НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

ю-з.

 750мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,17
EUR 90,40
Самая лучшая школа
Гид по отдыху в России
С хоккеистом продлили контракт
Предупредили об опасной погоде
Штрафы за неправильную парковку
Сдали ЕГЭ на 100 баллов
Дети въехали в «КАМАЗ»
На пляжах запретили купаться
Цена квартир на вторичном рынке
Происшествия Спецоперация на Украине Украинские беспилотники массово атаковали Россию. Куда пришлись удары

Украинские беспилотники массово атаковали Россию. Куда пришлись удары

Атаки длились 10 часов

204
Написать комментарий
Несколько БПЛА сбили в Московском регионе | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНесколько БПЛА сбили в Московском регионе | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Несколько БПЛА сбили в Московском регионе

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Украинские БПЛА массово атаковали восемь регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

С 14:30 6 июня до 00:00 7 июня по мск средства ПВО уничтожили 82 беспилотника. Атаки пришлись на территории Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Калужской областей и Московского региона.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале, что над Московским регионом с вечера 6 июня сбили шесть беспилотников. Пострадавших нет, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В Курской области обломки дронов повредили фасад здания, трубу водоснабжения и электрический погрузчик, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Беспилотники Атака СВО Украина Россия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Рожать или копить. Заменит ли ребенок пенсию?
Галеева Венера
Мнение
«Я не сошел с ума». Журналист купил китайское авто — сколько это стоило и какие минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Куда делись все сотрудники?». Бизнесмен — о том, почему работники хотят жаловаться, а не трудиться
Сергей Харин
Мнение
Студентка педвуза рассказала, почему передумала быть школьным учителем
Ирина М.
Учитель-практикант
Мнение
«Она наша!»: блогер съездил на концерт Леди Гаги в Сингапур и остался в восторге
Максим Лутчак
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление