватное наказание, чтобы люди чувствовали, что так нельзя, — заметил Владимир Новожилов.

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова тоже отметила, что была в шоке от произошедшего, при этом она подчеркнула, что нужно разобраться в том, что толкнуло мужчину на такой шаг.

— Возможно, он был в длительной травмирующей ситуации, поэтому человек решился на это. Или у него психическое расстройство. Но, видите, мы же врачей за стекло не посадим, не оградим от людей. У нас на территории серьезная проблема с психическим здоровьем населения, — заметила Светлана Семенова.

Она подчеркнула, что в Иркутской области есть и работает сеть психиатрических стационаров и больниц, но проблема всё равно остается актуальной и достаточно острой. «Мы вопросами содержания людей в психиатрических больницах занимаемся, но тема эта непростая. У нас много инвалидов из-за психических расстройств. Сейчас еще ребята будут приходить с СВО с посттравматическими стрессовыми расстройствами. Это еще одна тема. У нас много людей с деменцией, которые могут устроить пожар, например, и тоже опасны для общества», — поделилась Семенова.

Также она озвучила статистику, из которой следует, что в 2024 году (по сравнению с 2023-м) увеличилось количество пациентов со впервые выявленными расстройствами. В прошлом году их зафиксировано 7000. Но в эту статистику попадают также люди с депрессивными расстройствами, то есть не все они опасны для общества.

— Число пациентов, имеющих инвалидность по психическому заболеванию, в 2024-м тоже увеличилось и составило 27 500 человек. Но надо понимать, что тут вообще все возможные расстройства, — подчеркнула Светлана Семенова.

Комментарии следствия

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело после нападения по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Комментарий заместителя руководителя следственного отдела по Ленинскому району города Иркутска Михаила Филиппова

Источник:

Следком38 / T.me

Еще одно нападение на медика произошло в Иркутской области в ноябре 2024 года. Бригада скорой помощи отправилась в отдаленный вахтовый поселок в Казачинско-Ленском районе на вызов: нужно было транспортировать нетрезвого 53-летнего мужчину в райбольницу. В пути следования между вахтовиком и фельдшером скорой Александром Печелатовым произошла словесная перепалка. В итоге пациент ударил медработника ножом в грудь, затем стал угрожать водителю расправой, но тот смог убежать. Нападавший скрылся с места преступления, а фельдшер скончался в больнице от полученного ранения. В марте 2025 года жена медика пожаловалась руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на затянутое следствие.

Погибшему фельдшеру было 35 лет. Он окончил Новосибирский медицинский колледж в 2013 году по специальности «лечебное дело». Работал фельдшером, медицинским братом, заведующим ФАПом в селе Карам. С 2018 года работал фельдшером скорой медицинской помощи.

У медика остались двое детей. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил профильным ведомствам во взаимодействии с местной администрацией отработать все вопросы по оказанию помощи семье погибшего. В декабре стало известно, что вдове и детям планируют выплатить миллион рублей.

ПО ТЕМЕ
Зоя КузнецоваЗоя Кузнецова
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Виктор ЛучкинВиктор Лучкин
Виктор Лучкин
журналист
Алина РинчиноАлина Ринчино
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Нападение на врача Полиция Следственный комитет Уголовное дело Медицина
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Видели ракеты из иллюминатора. Россиянка попала под обстрел между Израилем и Ираном и едва не погибла
Анонимный автор
Мнение
«Без раздумий полетели в Сочи»: туристка рассказала о пятидневном отпуске, который обошелся в 120 тысяч
Олеся Евсеева
Тюменка
Мнение
«Просто „Лады“ будут стоить под три миллиона». В чем главная проблема нового «Азимута»
Артем Краснов
Мнение
Результаты ЕГЭ: зумер знакомится со взрослой жизнью
Денис Лебедев
Мнение
Каменный берег и старинный монастырь: туристка показала необычный остров в Белом море
Галина Скородумова
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление