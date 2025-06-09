Москву затопил аномальный ливень. Самолеты не могли приземлиться, а человека утянуло в коллектор

Москва и Подмосковье столкнулись с последствиями сильнейшего ливня, который обрушился на регион в воскресенье, 8 июня. Стихия затопила станцию метро, нарушила работу аэропорта, привела к перебоям в движении транспорта и оставила жителей области с разбитыми градом огородами. Подробнее рассказали наши коллеги из MSK1.RU.
Дождь в метро
Одной из первых пострадала станция «Комсомольская» Сокольнической линии. Пассажиры опубликовали видео, на котором заметно, как вода льется с потолка подземного вестибюля, заливая переходные «балконы» над платформой. Место протечки огородили сигнальными лентами. Движение поездов не прерывалось.
«Дождь в метро пошел», — шутили пользователи соцсетей.
В дептрансе заверили: протечка незначительная, и коммунальные службы оперативно устранили последствия.
«Крыша не выдержала»: потоп в аэропорту Внуково
Ливень не пощадил и воздушные ворота столицы. В терминале Внуково обрушилась часть кровли, из-за чего внутрь хлынула вода.
«Крыша не выдержала, как и наша нервная система», — комментировали видео пассажиры.
Из-за грозы и шквалистого ветра с порывами до 25 м/с три рейса перенаправили на запасные аэродромы, в том числе в Нижний Новгород. Около семи часов вечера аэропорт восстановил работу.
Спасение человека из коллектора
В Москве из-за разгула стихии пострадал сотрудник Мосводостока: сильный поток воды затянул его в коллектор реки Чертановка. Мужчину удерживали на поверхности коллеги и прохожие, пока его не спасли сотрудники МЧС.
Транспортный коллапс
Не обошлось и без последствий на дорогах. Из-за подтоплений на проезжей части в некоторых районах города дептранс предупредил о локальных задержках наземного транспорта.
«Будьте внимательны, слушайте объявления водителей», — просил столичный дептранс.
Гигантский град
В Подмосковье ситуация оказалась не лучше: в Наро-Фоминске и Апрелевке выпал крупный град.
Жители публикуют фото гигантских льдин, которые можно было собирать горстями.
Сейчас штормовое предупреждение в столичном регионе продлили до трех часов ночи. При грозе, как сообщают в МЧС, всё еще возможны порывы ветра до 20–25 м/с.