Боролся со львом, пока хватало сил. Что будет с директором парка в Крыму после атаки зверя

Врачи пообещали, что Зубков будет жить Источник: oleg__zubkov / Vk.com

22 июня в Крыму произошло ЧП. На директора знаменитого парка львов «Тайган» напал лев. Зверь разорвал Олегу Зубкову трахею, повредил мышцы шеи и оторвал большую грудную мышцу слева. Рассказываем, что теперь известно о его состоянии.

Главное: жизни Зубкова ничего не угрожает. Олегу с каждым днем становится лучше. Он уже нагружает себя работой — пока что только умственной. На поправку он пошел «резко», за что в парке благодарят докторов.

— После последней операции он открыто говорит, что стало значительно легче, — рассказала сотрудница «Тайгана».

Ранений у Олега немного, но некоторые из них могли бы стать очень опасными — если бы не мастерство врачей. Все врачи говорят, что трахея сильно пострадала — вероятно, будут нужны пластические операции. Было подозрение, что у Зубкова задет пищевод. Точной информации еще нет, но в парке считают, что с пищеводом всё в порядке (иначе им об этом бы уже сказали). Лев задел легкое, но за легкое можно не волноваться. В него попало немного воздуха, и доктора говорят, что без проблем его откачают. Из-за царапин Зубкова пока держат на антибиотиках — так как нанесены царапины когтями и клыками дикого зверя. В целом, врачи сказали всем выдохнуть и спокойно ждать реабилитации.

Одно из старых видео. Зубков делится радостной новостью Источник: oleg__zubkov / Vk.com

Известно, что Зубков боролся со львом, пока ему хватало сил. Затем его спасли двое человек — сотрудница парка, которая отгоняла льва, и случайный мужчина. Молодой человек прыгнул ко львам и помог оттащить Зубкова.

Сутки Зубков провел в республиканской больнице имени Семашко. Затем его перевезли в Краснодар. Губернатор Краснодарского края сам позвонил в парк и предложил помощь. Близкие Зубкова благодарны и ему, и врачам местных больниц.

— Они не имеют дело с такими повреждениями, у них нет практики. Но они не побоялись, сделали всё возможное — поэтому низкий поклон и врачам, и в реанимации, и медсестрам. Огромное спасибо врачу, который первым приехал из Симферополя и сделал операцию, — говорит сотрудница. — С Олегом Алексеевичем всё хорошо. Дай Бог, нас должны пропустить к нему. Не перестаю благодарить всех тех, кто… Мне написали даже те люди, с которыми я уже лет десять не в телефонном режиме. Все вспомнили, кто только знал и не знал. Бедные люди ночами не спали, особенно в первые ночи.

Еще одно старое видео — Зубков и ягуар Источник: oleg__zubkov / Vk.com

Зубков уже пишет сообщения из больницы. В нем он просит, чтобы ему привезли его телефон (сообщения пишутся с чужого), планшет, два льняных костюма и обувь. В «Тайган» тем временем передают подарки, цветы и записки с пожеланиями здоровья. Шлют их со всей России.

О состоянии Зубкова в парке рассказывают на длинных видео, во время рабочих поездок по парку. Во время одной из них сотрудница с камерой остановилась у вольера со львами.

— Думала, вас видеть не смогу после этого. Никто из вас не виноват, это природа хищника. Испугался — и всё. Что от испуга не наделаешь… — обратилась ко львам женщина. И объяснила: — Ничего с этим львом [который напал], я думаю, не будет. Лев как был, так и есть в саванне. Молодой, глупый. Испугался, побежал, делов наделал. В таких ситуациях Олег Алексеевич всегда считает, что животное не виновато. Всё, что происходит — это либо виноват человек, либо дело случая — как в нашем случае.