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Происшествия Сотни пострадавших, погибшие дети и угроза от США: чем обернулись взаимные атаки Израиля и Ирана

Сотни пострадавших, погибшие дети и угроза от США: чем обернулись взаимные атаки Израиля и Ирана

Пропавших ищут под завалами

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5 комментариев
Жилой дом на грани обрушения | Источник: Ohad Zwigenberg / APЖилой дом на грани обрушения | Источник: Ohad Zwigenberg / AP

Жилой дом на грани обрушения

Источник:

Ohad Zwigenberg / AP

Несколько дней подряд Израиль и Иран обстреливают территории друг друга. Последняя ночь не стала исключением. Расскажем подробнее об атаках и их последствиях.

Взаимные атаки Ирана и Израиля

Первые сообщения о новых ударах Ирана появились поздно вечером в субботу. Сообщалось о падении ракет в Хайфе и в Нижней Галилее.

Как отмечает издание Mehr, при атаке на Хайфу Иран использовал по меньшей мере одну гиперзвуковую ракету. По данным агентства Nour News, были задействованы баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr и Kheibar Shekan.

КСИР (Корпус стражей исламской революции) Ирана заявил, что удары стали ответом на «повторное нападение» Израиля. Прошла комбинированная атака с использованием БПЛА и ракет. Целью стали места производства топлива для израильских истребителей.

Армия Израиля тоже атаковала Иран. ВВС нанесли серию ударов по нескольким целям в Иране, в том числе по штаб-квартире иранского минобороны, Организации оборонных инноваций и исследований Ирана. 

Пожар на одном из нефтехранилищ

Источник:

Tansim / Telegram

Под атаку попали нефтехранилище на севере Тегерана и топливное хранилище на юге столицы, передает Shana. Tasnim уточнило, что одно из административных зданий Минобороны получило повреждения. 

Судя по всему, не все удары попали в цель. ПВО Ирана перехватила три крылатых ракеты, 10 БПЛА и несколько десятков боевых коптеров, утверждал КСИР.

Мирные жертвы

К сожалению, обстрелы коснулись и мирного населения. Израиль ударил по жилому району Нармак на северо-востоке Тегерана, передает Tasnim. В результате пострадали несколько человек.

В Израиле в городе Бат-Ям близ Тель-Авива жилой дом оказался на грани обрушения. По оценкам израильских властей, около 35 человек пропали без вести, сообщает Ynet. Число жертв выросло до четырех — погибли два ребенка и две женщины.

Научно-исследовательский институт Вейцмана в Реховоте также получил серьезные повреждения. В одном из зданий начался пожар. 

Последствия попадания по институту | Источник: Alan Monziani / nytimes.comПоследствия попадания по институту | Источник: Alan Monziani / nytimes.com

Последствия попадания по институту

Источник:

Alan Monziani / nytimes.com

В городе Тамра погибли четыре женщины. Всего в результате ударов Ирана пострадали порядка 200 человек.

Иран продлил закрытие воздушного пространства страны до 14.30 мск воскресенья. Также поступили Сирия и Иордания.

США пытаются вытянуть в конфликт

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран якобы пытался дважды убить президента США Дональда Трампа. Американский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что мира с Ираном быть не может, если страна получит ядерное оружие. При этом он выразил уверенность, что власти Ирана все еще хотят «заключить сделку» по своей ядерной программе.

Израиль в последние 48 часов просил администрацию Трампа присоединиться к конфликту с Ираном для уничтожения ядерной программы Тегерана, сообщил американский портал Axios. При этом Трамп заверил, что США не имеют никакого отношения к последней атаке Израиля на Иран, но пригрозил Тегерану. Если произойдет нападение на Штаты, то на него обрушится вся мощь американских вооруженных сил, подчеркнул Трамп.

Американский лидер успел обсудить обострение ситуации на Ближнем Востоке с президентом России Владимиром Путиным. Однако они не сошлись во взглядах. США поддерживают Израиль, в то время как РФ встала на сторону Ирана.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Дональд Трамп Израиль Иран Ракетные удары
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Комментарии
5
Гость
15 июня, 09:38
У нас своя НЕСКУЧНАЯ ДВИЖУХА идёт четвёртый год... Не до Иранов и Израилей.
Гость
15 июня, 09:03
Мир сошёл с ума . Не живётся спокойно в 21 веке, что-то всё делят, доказывают. Вот те кто бы всё это начинает, выходили бы в поле один на один и разбирались не втягивая простых людей
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