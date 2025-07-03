Беспилотники атаковали российские регионы. Из-за падения обломков БПЛА погибла женщина — кадры

За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 69 беспилотников над территорией России. Однако в результате атаки на Липецк погибла женщина. Подробности об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.
«Обломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецком округе. К сожалению, есть жертвы. Погибла женщина 1954 года рождения, проживавшая в доме. Еще два человека получили ранения», — рассказал губернатор.
По информации Артамонова, пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. По предварительной информации, угрозы жизни нет.
Еще один беспилотник врезался в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. По предварительным данным, пострадавших нет. Артамонов сообщил, что взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Жителей эвакуировали. На месте работают все экстренные службы.
Падение беспилотника спровоцировало пожар на парковке одного из предприятий в Ельце. Глава региона подчеркнул, что огонь удалось локализовать, а сотрудников ближайших цехов эвакуировать.
По предварительной информации губернатора, жертв и пострадавших в результате происшествия там нет. Однако в регионе сохраняется «желтый» уровень опасности.
В Минобороны сообщили, что за ночь над Россией силы ПВО уничтожили 69 беспилотников:
27 БПЛА — над территорией Белгородской области;
22 БПЛА — над территорией Воронежской области;
10 БПЛА — над территорией Липецкой области;
8 БПЛА — над территорией Курской области;
2 БПЛА — над территорией Республики Крым.
В Росавиации сообщают, что временные ограничения на прием и отправление самолетов сохраняются в некоторых городах России.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.