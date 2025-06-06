Россия нанесла ответный удар по Украине: последствия

Российские войска ночью в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Подробности об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотников, центрам подготовки летного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ», — поделились в Telegram-канале Минобороны РФ.
В ведомстве также отметили, что цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены.
Обновлено в 12:55 (мск). Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал журналистам ответный удар.
«Всё, что происходит в рамках специальной военной операции, всё, что ежедневно делается нашими военными, — это и есть ответ на действия киевского режима», — отметил Песков.
Последствия ответного удара:
в Киеве повреждена железная дорога. По информации местных СМИ, это повлияло в том числе на работу метрополитена;
удар нанесен по промышленным и инфраструктурным объектам в Тернополе, часть города осталась без света;
в Чернигове пострадали объекты критической инфраструктуры;
ущерб получило предприятие во Львовской области, есть проблемы со светом;
взрывы прогремели в Луцке и Хмельницкой области.
Ответ от российской стороны последовал после атаки, которую нанесли ВСУ в ночь с 31 мая на 1 июня. Тогда произошло несколько ЧП на железнодорожных путях. В Брянской области в районе поселка Выгоничи взорвался автомобильный мост, обломки которого рухнули на проезжавший под ним поезд № 86, следовавший из Климова в Москву. В результате ЧП семь человек, включая машиниста, погибли на месте. Пострадали 119 человек, среди них пятеро детей.
После этого взрыв прогремел на железнодорожном мосту в Курской области. По нему в это время двигался грузовой поезд, который упал на автомобильную дорогу, проходящую снизу. Из-за этого пострадал машинист. Также днем 1 июня подорвали железнодорожное полотно в Брянской области. К счастью, там обошлось без пострадавших. Все три происшествия Следственный комитет РФ расценил как теракт.