Люди услышали взрывы в небе: Казань атаковали беспилотники

Беспилотники атаковали Казань. О взрывах и работе ПВО в небе сообщили местные жители. Информацию об атаке подтвердили в Минобороны РФ. В ведомстве передали, что за последние несколько часов над Россией было сбито 22 дрона.
«В период с 16:10 до 19:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 13 БПЛА — над территорией Воронежской области, 4 БПЛА — над территорией Белгородской области, 3 БПЛА — над территорией Саратовской области, по 1 БПЛА — над территориями Самарской области и Республики Татарстан», — сообщили в Минобороны.
Обновлено (22:40 мск).
Над Татарстаном уничтожили четыре БПЛА, пострадавших и разрушений на земле нет. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.
Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.