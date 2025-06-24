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Происшествия Атаки БПЛА Люди услышали взрывы в небе: Казань атаковали беспилотники

Люди услышали взрывы в небе: Казань атаковали беспилотники

Над Россией сбили 22 БПЛА

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10 комментариев
БПЛА атаковали несколько областей России | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUБПЛА атаковали несколько областей России | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

БПЛА атаковали несколько областей России

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Беспилотники атаковали Казань. О взрывах и работе ПВО в небе сообщили местные жители. Информацию об атаке подтвердили в Минобороны РФ. В ведомстве передали, что за последние несколько часов над Россией было сбито 22 дрона.

Местные жители поделились фото с места происшествия | Источник: Shot / TelegramМестные жители поделились фото с места происшествия | Источник: Shot / Telegram

Местные жители поделились фото с места происшествия

Источник:

Shot / Telegram

«В период с 16:10 до 19:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 13 БПЛА — над территорией Воронежской области, 4 БПЛА — над территорией Белгородской области, 3 БПЛА — над территорией Саратовской области, по 1 БПЛА — над территориями Самарской области и Республики Татарстан», — сообщили в Минобороны.

Обновлено (22:40 мск).

Над Татарстаном уничтожили четыре БПЛА, пострадавших и разрушений на земле нет. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.

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Комментарии
10
Гость
5 часов
Нужно сообщить: свои имя, фамилию и отчество; Ни один психически здоровый человек не будет ничего сообщать , тем более на таких условиях.
Гость
6 часов
плохо мы жили в 90е но теперь всё позади?
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