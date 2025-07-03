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Происшествия Беспилотники атаковали российские регионы. Из-за падения обломков БПЛА погибла женщина — кадры

Беспилотники атаковали российские регионы. Из-за падения обломков БПЛА погибла женщина — кадры

За ночь над территорией РФ уничтожили 69 дронов

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Обломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецком округе | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUОбломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецком округе | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Обломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецком округе

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 69 беспилотников над территорией России. Однако в результате атаки на Липецк погибла женщина. Подробности об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.

«Обломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецком округе. К сожалению, есть жертвы. Погибла женщина 1954 года рождения, проживавшая в доме. Еще два человека получили ранения», — рассказал губернатор.

По информации Артамонова, пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. По предварительной информации, угрозы жизни нет.

Еще один беспилотник врезался в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. По предварительным данным, пострадавших нет. Артамонов сообщил, что взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Жителей эвакуировали. На месте работают все экстренные службы.

Дрон врезался в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце | Источник: Игорь Артамонов / TelegramДрон врезался в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце | Источник: Игорь Артамонов / Telegram

Дрон врезался в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце

Источник:

Игорь Артамонов / Telegram

Падение беспилотника спровоцировало пожар на парковке одного из предприятий в Ельце. Глава региона подчеркнул, что огонь удалось локализовать, а сотрудников ближайших цехов эвакуировать.

По предварительной информации губернатора, жертв и пострадавших в результате происшествия там нет. Однако в регионе сохраняется «желтый» уровень опасности.

В Минобороны сообщили, что за ночь над Россией силы ПВО уничтожили 69 беспилотников:

  • 27 БПЛА — над территорией Белгородской области;

  • 22 БПЛА — над территорией Воронежской области;

  • 10 БПЛА — над территорией Липецкой области;

  • 8 БПЛА — над территорией Курской области;

  • 2 БПЛА — над территорией Республики Крым.

В Росавиации сообщают, что временные ограничения на прием и отправление самолетов сохраняются в некоторых городах России.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник ПВО Минобороны Атака ВСУ
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