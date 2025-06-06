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Происшествия Спецоперация на Украине Россия нанесла ответный удар по Украине: последствия

Россия нанесла ответный удар по Украине: последствия

Это также вызвало проблемы с электричеством в некоторых регионах

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7 комментариев
В Минобороны заявили, что цель удара была достигнута | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUВ Минобороны заявили, что цель удара была достигнута | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Минобороны заявили, что цель удара была достигнута

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Российские войска ночью в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Подробности об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотников, центрам подготовки летного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ», — поделились в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве также отметили, что цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены.

Обновлено в 12:55 (мск). Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал журналистам ответный удар.

«Всё, что происходит в рамках специальной военной операции, всё, что ежедневно делается нашими военными, — это и есть ответ на действия киевского режима», — отметил Песков.

Последствия ответного удара:

  • в Киеве повреждена железная дорога. По информации местных СМИ, это повлияло в том числе на работу метрополитена;

  • удар нанесен по промышленным и инфраструктурным объектам в Тернополе, часть города осталась без света;

  • в Чернигове пострадали объекты критической инфраструктуры;

  • ущерб получило предприятие во Львовской области, есть проблемы со светом;

  • взрывы прогремели в Луцке и Хмельницкой области.

Ответ от российской стороны последовал после атаки, которую нанесли ВСУ в ночь с 31 мая на 1 июня. Тогда произошло несколько ЧП на железнодорожных путях. В Брянской области в районе поселка Выгоничи взорвался автомобильный мост, обломки которого рухнули на проезжавший под ним поезд № 86, следовавший из Климова в Москву. В результате ЧП семь человек, включая машиниста, погибли на месте. Пострадали 119 человек, среди них пятеро детей.

После этого взрыв прогремел на железнодорожном мосту в Курской области. По нему в это время двигался грузовой поезд, который упал на автомобильную дорогу, проходящую снизу. Из-за этого пострадал машинист. Также днем 1 июня подорвали железнодорожное полотно в Брянской области. К счастью, там обошлось без пострадавших. Все три происшествия Следственный комитет РФ расценил как теракт.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ВСУ Минобороны РФ Украина Россия Спецоперация
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Комментарии
7
Гость
1 час
Повредили железную дорогу в Киеве, оставили часть Тернополя без света, повредили какие то там объекты промышленности и инфраструктуры, создали проблемы с электричеством на каком то заводе в Львовской области. И это всё? Это ответ на беспрецедентный удар Украины? Как то слабенько. А где орешник?
Гость
1 час
По фото в в Киеве повреждена не железная дорога, а открытая линия метрополитена за Днепром. Ну и разве это удар? Так, укус комариный.
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