Беспилотники атаковали российские регионы. Из-за падения обломков БПЛА погибла женщина — кадры

Обломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецком округе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 69 беспилотников над территорией России. Однако в результате атаки на Липецк погибла женщина. Подробности об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.

«Обломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецком округе. К сожалению, есть жертвы. Погибла женщина 1954 года рождения, проживавшая в доме. Еще два человека получили ранения», — рассказал губернатор.

По информации Артамонова, пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. По предварительной информации, угрозы жизни нет.

Еще один беспилотник врезался в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. По предварительным данным, пострадавших нет. Артамонов сообщил, что взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Жителей эвакуировали. На месте работают все экстренные службы.

Дрон врезался в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце Источник: Игорь Артамонов / Telegram

Падение беспилотника спровоцировало пожар на парковке одного из предприятий в Ельце. Глава региона подчеркнул, что огонь удалось локализовать, а сотрудников ближайших цехов эвакуировать.

По предварительной информации губернатора, жертв и пострадавших в результате происшествия там нет. Однако в регионе сохраняется «желтый» уровень опасности.

В Минобороны сообщили, что за ночь над Россией силы ПВО уничтожили 69 беспилотников:

27 БПЛА — над территорией Белгородской области;

22 БПЛА — над территорией Воронежской области;

10 БПЛА — над территорией Липецкой области;

8 БПЛА — над территорией Курской области;

2 БПЛА — над территорией Республики Крым.

В Росавиации сообщают, что временные ограничения на прием и отправление самолетов сохраняются в некоторых городах России.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.