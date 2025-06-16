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Происшествия В Иране — взрывы, шпионы и заводы БПЛА, в Израиле — новые бомбежки. Главное о развитии конфликта

В Иране — взрывы, шпионы и заводы БПЛА, в Израиле — новые бомбежки. Главное о развитии конфликта

В Иране более 200 человек погибли под обстрелами

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11 комментариев
В Израиле ракета попала в аэропорт | Источник: Tasnim / TelegramВ Израиле ракета попала в аэропорт | Источник: Tasnim / Telegram

В Израиле ракета попала в аэропорт

Источник:

Tasnim / Telegram

Вооруженный конфликт между Ираном и Израилем продолжается уже несколько дней. Рассказываем о главных последних событиях.

Россиян начнут вывозить из ОАЭ

Авиакомпания Air Arabia работает над тем, чтобы на предстоящей неделе вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации РФ. Первые рейсы планируется совершить понедельник, 16 июня. На них попадет первая очередь туристов, которые ожидают вылета уже несколько дней.

Как сообщалось ранее, перебои в авиасообщении затронули около 10 тысяч россиян в ОАЭ.

Кроме того, из Ирана смогли эвакуировать около 200 россиян на территорию Азербайджана. Как рассказала «Известиям» член СПЧ при президенте РФ Элина Сидоренко, в это число попали группа ученых и симфонический оркестр.

По словам Сидоренко, в Азербайджане россиян встретили доброжелательно. Теперь им предстоит дорога в Баку. Планируется, что оттуда они вылетят в Москву 16 июня.

Атаки Ирана и Израиля

В воскресенье, 15 июня, Израиль совершил масштабную серию ударов по иранским военным объектам по производству оружия. Об этом рассказали в пресс-службе армии.

В результате атак в Иране меньше чем за трое суток пострадали полторы тысячи человек. Более 220 человек погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минздрава Ирана Хосейна Керманпура.

Также в Тегеране погибли глава разведки Мохаммад Каземи, его заместитель Хасан Мохакик и генерал Мохсен Багери, пишет Tasnim.

Позже Иранская полиция задержала под Тегераном двух агентов Моссада. По данным агентства Mehr, у них обнаружили более 200 кг взрывчатки, 23 беспилотника, пусковые установки, устройства наведения и управления. Кроме того, иранская полиция обнаружила подпольную фабрику по производству дронов в городе Рей. Предполагается, что они могли использоваться для израильских ударов.

По данным СМИ, фабрику помогли обнаружить жители соседних домов

Источник:

Tasnim / Telegram

Ночью 16 июня ЦАХАЛ начал наносить удары по ракетным установкам класса «земля-земля» в центральном Иране.

Вечером 15 июня Иран запустил новую волну ракет в сторону Израиля, передает ТАСС. Перед этим вооруженные силы Ирана призвали жителей Израиля покинуть окрестности «жизненно важных районов».

Под удар попали Тель-Авив и Хайфа. Иранские ракеты поразили завод оружейной компании Rafael и аэропорт Бен-Гурион.

Место удара ракеты в Хайфе

Источник:

Tasnim / Telegram

Обсуждения конфликта

Иран заявил, что готов прекратить удары по Израилю, если против него прекратят агрессию. Глава МИД Турции Фидан в телефонном разговоре с британским коллегой отметил, что необходимо срочно возобновить переговоры по ядерной программе Ирана. Об этом ТАСС передал источник в МИД Турции.

На фоне этих событий парламент Ирана утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией.

«В соответствии со ст. 123 Конституции, председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф передал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Исламской Республикой и РФ президенту», — цитирует сообщение иранского посольства ТАСС.

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social призвал Иран и Израиль заключить соглашение, которое позволит достичь мира и сделать Ближний Восток «снова великим».

Трамп отметил, он заставит Иран и Израиль пойти на сделку, так же как заставил Индию и Пакистан. Для этого он планирует использовать торговлю государств с США. По его словам, это позволит привнести «разум, сплоченность и здравомыслие в переговоры с двумя превосходными лидерами».

Ранее Трамп заверил, что Штаты не имеют отношения к ударам Израиля. Хотя американские СМИ утверждают, что за последние двое суток США несколько раз пытались втянуть в конфликт.

Атаки Израиля, по словам властей, были направлены на предотвращение создания Ираном ядерного оружия.

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Комментарии
11
Гость
16 июня, 08:34
Срочно собираем гуманитарную помощь и много дэнэг братскому Ирану
Гость
16 июня, 08:36
17 января 2025 года ратифицирован Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Иран раздолбали. И чо?
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