Потерял управление и перевернулся: под Ярославлем случилось смертельное ДТП

Под Ярославлем ночью 20 июня случилось смертельное ДТП. На дороге «Шебунино-Красный Профинтерн» в 23:25 перевернулась легковушка «Лада Веста».
«По предварительной информации, водитель управляя автомобилем Лада Веста, не справился с управлением, произвел съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — уточнили в УМВД по Ярославской области.
В результате аварии 37-летний водитель автомобиля «Лада» погиб на месте, 21-летнего пассажира с травмами доставили в больницу.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.