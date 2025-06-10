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Происшествия Атаки БПЛА Возле жилых домов в Татарстане летают беспилотники, их взрывают в небе. Видео

Возле жилых домов в Татарстане летают беспилотники, их взрывают в небе. Видео

Мэр призвал людей сохранять спокойствие

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15 комментариев
Возле жилых домов в Татарстане летают беспилотники, их взрывают в небе. Видео | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВозле жилых домов в Татарстане летают беспилотники, их взрывают в небе. Видео | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Беспилотники атаковали Татарстан. О взрывах в небе сообщили жители Нижнекамска и Елабуги. В местном аэропорту Бегишево ввели план «Ковер». Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Источник:

Shot / Telegram

Информацию об атаке подтвердил мэр Нижнекамска Радмир Беляев. Он сообщил, что в небе над городом работает ПВО.

«Пострадавших и разрушений нет. Технологический процесс предприятий не нарушен. Просим жителей сохранять спокойствие и доверять информации из официальных источников», — написал Беляев в своем телеграм-канале.

Источник:

Shot / Telegram

На кадрах от очевидцев видно, что БПЛА летают вблизи жилых домов, их взрывают в небе.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.

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Комментарии
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Нужно устранить зеленскрго. И быстро.
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