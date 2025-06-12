Дворы и улицы ушли под воду: под Ярославлем из-за коммунального ЧП начался потоп. Видео

Как уточнили 76.RU в Водоканале, на объект выехали две дежурных бригады и четыре единицы техники.

«Выявлена неисправность, повлекшая утечку водопровода. Параллельно организуется альтернативное снабжение, подвозятся бочки с водой. Более точная информация будет после выяснения точных причин протечки», — сообщили редакции в Водоканале.