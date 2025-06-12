Дворы и улицы ушли под воду: под Ярославлем из-за коммунального ЧП начался потоп. Видео

Днем 12 июня в поселке Красный бор под Ярославлем затопило двор у многоквартирных домов. Кадрами потопа на Яковлевском проезде поделились местные жители в соцсетях.
«После строительных работ прорвало колодец. Уже позвонили в 112. Вода перебирается на соседнюю стройку, строители в шоке», — пишут обеспокоенные ярославцы.
По словам местных жителей, в нескольких домах отключена холодная вода. В этой онлайн-трансляции публикуем кадры с места коммунального ЧП.
Место пересечения Яковлевского проезда и улицы Папанина на карте.
Отключили воду
По данным Водоканала на 16:30, утечка локализована, аварийная служба приступила к устранению последствий коммунального ЧП.
«Утечку локализовали, поврежденный участок отключили, 3 многоквартирных дома без воды. Организовано альтернативное водоснабжение. Приступили к ликвидации повреждения на трубопроводе», — сообщили 76.RU в пресс-службе Водоканала.
После коммунального ЧП водой также затопило улицу Папанина.
По словам читателей 76.RU, в домах в Яковлевском проезде отключили воду.
Комментарий Водоканала
Как уточнили 76.RU в Водоканале, на объект выехали две дежурных бригады и четыре единицы техники.
«Выявлена неисправность, повлекшая утечку водопровода. Параллельно организуется альтернативное снабжение, подвозятся бочки с водой. Более точная информация будет после выяснения точных причин протечки», — сообщили редакции в Водоканале.
Автомобилисты, кто был дома, стали сразу убирать машины с затопленной парковки.
«Все стали вывозить машины из двора. Строители загораживают проход воды к их стройке, нечего не получилось, а воды всё больше и больше. Яковлевский проезд весь в воде, топит подвалы, аварийки нет уже час», — пишут в группе «Подслушано в Ярославле! (18+)».
Сначала затопило парковку, затем детскую площадку рядом, следом вода начала просачиваться в подвалы расположенных поблизости домов.
Вода появилась на парковке в Яковлевском переулке около 14:00.
«После строительных работ прорвало колодец. Уже позвонили в 112. Вода перебирается на соседнюю стройку, строители в шоке», — сообщили очевидцы.
Обеспокоенные жители обратили внимание, что аварийные службы ехали больше часа.