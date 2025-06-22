Армия США атаковала ядерные объекты Ирана

«Мы завершили очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. На основной объект, Фордо, был сброшен полный боезапас бомб. Все самолеты благополучно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских военных. В мире нет ни одного военного, который мог бы это сделать. Сейчас самое время для мира!» — написал Трамп на своей странице в социальной сети Х.