Россия нанесла ответный удар по Украине: последствия

В Минобороны заявили, что цель удара была достигнута Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Российские войска ночью в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Подробности об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотников, центрам подготовки летного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ», — поделились в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве также отметили, что цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены.

Обновлено в 12:55 (мск). Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал журналистам ответный удар.

«Всё, что происходит в рамках специальной военной операции, всё, что ежедневно делается нашими военными, — это и есть ответ на действия киевского режима», — отметил Песков.

Последствия ответного удара:

в Киеве повреждена железная дорога. По информации местных СМИ, это повлияло в том числе на работу метрополитена;

удар нанесен по промышленным и инфраструктурным объектам в Тернополе, часть города осталась без света;

в Чернигове пострадали объекты критической инфраструктуры;

ущерб получило предприятие во Львовской области, есть проблемы со светом;

взрывы прогремели в Луцке и Хмельницкой области.

Ответ от российской стороны последовал после атаки, которую нанесли ВСУ в ночь с 31 мая на 1 июня. Тогда произошло несколько ЧП на железнодорожных путях. В Брянской области в районе поселка Выгоничи взорвался автомобильный мост, обломки которого рухнули на проезжавший под ним поезд № 86, следовавший из Климова в Москву. В результате ЧП семь человек, включая машиниста, погибли на месте. Пострадали 119 человек, среди них пятеро детей.