Украинские беспилотники массово атаковали Россию. Куда пришлись удары

Несколько БПЛА сбили в Московском регионе Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Украинские БПЛА массово атаковали восемь регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

С 14:30 6 июня до 00:00 7 июня по мск средства ПВО уничтожили 82 беспилотника. Атаки пришлись на территории Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Калужской областей и Московского региона.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале, что над Московским регионом с вечера 6 июня сбили шесть беспилотников. Пострадавших нет, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В Курской области обломки дронов повредили фасад здания, трубу водоснабжения и электрический погрузчик, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.