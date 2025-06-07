Украинские беспилотники массово атаковали Россию. Куда пришлись удары

Украинские БПЛА массово атаковали восемь регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
С 14:30 6 июня до 00:00 7 июня по мск средства ПВО уничтожили 82 беспилотника. Атаки пришлись на территории Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Калужской областей и Московского региона.
Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале, что над Московским регионом с вечера 6 июня сбили шесть беспилотников. Пострадавших нет, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В Курской области обломки дронов повредили фасад здания, трубу водоснабжения и электрический погрузчик, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.