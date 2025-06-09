Москву затопил аномальный ливень. Самолеты не могли приземлиться, а человека утянуло в коллектор

Сегодня Москве здорово досталось от непогоды Источник: «Москва с огоньком», «Москвач» / T.me











Москва и Подмосковье столкнулись с последствиями сильнейшего ливня, который обрушился на регион в воскресенье, 8 июня. Стихия затопила станцию метро, нарушила работу аэропорта, привела к перебоям в движении транспорта и оставила жителей области с разбитыми градом огородами. Подробнее рассказали наши коллеги из MSK1.RU.

Дождь в метро

Одной из первых пострадала станция «Комсомольская» Сокольнической линии. Пассажиры опубликовали видео, на котором заметно, как вода льется с потолка подземного вестибюля, заливая переходные «балконы» над платформой. Место протечки огородили сигнальными лентами. Движение поездов не прерывалось.

«Дождь в метро пошел», — шутили пользователи соцсетей.

Дождь пошел прямо в метро на станции «Комсомольская» Источник: «Москва с огоньком» / T.me

В дептрансе заверили: протечка незначительная, и коммунальные службы оперативно устранили последствия.

«Крыша не выдержала»: потоп в аэропорту Внуково

Ливень не пощадил и воздушные ворота столицы. В терминале Внуково обрушилась часть кровли, из-за чего внутрь хлынула вода.

«Крыша не выдержала, как и наша нервная система», — комментировали видео пассажиры.

Кровлю в аэропорту Внуково прорвало из-за непогоды Источник: «Москвач» / T.me

Терминал во Внуково затопило Источник: «Москва не спит» / T.me

Из-за грозы и шквалистого ветра с порывами до 25 м/с три рейса перенаправили на запасные аэродромы, в том числе в Нижний Новгород. Около семи часов вечера аэропорт восстановил работу.

Спасение человека из коллектора

В Москве из-за разгула стихии пострадал сотрудник Мосводостока: сильный поток воды затянул его в коллектор реки Чертановка. Мужчину удерживали на поверхности коллеги и прохожие, пока его не спасли сотрудники МЧС.

Мужчину засосало в коллектор Источник: Baza / T.me

Транспортный коллапс

Не обошлось и без последствий на дорогах. Из-за подтоплений на проезжей части в некоторых районах города дептранс предупредил о локальных задержках наземного транспорта.

«Будьте внимательны, слушайте объявления водителей», — просил столичный дептранс.

Такой потоп был на 15-м километре МКАД Источник: «Москва 24» / T.me

Шелепихинской набережной тоже досталось Источник: «Москва с огоньком» / T.me

Гигантский град

В Подмосковье ситуация оказалась не лучше: в Наро-Фоминске и Апрелевке выпал крупный град.

Град в Подмосковье Источник: «Осторожно, Москва» / T.me

Жители публикуют фото гигантских льдин, которые можно было собирать горстями.

Такой град выпал в Апрелевке Источник: Masha Gorlova, читательница MSK1.RU

У дачников сегодня тяжелый день Источник: Masha Gorlova, читательница MSK1.RU

Сейчас штормовое предупреждение в столичном регионе продлили до трех часов ночи. При грозе, как сообщают в МЧС, всё еще возможны порывы ветра до 20–25 м/с.