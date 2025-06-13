Иран выпустил по Израилю 200 ракет — и продолжает. «Железный купол» пробит: видео

Власти Израиля потребовали у граждан не снимать атаки на видео

Вечером 14 июня Иран ответил на утреннюю атаку Израиля. Власти Ирана назвали свою операцию «Правдивое обещание — 3». По Израилю выпустили около 200 ракет, до этого Иран также атаковал дронами.

ТАСС передает официальное сообщение иранских военных: «В ответ на агрессивные действия террористического, кровожадного и убивающего детей сионистского режима (имеется в виду Израиль. — Прим. ТАСС), совершенные сегодня утром на территории Ирана и приведшие к гибели группы высокопоставленных военачальников, выдающихся ученых и невинных граждан, в особенности беззащитных детей, Корпус стражей исламской революции как оборонительный и наступательный кулак иранского народа, опираясь на божественную силу, мудрое руководство Верховного главнокомандующего [аятоллы Али Хаменеи] и единодушную поддержку благородного народа Ирана, нанес сокрушительный и точный ответный удар», — приводит заявление КСИР его пресс-служба.

Видео из Израиля Источник: «Осторожно, новости» / Telegram.com

Взрывы прогремели над Тель-Авивом, а также в Иерусалиме. Власти Израиля потребовали у граждан не снимать их, иначе тем самым они покажут, какие именно цели иранцам удалось поразить. ВС Ирана отчитались, что нанесли удары по десяткам целей, военным объектам и авиабазам. Иран отдельно сообщил, что поразил здание Министерства национальной безопасности Израиля. Также иранские СМИ сообщают, что Иран сбил два истребителя Израиля и взял в плен женщину-пилота.

Общее число ракет оценивают в 150–200 штук, и атака продолжается. Судя по кадрам, «Железный купол» перехватил далеко не все атаки. Очевидцы говорят о десятках прилетов.

Израильские медики сообщили о пяти пострадавших в районе Тель-Авива. С официальным обращением уже выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Он заявил, что Иран выпустил ракеты по гражданским населенным районам и тем сам «пересек все красные линии».

Еще одна запись из Израиля Источник: «Осторожно, новости» / Telegram.com

«Мы продолжим защищать граждан Израиля и позаботимся о том, чтобы режим аятолл заплатил крайне высокую цену за свои преступные действия», — заявил Кац.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ведет совещание с силовыми ведомствами. Тем временем СМИ сообщают, что к стране летит новая волна иранских ракет.

Напомним, Израиль ударил по Ирану из-за его ядерной программы. Нетаньяху заявил, что Иран стоит на пороге создания ядерного оружия, а значит, это грозит самому существованию Израиля. Нетаньяху пообещал вести военную операцию столько, сколько потребуется.