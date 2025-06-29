Пострадал ребенок: катер с людьми перевернулся на реке в Ярославле. Видео

Момент крушения лодки на Которосли попал на видео Источник: ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах» / Vk.com

В Ярославле перевернулся катер с людьми. Лодка на скорости рухнула в воду в районе Толбухинского моста вечером 28 июня. Детали происшествия на Которосли сообщили в Ярославском обществе спасения на водах.

«Во время тренировки спортсменов по вейксерфингу на большой скорости мимо прошёл катер и, не справившись с управлением, перевернулся. В воде оказались женщины и мужчины, в том числе ребенок. Ребёнок потерял сознание и провел под водой около трех минут», — сообщили в Ярославском обществе спасения на водах.

Все, кто находился на борту, оказались в воде. В частности — под водой несколько минут провел ребенок. Маленький пассажир катера оказался без сознания. Его откачивали спасатели.

Спасатели откачали ребенка, который нахлебался воды Источник: ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах» / Vk.com

«Спортсмены, которые являются восводовцами — Михаил Шамарин и Александр Мокроусов, оперативно достали из воды ребёнка, провели сердечно-легочную реанимацию. Ребёнок жив!» — добавили спасатели.

После того, как ребенок пришел в чувства, всех пострадавших эвакуировали. Лодку оттранспортировали к берегу.

В этой части Которосли регулярно проплывают яхты, сапбордисты и спортсмены на каяках. Кроме того, в теплое время года здесь проводят тренировки вейксерферы.

Вейксерф — разновидность катания за катером-буксировщиком, имитация серфинга.