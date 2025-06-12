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Происшествия Онлайн-трансляция Дворы и улицы ушли под воду: под Ярославлем из-за коммунального ЧП начался потоп. Видео

Дворы и улицы ушли под воду: под Ярославлем из-за коммунального ЧП начался потоп. Видео

Ведем онлайн-репортаж с места событий

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1 комментарий

Днем 12 июня в поселке Красный бор под Ярославлем затопило двор у многоквартирных домов. Кадрами потопа на Яковлевском проезде поделились местные жители в соцсетях.

«После строительных работ прорвало колодец. Уже позвонили в 112. Вода перебирается на соседнюю стройку, строители в шоке», — пишут обеспокоенные ярославцы.

По словам местных жителей, в нескольких домах отключена холодная вода. В этой онлайн-трансляции публикуем кадры с места коммунального ЧП.

Анастасия Вязигина

Место пересечения Яковлевского проезда и улицы Папанина на карте.

Какие улицы затопило в Заволжском районе из-за коммунальной аварии | Источник: «Яндекс Карты»Какие улицы затопило в Заволжском районе из-за коммунальной аварии | Источник: «Яндекс Карты»

Какие улицы затопило в Заволжском районе из-за коммунальной аварии

Источник:

«Яндекс Карты»

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Анастасия Вязигина

Отключили воду

По данным Водоканала на 16:30, утечка локализована, аварийная служба приступила к устранению последствий коммунального ЧП.

«Утечку локализовали, поврежденный участок отключили, 3 многоквартирных дома без воды. Организовано альтернативное водоснабжение. Приступили к ликвидации повреждения на трубопроводе», — сообщили 76.RU в пресс-службе Водоканала.

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Анастасия Вязигина

После коммунального ЧП водой также затопило улицу Папанина.

Соседнюю улицу Папанина затопило водой

Источник:

«Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

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Анастасия Вязигина

По словам читателей 76.RU, в домах в Яковлевском проезде отключили воду.

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Анастасия Вязигина
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Анастасия Вязигина

Если вы живете в доме неподалеку, присылайте фото и видео потопа в редакцию.

Звоните8-905-645-9232
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Анастасия Вязигина

Комментарий Водоканала

Как уточнили 76.RU в Водоканале, на объект выехали две дежурных бригады и четыре единицы техники.

«Выявлена неисправность, повлекшая утечку водопровода. Параллельно организуется альтернативное снабжение, подвозятся бочки с водой. Более точная информация будет после выяснения точных причин протечки», — сообщили редакции в Водоканале.

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Анастасия Вязигина

Автомобилисты, кто был дома, стали сразу убирать машины с затопленной парковки.

«Все стали вывозить машины из двора. Строители загораживают проход воды к их стройке, нечего не получилось, а воды всё больше и больше. Яковлевский проезд весь в воде, топит подвалы, аварийки нет уже час», — пишут в группе «Подслушано в Ярославле! (18+)».

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Анастасия Вязигина

Сначала затопило парковку, затем детскую площадку рядом, следом вода начала просачиваться в подвалы расположенных поблизости домов.

В Ярославле затопило двор из-за коммунального ЧП

Источник:

«Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

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Анастасия Вязигина

Вода появилась на парковке в Яковлевском переулке около 14:00.

«После строительных работ прорвало колодец. Уже позвонили в 112. Вода перебирается на соседнюю стройку, строители в шоке», — сообщили очевидцы.

Обеспокоенные жители обратили внимание, что аварийные службы ехали больше часа.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Коммунальное ЧП Потоп Отключение воды Водоканал
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Комментарии
1
Гость
40 минут
В 13.00 вода начала хлестать, а аварийка приехала в 14.50
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