У сотрудников МВД появится новая форма, теперь они смогут ловить преступников в кимоно: новости 10 июня

Изменения в форме МВД также коснулись погон и съемных муфт Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 10 июня.

Россиян предупредили об опасных ссылках с «Госуслуг»

В преддверии Дня России в Госдуме предупредили россиян о новых способах мошенничества. Злоумышленники рассылают фейковые уведомления о розыгрышах и «выплатах» от имени госорганов, «Госуслуг» или банков.

Якобы для того чтобы получить «выплату», россиянам предлагают ввести данные карты или авторизоваться на поддельном сайте. По информации члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина, это фишинг, и госорганы не проводят выплаты таким образом.

Мошенники также отправляют фальшивые уведомления от банков с просьбой подтвердить вход. Ссылки ведут на сайты, крадущие логины и пароли. Еще они звонят от имени МВД, прокуратуры или финансового мониторинга, запугивая людей и предлагая перевести средства на «безопасный счет». Россиян просят не переходить ни по каким ссылкам и не передавать свои данные незнакомым лицам, передает РИА Новости.

Цены на клубнику максимально упадут

В ближайшие две недели ожидается максимальное снижение цен на клубнику. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин. По его прогнозам, стоимость ягод продолжит снижаться и после этого.

«Снижение цен ожидается примерно на 25–30% от текущих значений. Вероятно, таким образом цена достигнет минимального уровня в этом году и далее уже пойдет на рост из-за объективной причины перехода к завершению сезона», — рассказал эксперт «АиФ».

Балынин отметил, что из-за короткого срока хранения цены на клубнику могут сильно колебаться у разных продавцов в зависимости от объема собранного урожая и спроса со стороны покупателей.

«На рынках очень часто в конце дня продавцы могут предлагать дополнительные приятные для покупателя скидки (20% и даже выше) на клубнику», — добавил эксперт.

Россиянам объяснили, можно ли ставить на даче глухие заборы

Несколько дней в СМИ велись споры о том, разрешено ли ставить дачникам глухие заборы между участками и есть ли за это какое-то наказание. Однако после этого всё-таки выяснилось, что в России разрешено устанавливать заборы, полностью закрывающие обзор со стороны улицы, но между участками рекомендуется возводить сетчатые ограждения высотой 1,2–1,8 метра, пропускающие свет и воздух.

В некоторых регионах за высокий забор могут оштрафовать. Об этом РИА Новости рассказали юристы.

Эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук опроверг слухи о штрафах до 30 тысяч рублей за глухие заборы выше 1,8 метра. В России нет единого стандарта, вопрос о высоте забора решается между соседями.

А по информации члена Ассоциации юристов России Наталии Скрябиной, в России действительно работают правила 53.13330.2019, рекомендующие сетчатые ограждения высотой 1,2–1,8 метра, с глухими заборами только со стороны улиц и проездов.

Штрафы за нарушение правил благоустройства обычно составляют от 1 до 10 тысяч рублей. А глухие заборы часто делают из профнастила, кирпича или бетона.

Рособрнадзор отреагировал на инициативу по бесплатному питанию на ЕГЭ для школьников

Федеральная служба по надзору в сфере образования не видит необходимости в предоставлении бесплатного питания для участников и организаторов ЕГЭ и ОГЭ. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев в ходе стратегической сессии, которая прошла в образовательном центре «Сириус».

«Целесообразности введения инициативы с предоставлением питания на экзаменах с этой точки зрения не вижу. Поэтому мы заявление видели, конкретного понимания, зачем это требуется, мы не увидели», — передает его слова ТАСС.

До этого группа депутатов Госдумы выступила с инициативой в адрес министра просвещения Сергея Кравцова. Депутаты предложили обязать пункты проведения экзаменов предоставлять всем участникам полноценный обед.

Однако в Рособрнадзоре считают, что существующая система проведения экзаменов уже доказала свою эффективность. По словам Музаева, абитуриенты, набравшие на ЕГЭ не менее 60 баллов, успешно справляются с программой вузов.

Десятки россиян под капельницами в Турции

Пик аллергических реакций на солнце у российских туристов отмечается в Сиде, Кемере и Анталье. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Отдыхающие поделились, что жара в 35–40 градусов и палящее солнце спровоцировали внезапную аллергию.

По информации туристов, их не спасает даже крем от солнца, а многие ощущают сильный зуд, красноту, пятна по всему телу и мелкие прыщи. Помимо этого, некоторые туристы столкнулись с головокружением и общей слабостью.

Как передает SHOT, аллергия на солнце якобы не является страховым случаем и поэтому туристам приходится обращаться за медпомощью на свои средства. В тяжелых случаях пациентам ставят капельницу за 120 долларов.

В АТОР опровергли информацию насчет десятков туристов и отметили, что случаи аллергии на солнце встречаются каждый год и это подтверждают страховщики. Более того, количество обращений по таким поводам и сейчас в пределах ежегодной нормы.

«Их немного (в пляжных странах куда более часты обращения с ОРВИ и гастроэнтеритами), но всё же есть. Что касается нестрахового случая — это не совсем так. Например, у страховщика „ЕВРОИНС Туристическое Страхование“ (работает с несколькими крупными операторами в Турции) аллергия на солнце — вполне себе страховой случай», — поделились в АТОР.

Эту же информацию подтвердила Юлия Алчеева, директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое Страхование». По ее словам, аллергия на солнце является самым простым страховым случаем, который входит в базовую, операторскую страховку.

Кроме того, у многих других страховых компаний аллергия (и вообще все аллергии) входят в исключения, которые, правда, не покрываются полисом. В этом случае АТОР рекомендует не экономить на страховке и внимательно читать ее условия.

«Если в ваш „стандартный“ полис в туре не входят солнечные ожоги, аллергия на солнце, травмы при катании на водных горках и другие самые простые случаи, купите онлайн второй, который это покрывает», — подчеркнули в АТОР.

Эксперты советуют не жалеть несколько тысяч рублей, чтобы не отдавать потом за капельницу по 120 долларов.

Опасный вид клеща угрожает России

В Турции найден новый вид опасного клеща Haemaphysalis longicornis, который может переносить более 30 заболеваний, включая те, что поражают домашний скот и потенциально опасны для человека. Об этом сообщил профессор Адем Кескин из университета города Тока.

Впервые 56-й по счету вид клеща в Турции обнаружили еще в прошлом году Источник: NTV / ntv.com.tr











Клещ, вероятно, имеет восточноазиатское происхождение и уже обосновался в Турции. Впервые он был обнаружен в стране в прошлом году, но исследования показали, что проник туда три-четыре года назад. Сейчас ученые отслеживают его популяцию, опасаясь распространения, в том числе в Россию.

Вот так выглядит клещ Haemaphysalis longicornis, которого обнаружили в Турции Источник: NTV / ntv.com.tr











Беспилотник разбомбил заправку в Белгороде, один человек погиб

Во время удара беспилотника здание заправки сложилось как карточный домик Источник: Настоящий Гладков / Telegram

Беспилотник ВСУ атаковал здание заправки в Белгороде. Подробности в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Выехал на место. До последнего надеялись на лучшее… Но, к большому горю, погиб один мирный житель, четверо получили ранения», — сообщил губернатор.

Во время удара беспилотника здание заправки обрушилось. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров. В этот момент там находились двое продавцов и трое покупателей. Спасатели МЧС извлекли из-под завалов тело женщины.

На месте работали 50 спасателей и 23 единицы техники.

Атака на Татарстан

Беспилотники долетели до городов Нижнекамска и Елабуги в Республике Татарстан. Они летали вблизи жилых домов. Местные жители слышали в небе взрывы.

Источник: Shot / Telegram

Информацию об атаке подтвердил мэр Нижнекамска Радмир Беляев. Он сообщил, что в небе над городом работает ПВО.

Источник: Shot / Telegram

«Пострадавших и разрушений нет. Технологический процесс предприятий не нарушен. Просим жителей сохранять спокойствие и доверять информации из официальных источников», — написал Беляев в своем телеграм-канале.

Перестрелка в австрийской школе

В федеральной гимназии-школе в городе Грац произошла стрельба. Об этом стало известно из сообщений в социальных сетях и местных СМИ.

По информации полиции, спасательная операция началась в 10:00 по местному времени. В ней были задействованы специальное подразделение «Кобра» и вертолет.

Один из свидетелей рассказал, что слышал 20 выстрелов в школе. Предположительно, стрелявший открыл огонь в двух классах, как сообщает Kronen Zeitung.

В ходе обыска в здании школы тело предполагаемого преступника нашли в одном из туалетов. Подросток был учеником этой школы. Местные СМИ сообщают, что причиной стрельбы могла стать месть — стрелявший «считал себя жертвой издевательств».

Стрелок открыл огонь в двух классах Источник: Kronen Zeitung

В полиции сообщили, что при стрельбе погибли десять человек, включая открывшего огонь. Пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь, многих госпитализировали в экстренном порядке.

Пострадавших во время стрельбы экстренно увозят на машинах скорой помощи Источник: Kronen Zeitung

Источник: Kronen Zeitung

В связи со стрельбой в Граце в Австрии объявят трехдневный национальный траур, заявил канцлер, передает ТАСС.

Российские полицейские начнут ловить преступников в кимоно

С 10 июня в России изменились правила выдачи одежды для полицейских. Обновлены также описания форменной одежды. Это указано в постановлении правительства, которое вступило в силу во вторник.

Теперь сотрудники МВД получают:

два комплекта облегченного повседневного костюма вместо одного;

два шерстяных костюма вместо трех;

демисезонную куртку, облегченные брюки, кимоно и спортивные туфли;

женщинам вместо фуражки выдают пилотку, а вместо полусапог — сапоги.

Тип обуви зависит от климатических условий и времени года.

Изменения также коснулись погон и съемных муфт.