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Происшествия Потерял управление и перевернулся: под Ярославлем случилось смертельное ДТП

Потерял управление и перевернулся: под Ярославлем случилось смертельное ДТП

Первые данные об аварии

4 695
6 комментариев
ДТП случилось поздно ночью | Источник: ГУ МЧС по Ярославской области ДТП случилось поздно ночью | Источник: ГУ МЧС по Ярославской области

ДТП случилось поздно ночью

Источник:

ГУ МЧС по Ярославской области

Под Ярославлем ночью 20 июня случилось смертельное ДТП. На дороге «Шебунино-Красный Профинтерн» в 23:25 перевернулась легковушка «Лада Веста».

«По предварительной информации, водитель управляя автомобилем Лада Веста, не справился с управлением, произвел съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — уточнили в УМВД по Ярославской области.

В результате аварии 37-летний водитель автомобиля «Лада» погиб на месте, 21-летнего пассажира с травмами доставили в больницу.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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Комментарии
6
Гость
21 июня, 19:45
Это как же надо гнать!?
Гость
21 июня, 20:09
Все чаще замечаю, что с управлением не справляются на отечественных автомобилях. Что у них за управление такое?
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