На вокзале в Москве похитили мужчину — полиция проводит проверку. Кадры

На Ярославском вокзале в Москве похитили человека. Четверо мужчин пронесли его через здание, запихнули в багажник черного Mercedes с мигалками и увезли в неизвестном направлении, передают наши коллеги из MSK1.RU.
Очевидцы сняли происходящее на видео: в кадре мужчина кричит и просит вызвать полицию.
В интернете заметили сходство похищенного с бизнесменом Арегом Щепихиным. На странице Щепихина в соцсетях указано, что он состоит в «Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства», упоминались и школы стартапов, сообщества блогеров, также он публиковал фотографии с разными чиновниками и знаменитостями.
По данным СМИ, Mercedes полиция остановила на Киевском шоссе. Что сейчас с похищенным — неизвестно. Полиция проводит проверку по факту похищения, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Год назад отдел полиции окружили люди, искавшие чеченскую девушку Лию Заурбекову. Позднее она заявила, что ее пытались похитить родственники и ей пришлось уехать за рубеж.