НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +11

5 м/c,

с-в.

 748мм 100%
Подробнее
1 Пробки
USD 79,00
EUR 90,01
Трое пострадали в ДТП
Гид по отдыху в России
Ярославль после апокалипсиса
Летние тренды в одежде
«Вайлдберриз» сменил вывеску
Погода на неделе
«Стыдные» вопросы гинекологу
Как сэкономить на ремонте
Афиша на выходные
Зумеры изменили рынок труда
Происшествия Война на Ближнем Востоке Иран выпустил по Израилю 200 ракет — и продолжает. «Железный купол» пробит: видео

Иран выпустил по Израилю 200 ракет — и продолжает. «Железный купол» пробит: видео

Собрали главное о новых атаках

346
5 комментариев

Власти Израиля потребовали у граждан не снимать атаки на видео

Вечером 14 июня Иран ответил на утреннюю атаку Израиля. Власти Ирана назвали свою операцию «Правдивое обещание — 3». По Израилю выпустили около 200 ракет, до этого Иран также атаковал дронами.

ТАСС передает официальное сообщение иранских военных: «В ответ на агрессивные действия террористического, кровожадного и убивающего детей сионистского режима (имеется в виду Израиль. — Прим. ТАСС), совершенные сегодня утром на территории Ирана и приведшие к гибели группы высокопоставленных военачальников, выдающихся ученых и невинных граждан, в особенности беззащитных детей, Корпус стражей исламской революции как оборонительный и наступательный кулак иранского народа, опираясь на божественную силу, мудрое руководство Верховного главнокомандующего [аятоллы Али Хаменеи] и единодушную поддержку благородного народа Ирана, нанес сокрушительный и точный ответный удар», — приводит заявление КСИР его пресс-служба.

Видео из Израиля

Источник:

«Осторожно, новости» / Telegram.com

Взрывы прогремели над Тель-Авивом, а также в Иерусалиме. Власти Израиля потребовали у граждан не снимать их, иначе тем самым они покажут, какие именно цели иранцам удалось поразить. ВС Ирана отчитались, что нанесли удары по десяткам целей, военным объектам и авиабазам. Иран отдельно сообщил, что поразил здание Министерства национальной безопасности Израиля. Также иранские СМИ сообщают, что Иран сбил два истребителя Израиля и взял в плен женщину-пилота.

Общее число ракет оценивают в 150–200 штук, и атака продолжается. Судя по кадрам, «Железный купол» перехватил далеко не все атаки. Очевидцы говорят о десятках прилетов.

Израильские медики сообщили о пяти пострадавших в районе Тель-Авива. С официальным обращением уже выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Он заявил, что Иран выпустил ракеты по гражданским населенным районам и тем сам «пересек все красные линии».

Еще одна запись из Израиля

Источник:

«Осторожно, новости» / Telegram.com

«Мы продолжим защищать граждан Израиля и позаботимся о том, чтобы режим аятолл заплатил крайне высокую цену за свои преступные действия», — заявил Кац.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ведет совещание с силовыми ведомствами. Тем временем СМИ сообщают, что к стране летит новая волна иранских ракет.

Напомним, Израиль ударил по Ирану из-за его ядерной программы. Нетаньяху заявил, что Иран стоит на пороге создания ядерного оружия, а значит, это грозит самому существованию Израиля. Нетаньяху пообещал вести военную операцию столько, сколько потребуется.

Из-за конфликта уже начали расти цены на нефть. Прочитайте более подробный разбор причин и последствий нового витка эскалации на Ближнем Востоке.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Иран Израиль Атака Ракета
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
JayroslavMudryi
14 минут
На Израиль только и надежда.
Инженер1
39 минут
"Железный купол" Немного на длугие ракетки заточен.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Самая частая жалоба — это отношения внутри коллектива»: психотерапевт — о различиях миллениалов и зумеров в работе
Валентина Кинас
Психология, психотерапия
Мнение
90 минут в соленой воде и мраке. Что такое флоатинг и как происходит погружение в невесомость — впечатления журналистки
Ирина Господаренко
Мнение
Хочешь сдать квартиру — спроси у соседей! В России готовят новый закон, который изменит правила аренды жилья
Василий Ласкин
Мнение
Конфеты или дорогое лечение? Стоматолог рассказал, как сахар рушит зубы и как сладкоежкам снизить риски
Альберт Ищенко
Мнение
Рожать или копить. Заменит ли ребенок пенсию?
Галеева Венера
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление