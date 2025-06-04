«Если у мужчины эрекция, отказывать ему нельзя»: спортсменка обвинила тренера в педофилии — он до сих пор работает с детьми

Спортсменка обвинила своего бывшего тренера в сексуальном насилии в детстве Источник: читатель 161.RU











Мастер спорта по спортивным танцам, тренер и спортивный юрист Анастасия Леонова обвиняет своего бывшего тренера Александра (имя изменено. — Прим. ред.) в систематическом сексуальном и психологическом насилии. Это якобы происходило в нулевые годы, когда девушка была ребенком. С такими же обвинениями выступили и другие бывшие подопечные тренера. Следователи возбудили уголовное дело, но оно ни к чему не привело. В сложном и запутанном деле разобралась корреспондент 161.RU Алина Заярная.

Мы вынуждены изменить имена некоторых упомянутых героев, чтобы защитить их конфиденциальность. Все упомянутые документы и фотоматериалы есть в распоряжении 161.RU. Также подчеркиваем: уголовное дело закрыли из-за истечения срока давности. Но с формулировкой «за отсутствием состава преступления». Почему так вышло — подробно рассказываем в тексте.

Ноябрь 2005 года. Поезд несется из Ростова в Москву. Насте 14 лет. Она едет на свои первые соревнования. За окном плацкарта темная осенняя ночь. В вагоне, кроме Насти, только другие дети и один взрослый — ее тренер. Ему — 32 года. Настя проходит мимо полки, где спит наставник. Он тянет ее и укладывает к себе на полку, укрывает одеялом. Девочка не может пошевелиться от страха и буквально замирает. Наставник начинает гладить тело школьницы, целовать и трогать ее половые органы. От ужаса Настя не может даже вздохнуть, но находит в себе силы встать и убежать. Она звонит знакомому старшему спортсмену и рассказывает о произошедшем. Он попросит других «старших» присматривать за Настей, чтобы тренер ее не «обижал». Это воспоминание останется с девушкой на всю жизнь. Она будет прокручивать его в голове, вспоминая о систематическом сексуальном насилии со стороны своего наставника в спорте.

Глава первая. «И тапками, и палками»

Анастасия пришла в спорт в шесть лет. Она успела сменить нескольких тренеров. Когда ей было 12 лет, тренер рекомендовала ей перейти к другому наставнику — Александру. В его танцевальном центре было много мальчиков, а Насте как раз нужен был партнер.

«Хотелось каких-то результатов, а это было единственное место, где есть партнер и где тренеры были квалифицированы», — вспоминает спортсменка.

Практически сразу стало понятно, что подход к воспитанникам в этом танцевальном центре отличается от того, к которому привыкла Анастасия.

«Здесь было применение силы: и тапками бил, и палками бил, и все это терпели. Очень много телесного контакта было. То есть ударил, а потом взял, приголубил, обнял. Где-то пришлепнул по попе, потому что так „смешно“», — рассказывает девушка.

Когда она начала занятия с Александром, то высказывала недовольство ругательствами и физическим насилием. Но всё это преподносилось как норма, а потому телесные границы очень сильно размывались.

Анастасия вспоминает другие странные наклонности наставника. Он, как делится спортсменка, любил рисовать на телах полуобнаженных воспитанниц. У некоторых даже сохранились фотографии такого времяпрепровождения с тренером.

«Есть фото, где на голой попе девочки маленькой написано „Не забуду мать родную“», — рассказывает Анастасия.

Она говорит, что во время тренировок Александр трогал учениц за промежность и грудь. Он мог объяснять это, например, проверкой того, насколько уверенно девочка садится на шпагат.

Источник: вырезка из материалов уголовного дела











Источник: Анастасия Леонова











Источник: Анастасия Леонова











Источник: Анастасия Леонова











По воспоминаниям Анастасии, родители юных спортсменов никак не реагировали на необычные наклонности и методы воспитания Александра. По большей части это связано с тем, что для «сближения» он выбирал девочек из семей, где были какие-то проблемы.

«У кого-то из девочек — мать-одиночка, у одной из нас разводились родители. В общем, он выбирал тех, у кого проблемы в семье, чтобы мы не могли рассказать своим родителям о происходящем. <…> Сейчас в ходе уголовного дела всплыло, что многие догадывались, стали вспоминать разные случаи. Одна мама вытаскивала маленькую девочку из его номера где-то в поездке. Он был пьяный, время — 12 ночи. Сказал, что искал компанию, чтобы выпить. Она решила: так можно, интима же нет. А сейчас задуматься: почему не смутило, что он в 12 ночи пытается пить пиво с 11-летней девочкой? И вот какие-то такие звоночки были, но при этом никто не мог осознать, что это связано с „глубоким“ общением», — рассуждает Анастасия.

Глава вторая. «Едем терять девственность»

К Анастасии Александр стал проявлять внимание, когда ее отец заболел онкологией. Нездоровый интерес к девочке подавалась как «забота». Настя вспоминает, что Александр вызывался возить ее на тренировки и обратно домой, за это его даже благодарила мама спортсменки. Но сам он это делал для того, чтобы склонить школьницу к близости в машине, говорит Настя.

О насилии догадывался только папа девочки. Как-то раз он прямо спросил ее об отношениях с тренером. Но Анастасия решила не беспокоить отца и соврала, что всё хорошо.

Источник: Анастасия Леонова











На деле же тренер, как вспоминает девушка, начал ее «обрабатывать». После случая в поезде, чтобы расположить ребенка к себе и сформировать с ней связь, он говорил много комплиментов, нежных и поддерживающих слов. Александр просил Настю переименовывать его в телефоне, чтобы не вызвать подозрения у родителей, учил, как реагировать, если с их стороны возникнут вопросы.

Всё это шло параллельно с развращением ученицы. Александр приносил ей диски с разной порнографией, заставлял смотреть, а затем делиться впечатлениями. Он учил ее целоваться.

Источник: вырезка из материалов уголовного дела











«На протяжении полугода он учил меня познавать свое тело. Сначала была оральная история. Причем с его стороны ко мне. Он это делал перед тренировкой, например. Или едем на соревнования, и он зовет в свой номер», — вспоминает Настя.

А в один из дней Александр сказал подростку: «Едем терять девственность». Тогда девочке было 15 лет.

«Я думала, что поедем к нему домой, потом оказалось, что это съемная квартира. И там уже… Я приехала… На словах-то я знала. Но сейчас я понимаю, что мне было 15 лет, я не знала, что такое потерять девственность и к чему это приведет. Не было осознанного понимания. В процессе я в какой-то момент сказала, что я не хочу, что я передумала. Это не было воспринято никак», — рассказывает подробности девушка.

Сексуальное насилие длилось еще два года. В основном половые акты происходили в машине Александра. Отказы от подопечной в близости он не принимал.

«После большинства тренировок мы останавливались на машине, недалеко от дома. Это тоже есть в уголовном деле, мы даже проезжали по точкам, фиксировали со следователем это десятки раз. Плюс все поездки на соревнования, на сборы, там секс был ежедневно. Как минимум минет был в „программе“ после каждой тренировки, либо на сборах», — говорит девушка.

Настя вспоминает, что параллельно с ней тренер развращал и других девочек разного возраста. Своим жертвам он прямо говорил о преимуществах полигамии.

«Он говорил, что нужно изменять, нужно брать всё, что ты хочешь, и вообще никак себя не ограничивать. Это он мне прямо в голову вбивал все годы», — рассказывает девушка.

Впоследствии, уже во время уголовного расследования, другие жертвы Александра рассказали о своем опыте насильственной «полигамии». Одна из спортсменок подверглась сексуальному насилию, когда ей было восемь лет. Тренер склонил ее в этом возрасте к оральному сексу. Еще одна жертва вспоминала, что когда ей было 11–13 лет, в кабинете у Александра другая девочка-подросток трогала ее за интимные места. За всем этим наблюдал Александр, затем он присоединился к детям.

Источник: вырезка из материалов уголовного дела











Источник: вырезка из материалов уголовного дела











Источник: вырезка из материалов уголовного дела











Глава третья. «Он же был хорошим любовником, тебе должно было понравиться»

По воспоминаниям Анастасии, другие тренеры могли не знать о нездоровом влечении Александра к детям. Он умело это скрывал.

«При тренерском составе, при тех, кто принципиальный, кто мог обратить внимание, он ничего такого не делал. У него было разделение, с кем можно, при ком можно. И с детьми далеко не со всеми он вступал в отношения. У кого были серьезные родители, он к ним даже не подходил», — объясняет Анастасия.

Источник: Анастасия Леонова











Бывшие спутницы Александра дали показания в рамках уголовного дела. Одна из них рассказала, что к моменту начала близкого общения между Настей и Александром они уже разошлись.

«Я с ней встречалась лично, рассказала всё. У нее, конечно, странная реакция. Она говорит: „Он же был хорошим любовником, тебе должно было понравиться“. Я говорю: „Мне было 14–15 лет, я не знаю, что мне должно было понравиться“», — говорит Анастасия.

Из-за взаимоотношений с Александром другие спортсмены называли Настю «тренерской подстилкой». Они говорили, что «если бы она была умнее, она бы ему отказала».

«Это одна из причин, почему я так долго не могла об этом говорить. Я чувствовала себя виноватой, мол, сама дура, почему я не отказала», — говорит Анастасия.

Глава четвертая. «Ты что, поверила какому-то ребенку?»

Бывшая жена Александра Маргарита (имя изменено. — Прим. ред.) тоже дала показания в рамках уголовного дела. Корреспонденту 161.RU удалось с ней связаться и поговорить.

Маргарита рассказала, что познакомилась с Александром в 2006 году во время отпуска в горах. Тогда она жила в другом городе, достигла успехов в карьере и одна воспитывала ребенка. Маргарита была очарована Александром, у них завязался роман. Вскоре она оставила свою жизнь в другом городе и переехала в Ростов к Александру.

Он стал приобщать ее к своей тренерской работе. Маргарита часто посещала тренировки Александра. Уже тогда у нее были вопросы к методам воспитания детей. Например, наша собеседница утверждает, что Александр бил детей по попе кроссовками до красноты.

«Они покорно подходили, даже знали, что ему надо. Говорит: „Иди сюда“. Они подходили, ложились ему на колени. Он брал кроссовок и считал удары. Такая система карательная была», — говорит Маргарита.

Вспоминает она и другой странный случай. Одна из учениц Александра, тогда ей было около семи лет, обмочилась, когда делала растяжку. Тренер стал при всех высмеивать девочку. Маргарита подхватила малышку, вывела из зала, помыла и связалась с ее родителями.

Спустя время она сама решила стать тренером и помогать супругу. Маргарита занималась с детьми младшего возраста, стала больше вовлекаться в работу мужа и замечать в ней другие странности. По ее словам, Александр трогал девочек за промежность, когда проверял глубину шпагата, но объяснял это правилами этого вида спорта.

Источник: Анастасия Леоновова











«В раскрытии груди он к ним прикасался очень плотно. Заходил сзади к ним, „приклеивался“, руки клал на грудь и разворачивал грудной отдел. Девочки сейчас уже рассказывают, как чувствовали его возбуждение. Он в это время говорил им: „Балуешься ли ты в душе, хорошо тебе там, попробуй так делать в душе, потом расскажешь мне“. Он языком мог в ухо залезть. Я вижу, что он наклонился, что-то говорит. Что говорит, не знаю. Что делает за ухом, не видно. Но эти контакты меня напрягали. Я видела лица детей, меня это будоражило, потому что у них были стеклянно-страшные глаза и ступор. Ребенок понимает, что что-то не то происходит, но что — не понимает. Когда взрослый тренер говорит: „Засунь себе в половой орган душ и включи посильнее“, ребенок сказать ничего не может просто из-за оцепенения», — рассуждает Маргарита.

Атмосферу в тренировочном зале собеседница сравнивает с сектой, где главным идолом был Александр.

У родителей никогда не было вопросов к методам тренировок, они доверяли Александру и никогда не ставили под сомнение близость его общения с воспитанниками, говорит Маргарита.

«Он всё время обрабатывал родителей, чтобы они безоговорочно верили ему. Например, что им нужно взаимодействовать только с тренером. Нужно слушать тренера, а не ребенка. Всё, что говорит ребенок, он якобы может додумать и придумать», — делится Маргарита.

Например, рассказывает наша собеседница, как-то одна из учениц сказала, что Александр уперся в нее половым органом.

«Я у него спрашиваю, что произошло. Он говорит: „Ты что? Это ж пряжка ремня у меня была. Ты видишь, у меня ремень. Я прикоснулся, это был ремень. Как я могу? Ты что? Ты вообще нормальная? Ты что, поверила какому-то ребенку, который что-то придумал? Я ее ругаю, у нее не получается“. Я думала, что это логично», — вспоминает Маргарита.

Еще одна странная особенность, как говорит Маргарита, была в том, что дети переодевались в одном зале, несмотря на наличие раздевалок.

«Нужно всё полностью снять и надеть форму на тренировку. Девочки раздевались догола. Кто-то трусики менял, кто-то не менял. Никто никуда не прятался, мальчики переоделись до трусов. Границы были размыты. Маленькие дети смотрели, как переодеваются взрослые», — говорит Маргарита.

Это объяснялось тем, что на соревнованиях якобы у детей нет столько времени, чтобы переодеваться в раздевалках. К тому же в паре девочка и мальчик могли помочь друг другу надеть костюмы.

Источник: Анастасия Леоновова











Александр воспитывал у девочек пиетет к мальчикам, продолжает рассказ Маргарита. Воспитанницы должны были стирать вещи мальчиков, подносить им чай, помогать. Мальчикам же наставник прививал, что потребительное отношение к противоположному полу — норма. Да и вообще свободные отношения — самый приемлемый формат общения с противоположным полом.

При этом в семейных отношениях с Маргаритой Александр был совершенно другим человеком. Она описывает его как чуткого, внимательного и заботливого супруга. С друзьями он был весельчаком и душой компании.

«Сначала я не понимала, где он настоящий, а где он играет роль. Но он со мной больше времени проводил, чем в спорте. Я думала, что, скорее всего, он со мной настоящий. А там он вынужден играть по установленным правилам», — вспоминает Маргарита.

Она вспоминает еще одну ситуацию, которая однажды случилась на сборах. Как правило, в поездах она помогала мыться девочкам в возрасте шести-семи лет. Но к их телам она не прикасалась, а лишь держала душ. Однажды Александр вызвался вместо жены помочь девочкам искупаться. После этого девочки стали бояться его.

«Я выглядываю, они стоят из-за стены, вот эти пять моих девочек, и трясутся. С полотенцами стоят и говорят: „Можно, пожалуйста, вы нас искупаете? Мы вас подождем“. Я говорю: „А что случилось?“ Они говорят: „Только, пожалуйста, чтобы не Александр, мы с ним не хотим купаться“», — вспоминает Маргарита.

Девочки рассказали ей, что он якобы «сует в них душ, трогает и поворачивает». Маргарита спросила у супруга, так ли это.

«Он говорит: „Да ты дура, что ли? У меня просто мужские руки, они у меня не такие нежные. Ну, может, там, ногу задел. Я душем их быстрей-быстрей поливаю. Их там много, надо быстрее. Возможно, коснулся чего-то“», — пересказывает оправдания бывшего мужа Маргарита.

Источник: Анастасия Леонова











Странности Маргарита замечала и во время путешествий спортсменов в поезде. Однажды она увидела мужа, который лежал с маленькой девочкой на полке поезда под простыней.

«Он говорит, что она боится, не может уснуть. „Вот лежу, как мамка, спать укладываю“. Я говорю: „Давай я лягу, буду укладывать девочку“. Он говорит: „Они ж тебя не знают“. А эта девочка лежит в страхе безропотно и молчит. Она же не скажет ничего. Это они сейчас говорят. А у меня просто пазлы складываются, что я видела и что они говорят», — делится Маргарита.

Были в поездах спортсменов и другие «традиции».

«Он выбирал одну-две девочки. Садился на полку поезда. Звал девочку к себе. Он с нее снимал трусы до колена. При всех. Девочка молчала. Он ее загибал, клал себе на колени и на ягодицах писал „Не забуду мать родную“. Потом были такие шлепки, знаете, как лошадь подгоняют, но по попе ребенку. Все хохочут, смеются. Я говорю: „Это разве адекватные вещи?“ Он говорит, что так было всегда, это они этого человека посвятили в свою компанию. Мальчикам почему-то так не делалось, а из девочек каждая через это практически прошла»», — рассказывает собеседница.

На памяти Маргариты только одна девочка смогла дать отпор Александру. После грубых приставаний она дала ему пощечину. Другие же дети боялись его и молчали.

Маргарита уже после развода вспоминала: муж как-то рассказывал ей о сексуальном опыте с девушками в возрасте 14 лет, в том числе и групповом сексе. Александр говорил, что это якобы было давно — «по молодости и по глупости» и по обоюдному желанию — «если девчонки хотят, какой мужчина откажется».

Собеседница вспоминает и взаимоотношения Александра с Анастасией Леоновой. Маргарита в те годы думала, что Настя влюблена в тренера и ревновала его к жене. Поэтому между ними были напряженные отношения. Сам Александр в личных разговорах с женой оскорблял Настю, называл ее никчемной и некрасивой. При этом он подвозил ее после тренировок домой и задерживался на час-два. Супруге он потом говорил, что всё это время просто разговаривал с подопечной. Часто Александр брал Настю с собой в тренерскую комнату.

Однажды Анастасия просила Маргариту купить ей противозачаточные таблетки. Та отказала ей в этом и не могла предположить, что Настя боится забеременеть от ее мужа.

«Она же в обработке была у него. Она жертва, конечно, настоящая. И тут-то как осуждать? Здесь осуждать никак», — рассуждает Маргарита.

Однажды между ней и Настей на соревнованиях произошел конфликт. Маргарита назвала подростка [проституткой]. Та пожаловалась маме, которая связалась впоследствии с Маргаритой и в строгой форме потребовала не грубить дочке.

Сейчас Маргарита признает, что сказала так Насте на эмоциях и основывалась на словах мужа о том, что девочка якобы близка со многими другими спортсменами. Маргарита утверждает, что хотела предупредить ее маму об этом, чтобы обезопасить девочку от нежелательных половых связей и возможной беременности.

Маргарита говорит, что некоторые девочки-подростки страдали молочницей. Уже сейчас она связывает это с их половой связью с Александром. Болезнь у них обострялась после незащищенных половых актов и проникновения внутрь грязными пальцами.

«Я спрашиваю одну из девочек, она тоже проходит по уголовному делу, что в восемь лет может испытывать ребенок. Она говорит: „Ничего, просто терпишь, и всё, думаешь, когда это закончится. Я еще была маленькая, он не мог в меня войти, и он мне всё раздирал руками. Разрабатывал. Он пробовал несколько раз войти, но не помещался. Он тогда разрабатывал руками, давал мне указания, как нужно разрабатывать. Говорил, что когда настанет время, он в меня войдет. Он готовил меня к этому. Руками постоянно всё было разодрано, молочница была“», — пересказывает диалог с одной из пострадавших Маргарита.

Маргарита развелась с Александром спустя семь лет брака из-за измены с молодой девушкой. Она рассказывает, что уже давно не связана со спортивными танцами и все эти годы она не общалась с Александром.

Свое участие в уголовном деле Маргарита объясняет желанием спасти от домогательств других детей и привлечь Александра к ответственности.

«Многие говорят, что я ему якобы мщу. За что мне мстить? Я за искоренение такого в спорте. За то, чтобы его убрали от детей. Это ненормально», — объясняет собеседница.

Источник: Анастасия Леонова











Глава пятая. «Портить с ним отношения значило поставить крест на работе»

Когда Анастасии было 17 лет, она влюбилась в ровесника. В тот же период она смогла прекратить сексуальное насилие со стороны тренера. Но психологически он продолжал издеваться над ней еще десять лет.

«Мы с ним в одной сфере. У меня было зависимое положение. Он транслировал, что он стоит на близкой ноге к руководству. „Хочешь судить соревнования — ты должна со мной общаться, хочешь тренировать, чтобы были результаты, ты должна со мной общаться“. Портить отношения с ним значило полностью поставить крест на моей работе в этом виде спорта», — утверждает Анастасия.

По ее словам, на общих мероприятиях Александр допускал в ее адрес шутки и оскорбления с сексуальным подтекстом.

Анастасия предполагает, что все эти десять лет ее уже бывший тренер мог насиловать других девочек. На соревнованиях спортсменка замечала его чрезмерную тактильность по отношению к детям, склонность проводить с ними время вечерами во время сборов.

Глава шестая. «Нездоровый сексуальный интерес»

Последние несколько лет спортсменка думала о том, чтобы написать заявление в полицию на Александра. Ей не хватало решимости.

«Это настолько сложно. Там целый набор факторов. Это и страх, что подумают, и чувство стыда, потому что „сама дура“, и мысли, почему я не отказалась. Очень страшно за маму, потому что мама эмпатичная. Но с мамой были, правда, такие далекие отношения, плюс папа болел, я переживала, как она с этим справится. В итоге, когда я ей сказала, я два месяца звонила маме, просто говорила, что она ни в чем не виновата. Очень много было страха, переживаний. Основной страх, что меня уберут из спорта из-за него, потому что он значимый человек, у него есть связи», — объясняет Анастасия.

В октябре 2023 года девушка все-таки решилась обратиться в полицию. Начался допрос свидетелей. В январе 2024 года возбудили уголовное дело по двум статьям: половое сношение с лицом, не достигшим совершеннолетия и развратные действия.

Источник: вырезка из материалов уголовного дела











По воспоминаниям Анастасии, первые два месяца расследование велось активно. Прошло несколько допросов и экспертиз. Затем в течение полугода следствие практически не велось. Анастасия наняла адвоката Елену Пестовскую. Они стали подавать жалобы и ходатайства на ход расследования. Только после этого следствие возобновилось. Прошли очные ставки, дополнительные экспертизы. Спортсменка прошла полиграф. По ее словам, бывший тренер от полиграфа отказался.

В январе 2025 года уголовное дело закрыли по истечению сроков давности. При этом в постановлении указано: следствие пришло к выводу о причастности Александра к совершению указанных преступлений.

Источник: вырезка из материалов уголовного дела











Но в том же документе указано, что дело закрыли, потому что не нашли состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

Адвокат Елена Пестовская объяснила 161.RU, что дело против Александра прекращено из-за истечения срока давности. При этом, согласно постановлению Конституционного суда России, если в течение года после истечения срока давности по делу вину человека доказать не смогли, то формально дело закрывают за отсутствием состава преступления.

«Вся описательная часть постановления следователя говорит о том, что его вина доказана. У нас такого рода преступления как расследуются? Есть показания ребенка, либо человека, который пострадал, когда был ребенком. Есть заключения психолого-психиатрической экспертизы о том, что пострадавший не врет. Всё. Больше доказательств по этому делу не может быть», — говорит адвокат Пестовская.

Она утверждает, что по делу прошли экспертизы, допрошены свидетели:

«Если бы не было достаточных данных и не было необходимости проведения экспертиз, то отказали бы в возбуждении уголовного дела».

Пестовская обращает внимание и на другое. По словам юриста, Александр мог подать иски на свою реабилитацию, учитывая формулировки в постановлении, но не сделал этого:

«Ни на какую реабилитацию он не подавал, потому что он также понимает, что ему будет отказано в реабилитации».

Адвокат указывает: из-за того, что следователь не торопился расследовать дело, отчасти и пришлось его закрыть по истечении срока давности.

«Самое удивительное то, что при наличии такого количества потерпевших следствие не предприняло никаких оперативно-розыскных мероприятий для того, чтобы уличить его в совершении преступлений, у которых не истек срок давности», — недоумевает Пестовская.

Она полагает, что оперативники могли опросить других детей и подростков, взаимодействовавших с Александром.

«Дело в том, что пока его преступления не пресечены и он не понес заслуженного наказания, он полагает, что это норма. Более того, в данном случае его начальство также ему говорит о том, что это норма, и становится на его защиту. И в таком случае огромное количество родителей подумает, стоит ли отдавать своих детей в такой вид спорта, где мужчины могут вести себя подобным образом и дети подвергаются такому и психическому, и сексуальному насилию», — заключает адвокат Пестовская.

Анастасия Леонова подала к Александру гражданский иск о возмещении морального вреда. В отдельное производство, по ее словам, следователи выделили истории других пострадавших девушек.

Глава седьмая. «Верить или не верить»

Во время следствия Александра уволили из государственного учебного заведения, где он преподавал. При этом его не исключают из Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла. Он продолжает судить соревнования. Так, 15 мая он был на Всероссийских соревнованиях. Прямой эфир оттуда есть в социальных сетях.

Анастасия считает, что Александр может представлять опасность для других детей, до сих пор и не понимает, почему его не отстраняют от работы. В феврале этого года президиум Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (он есть в распоряжении 161.RU. — Прим. ред.) обсуждал представление ростовских следователей в отношении Александра. Протокол заседания есть в распоряжении 161.RU. Члены президиума единогласно проголосовали за то, что тренера не надо отстранять от работы, поскольку состав преступления в деле не нашли и причастность Александра к насилию над детьми не доказали.

Корреспондент 161.RU связался с руководством Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла. Там отказались комментировать историю с уголовным делом против Александра, почему-то пригрозив журналисту судом в случае обнародования телефонной беседы.

Разговор мы не публикуем, но перескажем его. В федерации рассказали, что в курсе разбирательств. Но отмечают, что состава преступления следователи в деле так и не нашли, а сам Александр имеет право на реабилитацию. Более того, «федерация стоит на страже интересов несовершеннолетних спортсменов». В региональные федерации направили «методические рекомендации», чтобы не допустить «ситуации, где бы могли пропустить любое влияние сексуального характера в отношении несовершеннолетних».

На прямой вопрос о том, верят ли в федерации обвинениям бывших воспитанниц, там ответили, что не могут «верить или не верить» словам спортсменок, потому что руководствуются только «нормативными документами».

Анастасия Леонова говорит, что проблемы в федерации произошли у нее самой.

«В прошлом году, когда его допрашивали в марте в Москве, эту информацию передали президенту федерации, и меня резко снимают с Кубка России. Я должна была Кубок России судить. Мне приходит письмо: „Ваше приглашение отменено“. Я пыталась дозвониться руководству. Люди говорят, что это из-за того, что я подала заявление в полицию, „вынесла ссор из избы“. Непосредственно с президентом я даже не смогла пообщаться, она от меня не берет трубку и не отвечает на сообщения», — утверждает спортсменка.

Корреспондент 161.RU попытался дозвониться до президента Федерации акробатического рок-н-ролла Ростовской области Олеси Славянской, но она не взяла трубку. На сообщение в мессенджере к моменту публикации она также не ответила.

На вопрос журналиста в социальных сетях к моменту выхода этой публикации не ответил и Александр. В материалах делах, оказавшихся в распоряжении 161.RU, есть его показания. Он не согласился с обвинениями Анастасии и указал, что она таким образом якобы пытается «достичь своих целей». Он рассказывал, что состоит с Анастасией в Федерации акробатического рок-н-ролла Ростовской области. Якобы в мае 2023 года Анастасия была организатором областного турнира и по его окончании не выплатила определенную сумму. Согласно его показаниям, Анастасия летом 2023 года заявила федерации, что не собирается выплачивать деньги и хочет объявить себя банкротом. В план соревнований на 2024 год ее включать не стали, и она попросила Александра помочь ей и договориться с другими членами президиума федерации, но он ей отказал. Это якобы и стало причиной конфликта. Какие-либо сексуальные отношения с Анастасией и другими подопечными, фигурировавшими в уголовном деле, Александр отрицал.

161.RU направил запросы в управление СК по Ростовской области и Минспорта России.