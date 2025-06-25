«Запирала в подвале, била шокером». Как опекунша два года убеждает всех, что не убивала 5-летнего мальчика

Мальчик Далер попал в семью Наумовых в 2019 году. В 2022-м его убили Источник: Вероника Наумова / Vk.com











Опекунша Вероника Наумова из Екатеринбурга, которую обвиняют в убийстве маленького мальчика, выступила с последним словом в суде. Процесс, который продолжался с августа 2024-го и взбудоражил всю страну, вышел на финишную прямую, и в ближайшее время суд вынесет приговор.

А ровно два года назад, 26 июня 2023 года, Екатеринбург всколыхнула новость об исчезновении шестилетнего мальчика. Кажется, весь город вышел на поиски. За три дня листовками с фотографиями Далера Бобиева оклеили подъезды и столбы во всех районах, а утром 29 июня силовики сообщили, что в гараже опекунши нашли тело мальчика, спрятанное в спортивной сумке.

Все два года Наумова провела в СИЗО, но, кажется, она до сих пор верит, что останется безнаказанной. Наши коллеги из E1.RU вспоминают историю громкого дела.

Как Далер оказался в приемной семье

Биологическую мать Далера — Ольгу Ляпустину — лишили родительских прав. Отец — Худжановиддин Бобиев в тот момент отбывал срок в колонии за разбой с проникновением. Сначала детей — Далера и его старшую сестру Дашу — отправили в социальный центр, потом им нашли опекунов — семью Наумовых. Далеру в тот момент было всего два года. И большую часть своей недолгой жизни он пробыл в большой новой семье.

Всего у Наумовых было шестеро детей — трое своих, трое приемных. Уже в суде соседка рассказала, что Вероника Наумова решила поправить финансовое положение, поэтому и стала профессиональной опекуншей.

Мальчик попал в приемную семью в два года. Почти сразу над ним стали издеваться Источник: Вероника Наумова / Vk.com











«Дети у нее росли как сорняки. Она никогда не скрывала, что берет детей из детдомов в корыстных целях. С деньгами в семье было тяжело до этого. Но с пособий она их обувала, одевала, кормила», — рассказала о Веронике соседка.

Пропал «странный» мальчик

Когда Далер «исчез», Вероника стала играть роль безутешной мамы. Она раздавала журналистам интервью о том, каким странным был Далер и как она хотела от него отказаться, но при этом отмечала, что сейчас очень переживает, где он. На тот момент ребенок уже полгода был мертв.

Листовками о поиске мальчика оклеили весь город Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В ориентировках Далера описывали русым мальчишкой с карими глазами, небольшого роста. Уточняли, что он выглядит младше, чем сверстники. Но по одному только фото его легко было спутать с другими детьми, поэтому за дни поисков горожане сообщали, что видели похожего ребенка — то в автобусе, то в торговом центре, то на улице.

Все эти наводки не могли привести к Далеру, и об этом точно знала сама Вероника. От ее рассказов о приемном сыне были мурашки по коже: приступы агрессии, нападения, почти не говорит, не откликается на собственное имя, зато реагирует на Костю — так зовут воображаемого друга. Многие ей сочувствовали, ведь она воспитывала ребенка с особенностями.

В день пропажи Далера Вероника заявила, что у него есть особенности Источник: Роман Марьяненко / E1.RU

Она давала интервью, стоя у дома, где полгода назад погиб мальчик. В соседнем дворе от гаража, где тогда же спрятала тело. Вот как Вероника описывала пропавшего Далера:

«Когда я его взяла, ему было два года. Естественно, никакое заболевание не диагностировалось. Доктор говорил, что это последствия детского дома. Была агрессия, были моменты, когда он ел фекалии, самоагрессия была. Он пытался придушить свою сестру, он кусал ее. Было подозрение на шизофрению, но точный диагноз еще не поставили.

У него есть воображаемый друг Костя, который говорит ему, что делать. То он положил руки на обогреватель, то еще что-то. У него нарушена терморегуляция, он не чувствует ни холода, ни жары. К примеру, он может набрать ванну кипятка и не чувствовать боли, сидеть до ожогов. От него можно ждать чего угодно, очень выносливый и может не спать по двое суток. При этом ест всё что угодно, даже с помойки».

Наумова заявляла несколько версий, почему мальчик «тихо сбежал ранним утром». Может, он услышал, что она хочет сдать его в детдом, так как не справляется с его психическими проблемами. Также она утверждала, что Далер мог прислушаться к словам незнакомой женщины. Якобы за неделю до пропажи к нему в песочнице подошла прохожая и сказала: «Если ты убежишь, тебя мама будет сильно-сильно любить».

«Запирала в подвале, била электрошокером»

На второй день поисков стало ясно, что Вероника что-то недоговаривает. Ее бывший воспитанник Даниил Егольников рассказал, что в семье жестоко относились к мальчику.

По его словам, Вероника била Далера, запирала в подвале, била электрошокером, держала в холодной воде, ставила в угол и заставляла приседать. Так она наказывала мальчика за то, что он брал без спроса продукты из холодильника (в детдоме он недоедал). Других детей она также настраивала против ребенка и поощряла за жестокость к нему.

Даниил был первым, кто рассказал правду о Веронике Источник: Ксения Беляева / Городские медиа

Даниил заявил, что многодетная мать держит детей в страхе. А Далера — особенно не любит из-за того, что он нерусский.

Как Егольников стал соучастником преступлений Узнать Сам Даниил сбежал от Наумовых незадолго после 18-летия и сначала в уголовном деле об истязаниях и убийстве проходил как свидетель. Но позже силовики перевели его в обвиняемые, ведь после совершеннолетия Егольников продолжал выполнять приказы Наумовой и был соучастником истязаний. Прокурор запросил Даниилу наказание в виде шести лет лишения свободы.

Как нашли тело

Второй и третий день поисков Наумова провела в Следственном комитете. По данным источника E1.RU, силовики почти сразу поняли, что Вероника причастна к исчезновению мальчика. В этом им помогла простая наблюдательность во время обысков.

«Следователи сначала верили в версию о пропаже, верили вранью о том, что странный мальчик убежал, Вероника выла, как переживает о нем, — рассказал E1.RU источник в силовых структурах. — Но когда обследовали квартиру, там не нашли ни одной вещи Далера, это и выдало опекуншу. Ее спросили: где кровать мальчика, где его одежда? Ничего не было, а Наумова пожимала плечами и не могла внятно объяснить, где он спит, во что одевается. Даже зубной щетки ребенка не было! В итоге она выдала себя фразой: мол, мы же жили в другом месте. То есть за несколько месяцев у ребенка не появилось никаких вещей, потому что здесь он и не жил уже в это время».

Как судят Веронику Наумову за убийство Далера Источник: Артем Чудинов / Городские медиа

Наумову допрашивали два дня, ее дважды проверяли на полиграфе, но женщина сумела обойти детектор лжи. В итоге она всё же рассказала, что мальчик погиб в декабре 2022-го, а тело она спрятала в арендованном гараже.

«На первых допросах она жалела в первую очередь себя, а не ребенка, — что она так попалась и может потерять свободу. Раскаянием там и не пахло. Долго всё отрицала. Даже в том, что он мертв, призналась, только когда ее приперли к стенке фактами. А вся ответственность ложится на старшую сестру Далера, которая последняя видела мальчика и купала его. Якобы мальчик ел фекалии, сестра мыла ему рот, лила воду — и там какой-то несчастный случай произошел. Пыталась придать своим действиям благородный мотив — любви к детям и заботы о них», — заявил источник E1.RU.

Как полгода скрывали смерть мальчика

Проститься с Далером пришли сотни людей Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Все полгода Наумова сплетала разные истории о Далере. На работе (она преподавала в школе семейного образования) Вероника говорила, что нашла ребенку воспитателя, который занимается с ним, а она забирает его на выходные. Дома детям рассказывала, что Далер у знакомых или уехал. Сотрудникам опеки во время проверок она говорила, что мальчик только что ушел в гости (и просила подруг в случае чего подтвердить ее слова).

Кажется, апофеозом ее лжи и лицемерия были соцсети. На своей странице еще при жизни мальчика она рассказывала, как любит его. Несмотря на издевательства над Далером, она участвовала в акции в поддержку детей с особенностями здоровья и писала: «Дети с особенными потребностями не редкие и не странные, они лишь хотят того же самого, что и другие: чтобы их приняли! <…> Сил вам и здоровья».

Наумова на своей странице часто писала, что очень любит детей Источник: соцсети











Другая публикация появилась на следующий день после смерти Далера:

«Так получилось, что не все дети в нашей семье были рождены мной. И так сложилась судьба, что с разницей в два года, в один и тот же день, я стала приемной мамой в данный момент уже трех деток! Вы так выросли, так повзрослели… Любим с папой вас», — написала Вероника.

В свой день рождения в марте (спустя четыре месяца после смерти Далера) она опубликовала фотографии с семьей и с работы и написала, что смысл ее жизни в детях.

Фото из поста ко дню рождения Источник: Вероника Наумова / Vk.com











Несмотря на то, что биологический отец — Худжановиддин — не мог лично встречаться с сыном, пока находился в колонии, он регулярно звонил Наумовым. Когда ребенок был мертв, Вероника находила разные причины, почему он не может подойти к телефону: ветрянка, он гуляет или пошел в ванную.

Кроме того, во время звонка в 2023 году, когда мальчик уже был мертв, Наумова выдавала другого ребенка за Далера. Она заставила кого-то из детей сказать в трубку: «Да, папа, я пошел гулять, папа».

А муж Вероники — Александр — участник СВО. Он утверждал, что ничего не знал о смерти мальчика, ведь был в зоне боевых действий. А когда приезжал в отпуск, его не смутило, что мальчик, как якобы говорила жена, несколько дней находится в гостях. При этом, по данным источника E1.RU, Наумова в день смерти Далера звонила мужу и спрашивала, что делать с телом.

«Солдат ребенка не обидит» Узнать Спустя несколько месяцев после обнаружения тела Далера муж Вероники стал обвиняемым по делу об истязаниях. Так как он был действующим военным, заседания проходили в гарнизонном суде. Наумов до конца не признавал вину, вместе с защитой говорил: «Солдат ребенка не обидит». Свидетели по делу рассказывали, что он ставил Далера «на растяжку», привязывал скотчем к стулу, оставлял без еды. Сам Александр утверждал, что лишь заставлял приседать его в углу (а это «полезно для здоровья»). Суд признал Наумова виновным в истязаниях, лишил воинского звания и назначил наказание — пять лет в колонии.

Как погиб Далер

Стихийный мемориал у дома Наумовых появился сразу после того, как тело мальчика нашли Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











По версии следствия, вечером 2 декабря 2022 года Наумова связала подопечного скотчем, избила его металлической ложкой для обуви, а после этого погрузила в ванну с холодной водой и утопила. Смерть наступила от механической асфиксии вследствие утопления.

Позже она вынесла тело ребенка из квартиры в спортивной сумке в арендованный гараж, где и хранила полгода, прежде чем заявить об исчезновении.

СУ СКР по Свердловской области Источник: На следственном эксперименте Наумова показывала, как издевалась над Далером

«Первую экспертизу проводил местный эксперт. Тогда точную причину смерти установить не удалось, тело больше полугода пролежало в гараже, мягкие ткани слишком сильно разложились. Вторая судмедэкспертиза — генетическая — проводилась по собранным материалам, эксперты выяснили точную причину смерти — утопление, — отметил источник E1.RU в силовых структурах. — Определить, были ли следы истязаний на теле, к сожалению, не удалось. Но в материалах дела есть фото- и видео с многочисленными побоями Далера еще при жизни — синяками и ожогами на его теле, следами от связывания».

Главный свидетель в деле

Всего за почти 10 месяцев судебных заседаний было допрошено больше 50 свидетелей. Но ключевыми в деле выступают показания родной сестры Далера — Даши. Всё происходило у нее на глазах.

Девочка рассказала, что Далер не имел никаких психических отклонений, а опекунша жестоко наказывала его за то, что он брал еду из холодильника. Она могла держать его под очень горячей или холодной водой, а чтобы не кричал — закрывала рот.

В тот роковой вечер, по словам девочки, малыш без разрешения съел виноград. Это привело Веронику в ярость.

«Девочка рассказала, что опекун сильно избила его большим железным рожком для обуви. До утра его оставили в таком состоянии, без какой-либо медицинской помощи. Наутро Вероника отправила девочку мыть брата (ребенок обкакался). Девочка заметила у брата следы от ударов рожком на голове, руках, ногах, туловище. Состояние у него ухудшалось: в ванной он сполз по стенке, выгнулся, потерял сознание и вскоре умер», — сообщал источник.

После этого Наумова запугала девочку, что за смерть брата придется отвечать ей, потому что он скончался у нее на руках. Вероника убедила Дашу молчать, а другим детям сказала, что Далер уехал.

Во время выступления в суде Даша подтвердила свои показания с допросов и расплакалась. После ареста опекунши девочку отправили в социальный центр, а родных детей Вероники увезли к родственникам в другой регион.

«Я скрыла смерть ребенка»

Сама Вероника смогла в последний раз открыто высказаться перед журналистами на первом заседании по делу — в августе 2024-го (после суды проходили в закрытом порядке). Она настаивала на своей невиновности (по данным E1.RU, она и сейчас продолжает заявлять, что ребенка убила не она):

«Я непричастна к смерти ребенка. Изначально давала такие показания и сейчас на них настаиваю. Я считаю, что это была смерть по неосторожности, причиненная другим человеком. Я не говорила, кто это, и не собираюсь говорить (на допросах Наумова также перекладывала ответственность на старшую сестру мальчика, утверждая, когда дети были в ванной, „что-то произошло и он умер“. — Прим. ред.). Следствие имеет эту информацию. А в СМИ я не считаю нужным это говорить. Я не желаю, чтобы ребенок или кто-то другой подвергался той травле, которой подверглась я».

В суде Вероника ответила на вопросы журналистов Источник: Анастасия Якупова / E1.RU

Вероника подтвердила, что виновна в мошенничестве с выплатами, ведь после смерти Далера получала деньги за него, но готова была вернуть их.

Вот как она объясняла, почему не вызвала скорую:

«Я скрыла смерть ребенка. Я опасалась за человека, который мне очень сильно дорог. Никаких истязательных действий я не проявляла. Наказывать — я наказывала, это воспитательный процесс. Слово „ударить“ тоже по-разному можно воспринимать. Сила удара тоже бывает разная».

Вероника Наумова до сих пор не признает вину, перекладывая всё на сестру Далера Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Также Наумова объясняла, что не извинилась перед биологическим отцом Далера, потому что ее вины в смерти нет, а просить прощения она может только за то, что не уберегла ребенка.

Во время дачи показаний в суде уже в июне 2025-го Наумова вновь заявила, что не признает вину в смерти мальчика. Она рассказала, что в роковой день Даша пошла купать брата. Вдруг у ребенка произошел приступ. По ее словам, такие приступы бывали и раньше.

Опекунша положила мальчика на матрас (Наумова периодически путается в показаниях, ранее говорила, что положила ребенка на пол). Послушала дыхание и пульс, поняла, что Далер мертв, и накрыла его одеялом, отправила других детей гулять, а сама пошла за спортивной сумкой.

Наумова сказала, что не стала вызывать скорую, потому что испугалась, что у нее заберут детей. А также уверяла, что смысла убивать мальчика у нее не было — на следующий день она хотела пойти на комиссию, чтобы собрать документы и отказаться от Далера, сдать обратно в детдом.

По каким статьям судят Веронику Наумову Узнать Ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью, по мотивам национальной ненависти); ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, с особой жестокостью, издевательством или мучениями, по мотивам национальной ненависти); ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание группой лиц по предварительному сговору, с издевательствами и мучениями для потерпевшего); ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего); ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления); ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним); ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

По словам источника E1.RU, Наумова до сих пор верит, что останется безнаказанной:

«Вероника живет в своем мире. Она считает, что против нее нет железных доказательств вины. Она постоянно меняет детали в своей версии и играет роль жертвы и мученицы. Постоянно напоминает, что очень любит детей, говорит, как заботилась о них, дарила подарки, гаджеты и делала всё ради семьи. Поразительное двуличие», — отметил источник E1.RU.

Последнее фото Наумовой в суде, сделанное силовиками в июне Источник: прокуратура Свердловской области











Последнее слово

24 июня Наумова выступила с последним словом в суде. Она вновь настаивала на собственной невиновности. Вероника заявила, что у нее не было мотива убивать мальчика, ведь она уже готовилась сдать его в детдом.

«Конечно, я неправильно поступила. Как взрослый человек я должна была вызвать скорую помощь, чтобы попытаться спасти ребенка. Но в тот момент мной не руководил разум, передо мной было два ребенка: живой и мертвый. Даша стояла и повторяла, что ничего не сделала. Я хорошо ее знаю, она так делает, когда что-нибудь натворит. Я не могла допустить, чтобы ее посадили. Я поступила как мама, не могла допустить, чтобы ребенок страдал.

Мне жаль, что я скрыла смерть ребенка, что он не был похоронен. Из экспертиз неясна причина смерти. Я до сих пор не знаю, от чего он умер. Мне очень тяжело, из-за того, что я не знаю, могла ли помочь. Может, если бы я вызвала скорую, он бы выжил. Это самая большая моя вина», — объяснила Наумова.

Обвиняемая действительно считает, что в деле нет доказательств убийства. На предметах, которыми она якобы пытала мальчика, нет ни ее отпечатков, ни ДНК (также на них нет и следов Далера). По словам Наумовой, в квартире стояли камеры, и там также нет записей, где она бы издевалась над ребенком.

«Жаль, что сейчас в суде нет Даши. Я бы хотела спросить, почему ребенок так поступил. О том, что произошло в ванной, знают два человека: Далер, он умер и не сможет рассказать, и Даша. Она ребенок ей было страшно, я это понимаю. Я чувствую виноватой себя и за то, что я детей так воспитала. Когда нужно было говорить правду, они этого не сделали.

Ваша честь, я очень прошу разобраться во всем, чтобы все понесли то наказание, которое заслуживают. Я не снимаю своей вины, я не идеальная мать, допускала ошибки, но я считала, что так будет лучше ребенку. Мои дети родные очень любили Далера, всё время спрашивали, когда он вернется. Они не понимали, что его уже не вернуть. Мне важно, чтобы мои дети не считали меня убийцей своего брата», — заключила опекунша.

Главный свердловский прокурор Борис Крылов запросил самое строгое наказание для Наумовой — 25 лет лишения свободы. Это максимальный срок, возможный для женщин. Вынесение приговора пройдет в июле.