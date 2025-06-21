Воздушный шар загорелся в небе и разбился в Бразилии, погибли люди. Новости 21 июня

На борту был 21 человек Источник: Shot / Telegram











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 21 июня.

Россиян предупредили о новой пандемии из-за птичьего гриппа

Птичий грипп может вызвать новую пандемию. Речь идет о новом варианте заболевания H5N1. По информации главы Роспотребнадзора Анны Поповой, как и любой другой мутирующий вирус, этот вид может передаваться от человека к человеку. Однако на данный момент явных предпосылок для этого нет.

«Риски есть. Мы оцениваем все возбудители по степени их вероятной опасности, предполагая вирусы с пандемическим потенциалом. Вирус гриппа птиц относится к таким вирусам, высокопатогенным. Поэтому мы готовимся», — рассказала Попова в интервью «Интерфакс».

По ее словам, за последние полтора года не было зарегистрировано ни одного случая заражения людей птичьим гриппом. Еще Попова подчеркнула, что после появления сообщений об опасности птичьего гриппа для млекопитающих Роспотребнадзор начал проверять молочный скот. Она заверила, что результаты тестов на птичий грипп у молочного скота отрицательные.

В России заработают новые правила для самокатчиков

В обновленные ПДД включат нормы для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Подробности об этом рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики Артем Шейкин.

справка: Средства индивидуальной мобильности (СИМ) — это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей).

К ним относятся, например, электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и иные аналогичные средства.

Законопроект внесли в Госдуму еще в апреле прошлого года, а в конце июля 2024 года нижняя палата приняла его в первом чтении. Законопроект предусматривает ответственность за управление СИМ в нетрезвом виде и превышение скорости.

В настоящее время документ дорабатывается для второго чтения с участием министерств и экспертов. После согласования ключевых аспектов будет подготовлена окончательная версия законопроекта, сообщил Шейкин РИА «Новости».

Мошенники стали использовать новую схему обмана

В Роскачестве выявили новую схему обмана россиян. Мошенники еще активнее стали оформлять на граждан микрозаймы.

Теперь злоумышленники под видом курьеров маркетплейсов звонят россиянам и просят назвать код из СМС. Код приходит от официального магазина, но на самом деле этот код мошенники используют для оформления микрозайма микрокредитной компанией, передает ТАСС.

Граждан призывают быть бдительнее и никому не сообщать коды из СМС-рассылок.

В России планируют удвоить выплаты на погашение ипотеки

В России планируют удвоить выплаты многодетным семьям на погашение ипотечных кредитов до 900 тысяч рублей. Подробности об этом «Известиям» на ПМЭФ рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«В Госдуму уже внесен законопроект о повышении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки. Сейчас они могут получить 450 тысяч. Пока все это предложение вроде бы поддерживают. Это хороший стимул для того, чтобы средства шли на выплату кредита», — отметил депутат.

По его предположениям, при рассмотрении проекта бюджета следующего года уже новая цифра появится и выплату на погашение ипотеки многодетным поднимут до 900 тысяч.

По словам Аксакова, программа семейных инвестиций может стартовать в 2026 году, возможно, с использованием материнского капитала.

Адвокат рассказала, чем может грозить летний ремонт на даче

В летний сезон многие занимаются ремонтом ограждений. Однако существуют требования к их установке. И неправильно установленный забор может стать причиной судебных разбирательств.

По действующему ГОСТу, забор не должен выходить за пределы конкретного участка земли, определенные в кадастровом реестре координат и обозначенные межевыми знаками. При возведении ограждения важно учитывать установленные ограничения. Адвокат Елена Кудерко рекомендует обращать особое внимание на следующие нормы:

По иску заинтересованных лиц может быть установлен сервитут, обязывающий собственника обеспечивать беспрепятственный проход или проезд третьих лиц, особенно если забор преграждает единственный путь к другим владениям или водному объекту. Для садоводов и дачников рекомендуется делать заборы из прозрачных материалов высотой от 1,2 до 1,8 метра. Если от забора падает тень на соседний участок или соседний участок зарос, но ограждения нет, можно потребовать изменения конструкции забора.

Начало астрономического лета

С 21 июня началось астрономическое лето. Сегодня был день летнего солнцестояния. Он считается самым длинным днем в году.

По информации пресс-службы Московского планетария, в Москве Солнце взошло в 03:45, а село в 21:19. Таким образом, длина самого длинного дня составила 17 часов 33 минуты.

Изменения размера пенсии с 2026 года

С 2026 года в России введут двухступенчатую систему индексации пенсий. Об этом в ходе ПМЭФ сообщил Антон Котяков, министр труда и социальной защиты Российской Федерации.

По его словам, такие изменения учтут при формировании бюджета на 2026 год.

«Страховая часть будет индексироваться по уровню темпов заработной платы. То есть зарплата в течение года растет и влияет на то, какую сумму страховых взносов работодатели платят в Соцфонд. Поэтому эту индексацию так сейчас называют — по уровню роста доходов Социального фонда», — уточнил министр.

Котяков подчеркнул, что пенсии будут увеличиваться на уровень инфляции за предыдущий год уже с 1 февраля 2026 года, а с 1 апреля — на уровень роста заработной платы, передает ТАСС.

Полсотни российских туристов не могут вылететь из Египта

Более 50 российских туристов уже третьи сутки не могут вылететь из Шарм-эш-Шейха. Их привозят в аэропорт, рейс отменяют, и они вынуждены возвращаться в гостиницу. Туроператор и авиакомпания не сообщают причины задержек, передает Telegram-канал Shot.

Вылет в Казань у одного из туристов должен был состояться еще 19 июня в 23:00. Однако рейс сначала перенесли, а затем отменили. При этом другие авиакомпании продолжают выполнять рейсы в Россию. Shot отмечает, что туроператор Pegas Touristik не предоставляет информацию о причинах задержек и отмен.

Россияне уже обратились в Росавиацию и российское консульство. Сегодня ночью рейс снова отменили, и все 50 человек были отправлены в отель.

Уже несколько дней группа туристов ждет своего вылета Источник: SHOT / Telegram

Проблемы с рейсами авиакомпании AlMasria происходят регулярно. Ранее задержки были из Санкт-Петербурга 20 июня и Челябинска 19 июня. Росавиация установила для авиакомпании срок до 1 августа, чтобы обеспечить регулярность полетов. В противном случае AlMasria не сможет выполнять чартерные рейсы между Россией и Египтом в зимнем расписании 2025–2026 годов.

Россиянка родила прямо в салоне красоты

Жительница Иркутска родила в салоне красоты после процедур. Клиентка выбрала комплексную услугу — «маникюр-педикюр в четыре руки». Об этом рассказала администратор салона красоты.

«Когда мастера закончили работу, женщина встала с педикюрного кресла, переодела салонные тапочки на свою обувь. Как вдруг у нее отошли воды…», — отметила администратор.

Запись с камер видеонаблюдения в салоне Источник: Комсомольская правда / Telegram

Сотрудники салона быстро вызвали скорую и даже приняли роды, пока врачи были в пути. После этого женщину с красивыми ногтями и здоровой малышкой передали врачам, передает «Комсомольская правда».

Воздушный шар загорелся в небе и разбился в Бразилии

Сегодня утром в штате Санта-Катарина, в области, известной как бразильская Каппадокия, произошло чрезвычайное происшествие. Воздушный шар с пассажирами вспыхнул в небе и упал. На борту находился 21 человек. 8 погибли, 13 удалось спасти. Причины инцидента пока не установлены.

Шар может подниматься на высоту до тысячи метров Источник: Shot / Telegram