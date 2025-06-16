Двухлетний малыш в Бразилии случайно застрелил свою мать: новости 16 июня

За убийство женщины в Бразилии может сесть ее муж Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 16 июня.

Погиб чемпион мира по мотогонкам на льду

Утром 16 июня погиб восьмикратный чемпион мира в личном зачете, двенадцатикратный чемпион мира в командном зачете, многократный чемпион и обладатель кубка России по мотогонкам на льду Николай Красников. Об этом сообщил заместитель министра спорта Башкортостана Руслан Хабибов.

«Это огромная утрата для отечественного мотоспорта и для всех нас», — отметил Хабибов.

В Центре технических видов спорта им. Габдрахмана Кадырова в понедельник уточнили, что Красников погиб в ДТП под Уфой. Его автомобиль столкнулся со встречными грузовиками.

Россияне могут спать на работе

На работе можно использовать обеденный перерыв для дневного сна. Об этом рассказала юрист Headhunter Ольга Владимирова.

Это личное время сотрудника, которое он может использовать его по своему усмотрению, даже покидать рабочее место, отметила юрист.

Однако есть случаи, когда дремать во время рабочего дня нельзя. Например, если сон может создать угрозу безопасности на производстве или работодатель запретил спать внутренними правилами.

В Индии обрушился мост под толпой туристов

В индийском городе Пуне (штат Махараштра) обрушился мост через реку Индраяни 15 июня. Этот район является популярным туристическим направлением. Во время трагедии на нем находилось около семи-восьми велосипедов, а также порядка 100 человек.

Вода на месте ЧП сильно поднялась из-за дождей Источник: NDTV











Люди падали в воду, и их уносило течением. Вода в реке поднялась после дождей. Спасательная операция длилась до утра. Четыре человека погибли, более 50 пострадали. Обрушение произошло из-за того, что мост не был рассчитан на такую нагрузку.

В России начнут считать оплату больничного и отпуска по-новому

В России поменяют правила расчета среднего заработка. Новые правила будут действовать с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2031 года.

Средний заработок влияет на расчет различных выплат:

отпускных;

больничных:

командировочных;

выходного пособия при увольнении;

компенсации за неиспользованный отпуск.

Теперь для расчета среднего месячного заработка для расчета выходного пособия нужно умножить средний дневной заработок на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году.

В Сочи начался апокалипсис в разгар туристического сезона

Туристы в Сочи не могут выйти на прогулку и даже искупаться в море из-за непогоды. Из-за ливней на курорте закрыли пляжи.

На улице можно найти настоящие водопады Источник: ЧП Сочи / Telegram

В поселке Дагомыс река Ирам вышла из берегов и затопила трассу Джубга — Сочи. Дороги залило ливнем. В море заметили сразу два смерча, а в горах выпал снег.

Метеорологи прогнозируют, что такая погода продлится еще как-минимум сутки. Ожидаются сильные дожди с грозами и градом, новые смерчи. В горных районах увеличивается риск возникновения небольших селевых потоков.

Россия передала Украине все тела военнослужащих

Россия передала Украине еще одну группу тел погибших военнослужащих. Это был последний обмен в рамках Стамбульских договоренностей. Об этом сообщил помощник президента, глава российской делегации в переговорном процессе Владимир Мединский.

Родные российских бойцов смогут похоронить их на родине Источник: Владимир Мединский / Telegram











Всего украинской стороне передали 6060 погибших. Россия получила 78 тел. В Минобороны РФ уточнили, что Россия готова привезти еще 2239 тел украинских солдат сверх достигнутых договоренностей.

В РФ предложили увеличивать маткапитал на каждого следующего ребенка

В России предложили выплачивать маткапитал за рождение каждого последующего ребенка на 25% от предыдущей суммы. С инициативой выступила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Согласно предложению, за первого ребенка в 2026 году будут платить 690,3 тысячи рублей, 862,7 тысячи рублей — за второго и 1 млн рублей — за третьего.

Останина уверена, что такие изменения позволят увеличить прирост рождений вторых детей в 2027–2030 годах. Правительство отмечает, что данное предложение потребует выделения дополнительных средств из бюджета.

Бывшая Паши Техника раскрыла подробности о смерти рэпера

Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) умер из-за людей, которые нелегально ставят капельницы со специальными препаратами для того, чтобы вывести токсины и яды, накопившиеся в результате употребления наркотиков. Об этом сообщила его бывшая жена Ева Карицкая.

Ева Карицкая рассказала, что происходило перед смертью рэпера Источник: Эльдар Кочесоков / Starhit.ru

«Есть люди, которые нелегально работают в Таиланде капельниками, они нелегально работают в медицинских учреждениях, в клиниках, которые, возможно, также не имеют лицензии. И могу сказать то, что три дня его прокапывали непонятными, скажем так, веществами, они приезжали без определенного оборудования, которое может реально дать понять, что с человеком происходит», — сказала Карицкая.

Чтобы избежать таких случаев, в Москве откроют фонд помощи наркозависимым «Второй шанс». Назван он будет в честь скончавшегося весной 2025 года рэпера Паши Техника.

Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Мошенники стали использовать лотерею для обмана россиян. Они размещают в интернете ссылки на фальшивые сайты. На этих ресурсах пользователю предлагается открывать коробочки с призами.

Как правило, первые две попытки — неудачные, однако на третий раз игроку везет. Ему приходит сообщение о денежном выигрыше, зачастую в валюте.

Чтобы получить деньги, пользователю нужно нажать на всплывающую кнопку. После этого его попросят ввести данные карты, на которую он желает получить выигрыш. В итоге вместо получения выигрыша человек лишается денег.

В России планируют поднять плату за воду в два раза

В России предложили увеличить в два раза повышающий коэффициент для расчета коммунальных платежей за воду. Такую меру хотят применить к тем, кто не установил счетчики. С предложением выступили в Минстрое РФ.

Сейчас повышающий коэффициент для расчета платы за коммунальные услуги при отсутствии счетчиков равен 1,5. Проект постановления предлагает увеличить его до 3. Так, по мнению ведомства, больше людей будет устанавливать счетчики.

В Бразилии ребенок застрелил мать из отцовского пистолета

В Бразилии двухлетний мальчик случайно застрелил свою мать, играя с отцовским пистолетом. Инцидент произошел в городе Рио-Верде-ди-Мату-Гросу.

На кадрах, которые мы не можем опубликовать, видно, как ребенок взял со стола оружие, пока его родители были увлечены беседой. Он нажал на курок, пуля попала в грудь и руку 27-летней женщине, пишет Daily Mail.

Какое-то время она оставалась на ногах, но потом рухнула. Муж пытался ей помочь, но женщина скончалась.