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Происшествия Пострадал ребенок: катер с людьми перевернулся на реке в Ярославле. Видео

Пострадал ребенок: катер с людьми перевернулся на реке в Ярославле. Видео

Первые подробности ЧП на Которосли

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2 комментария
Момент крушения лодки на Которосли попал на видео | Источник: ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах» / Vk.comМомент крушения лодки на Которосли попал на видео | Источник: ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах» / Vk.com

Момент крушения лодки на Которосли попал на видео

Источник:

ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах» / Vk.com

В Ярославле перевернулся катер с людьми. Лодка на скорости рухнула в воду в районе Толбухинского моста вечером 28 июня. Детали происшествия на Которосли сообщили в Ярославском обществе спасения на водах.

«Во время тренировки спортсменов по вейксерфингу на большой скорости мимо прошёл катер и, не справившись с управлением, перевернулся. В воде оказались женщины и мужчины, в том числе ребенок. Ребёнок потерял сознание и провел под водой около трех минут», — сообщили в Ярославском обществе спасения на водах.

Все, кто находился на борту, оказались в воде. В частности — под водой несколько минут провел ребенок. Маленький пассажир катера оказался без сознания. Его откачивали спасатели.

Спасатели откачали ребенка, который нахлебался воды

Источник:

ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах» / Vk.com

«Спортсмены, которые являются восводовцами — Михаил Шамарин и Александр Мокроусов, оперативно достали из воды ребёнка, провели сердечно-легочную реанимацию. Ребёнок жив!» — добавили спасатели.

После того, как ребенок пришел в чувства, всех пострадавших эвакуировали. Лодку оттранспортировали к берегу.

В этой части Которосли регулярно проплывают яхты, сапбордисты и спортсмены на каяках. Кроме того, в теплое время года здесь проводят тренировки вейксерферы.

Катер перевернулся на Которосли в Ярославле | Источник: ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах» / Vk.comКатер перевернулся на Которосли в Ярославле | Источник: ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах» / Vk.com
На борту лодки была семья с ребенком | Источник: ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах» / Vk.comНа борту лодки была семья с ребенком | Источник: ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах» / Vk.com
Спасателям удалось откачать малыша | Источник: ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах» / Vk.comСпасателям удалось откачать малыша | Источник: ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах» / Vk.com

Вейксерф — разновидность катания за катером-буксировщиком, имитация серфинга.

«ВОСВОД напоминает: соблюдайте правила безопасности на воде и используйте спасательные жилеты при катании на плавательных средствах», — подчеркнули спасатели.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ЧП на воде Катер перевернулся Спасатели Без сознания
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Комментарии
2
Гость
28 минут
Ну и где видео?
Гость
1 минута
Бухие?
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