Возле жилых домов в Татарстане летают беспилотники, их взрывают в небе. Видео

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Беспилотники атаковали Татарстан. О взрывах в небе сообщили жители Нижнекамска и Елабуги. В местном аэропорту Бегишево ввели план «Ковер». Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Источник: Shot / Telegram

Информацию об атаке подтвердил мэр Нижнекамска Радмир Беляев. Он сообщил, что в небе над городом работает ПВО.

«Пострадавших и разрушений нет. Технологический процесс предприятий не нарушен. Просим жителей сохранять спокойствие и доверять информации из официальных источников», — написал Беляев в своем телеграм-канале.

Источник: Shot / Telegram

На кадрах от очевидцев видно, что БПЛА летают вблизи жилых домов, их взрывают в небе.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.