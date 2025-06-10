Возле жилых домов в Татарстане летают беспилотники, их взрывают в небе. Видео

Беспилотники атаковали Татарстан. О взрывах в небе сообщили жители Нижнекамска и Елабуги. В местном аэропорту Бегишево ввели план «Ковер». Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.
Информацию об атаке подтвердил мэр Нижнекамска Радмир Беляев. Он сообщил, что в небе над городом работает ПВО.
«Пострадавших и разрушений нет. Технологический процесс предприятий не нарушен. Просим жителей сохранять спокойствие и доверять информации из официальных источников», — написал Беляев в своем телеграм-канале.
На кадрах от очевидцев видно, что БПЛА летают вблизи жилых домов, их взрывают в небе.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.
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