На вокзале в Москве похитили мужчину — полиция проводит проверку. Кадры

Происшествие попало на видео Источник: MSK1.RU | Новости Москвы / Telegram

На Ярославском вокзале в Москве похитили человека. Четверо мужчин пронесли его через здание, запихнули в багажник черного Mercedes с мигалками и увезли в неизвестном направлении, передают наши коллеги из MSK1.RU.

Очевидцы сняли происходящее на видео: в кадре мужчина кричит и просит вызвать полицию.

Источник: Baza / Telegram

В интернете заметили сходство похищенного с бизнесменом Арегом Щепихиным. На странице Щепихина в соцсетях указано, что он состоит в «Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства», упоминались и школы стартапов, сообщества блогеров, также он публиковал фотографии с разными чиновниками и знаменитостями.