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Происшествия Армия США атаковала ядерные объекты Ирана

Армия США атаковала ядерные объекты Ирана

Об этом сообщил Дональд Трамп

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5 комментариев
Трамп заявил, что атака прошла успешно (фото из архива) | Источник: NGS.RU Трамп заявил, что атака прошла успешно (фото из архива) | Источник: NGS.RU

Трамп заявил, что атака прошла успешно (фото из архива)

Источник:

NGS.RU

ВВС США атаковали три ядерных объекта Ирана. Об этом сообщил Дональд Трамп.

«Мы завершили очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. На основной объект, Фордо, был сброшен полный боезапас бомб. Все самолеты благополучно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских военных. В мире нет ни одного военного, который мог бы это сделать. Сейчас самое время для мира!» — написал Трамп на своей странице в социальной сети Х.

Во время пленарного заседания ПМЭФ Путин отметил, что его настораживает ситуация вокруг ядерных объектов Ирана. По словам президента, его беспокоит вопрос возможного начала третьей мировой войны.

Ранее Трамп выдвинул ультиматум Ирану, требуя отказаться от ядерного оружия.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась ночью 13 июня. Тогда Израиль нанес военный удар по Ирану. Нетаньяху заявил, что это было необходимо, чтобы остановить Иран от получения ядерной бомбы. Мы разбирались, какие последствия могут быть у этого конфликта.

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Комментарии
5
Гость
22 июня, 08:13
Почему сша кого хотят того и бомбят ? Потому что могут. Это как в любой компании, есть сильный, который может поставить на место любого и все будут молчат в тряпочку, ну и вокруг сильного всегда крутятся прихлебатели.
Гость
22 июня, 11:57
Давно понятно. Много лет понятно. Любой человек, точнее нелюдь, с паспортом США, Израиля, Британии и многих других бандитских шаек есть враг России. И относиться к нему нужно как к врагу.
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