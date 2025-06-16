В Иране — взрывы, шпионы и заводы БПЛА, в Израиле — новые бомбежки. Главное о развитии конфликта

Вооруженный конфликт между Ираном и Израилем продолжается уже несколько дней. Рассказываем о главных последних событиях.
Россиян начнут вывозить из ОАЭ
Авиакомпания Air Arabia работает над тем, чтобы на предстоящей неделе вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации РФ. Первые рейсы планируется совершить понедельник, 16 июня. На них попадет первая очередь туристов, которые ожидают вылета уже несколько дней.
Как сообщалось ранее, перебои в авиасообщении затронули около 10 тысяч россиян в ОАЭ.
Кроме того, из Ирана смогли эвакуировать около 200 россиян на территорию Азербайджана. Как рассказала «Известиям» член СПЧ при президенте РФ Элина Сидоренко, в это число попали группа ученых и симфонический оркестр.
По словам Сидоренко, в Азербайджане россиян встретили доброжелательно. Теперь им предстоит дорога в Баку. Планируется, что оттуда они вылетят в Москву 16 июня.
Атаки Ирана и Израиля
В воскресенье, 15 июня, Израиль совершил масштабную серию ударов по иранским военным объектам по производству оружия. Об этом рассказали в пресс-службе армии.
В результате атак в Иране меньше чем за трое суток пострадали полторы тысячи человек. Более 220 человек погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минздрава Ирана Хосейна Керманпура.
Также в Тегеране погибли глава разведки Мохаммад Каземи, его заместитель Хасан Мохакик и генерал Мохсен Багери, пишет Tasnim.
Позже Иранская полиция задержала под Тегераном двух агентов Моссада. По данным агентства Mehr, у них обнаружили более 200 кг взрывчатки, 23 беспилотника, пусковые установки, устройства наведения и управления. Кроме того, иранская полиция обнаружила подпольную фабрику по производству дронов в городе Рей. Предполагается, что они могли использоваться для израильских ударов.
Ночью 16 июня ЦАХАЛ начал наносить удары по ракетным установкам класса «земля-земля» в центральном Иране.
Вечером 15 июня Иран запустил новую волну ракет в сторону Израиля, передает ТАСС. Перед этим вооруженные силы Ирана призвали жителей Израиля покинуть окрестности «жизненно важных районов».
Под удар попали Тель-Авив и Хайфа. Иранские ракеты поразили завод оружейной компании Rafael и аэропорт Бен-Гурион.
Обсуждения конфликта
Иран заявил, что готов прекратить удары по Израилю, если против него прекратят агрессию. Глава МИД Турции Фидан в телефонном разговоре с британским коллегой отметил, что необходимо срочно возобновить переговоры по ядерной программе Ирана. Об этом ТАСС передал источник в МИД Турции.
На фоне этих событий парламент Ирана утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией.
«В соответствии со ст. 123 Конституции, председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф передал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Исламской Республикой и РФ президенту», — цитирует сообщение иранского посольства ТАСС.
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social призвал Иран и Израиль заключить соглашение, которое позволит достичь мира и сделать Ближний Восток «снова великим».
Трамп отметил, он заставит Иран и Израиль пойти на сделку, так же как заставил Индию и Пакистан. Для этого он планирует использовать торговлю государств с США. По его словам, это позволит привнести «разум, сплоченность и здравомыслие в переговоры с двумя превосходными лидерами».
Ранее Трамп заверил, что Штаты не имеют отношения к ударам Израиля. Хотя американские СМИ утверждают, что за последние двое суток США несколько раз пытались втянуть в конфликт.
Атаки Израиля, по словам властей, были направлены на предотвращение создания Ираном ядерного оружия.