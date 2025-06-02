Шесть часов подряд беспилотники атаковали российские регионы в преддверии второго раунда переговоров: есть жертвы

В Белгородской области из-за атаки дронов погибла женщина Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











ВСУ начали атаковать российские регионы вечером 1 июня и закончили ночью 2 июня. По информации Минобороны РФ, силы ПВО сбили 162 украинских дрона.

«57 дронов уничтожено над Курской областью, 31 — над Белгородской, 27 — над Липецкой, 16 — над Воронежской, по 11 — над Брянской и Рязанской областями», — сообщили в Минобороны РФ.

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Несколько БПЛА перехватили над Орловской и Тамбовской областями, а также над Крымом. Атаки продолжались с 20:10 мск 1 июня до 02:00 2 июня.

Последствия атаки на центр Курска Источник: РИА Новости / Telegram

Без жертв и пострадавших, к сожалению, не обошлось. В Белгородской области из-за попадания снаряда в частный дом погибла женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В поселке Пролетарском Ракитянского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины», — сообщил глава региона.

По его информации, в момент обрушения рядом с домом на велосипеде проезжала 12-летняя девочка. Предварительно, ребенок получил контузию. Девочку госпитализировали в местную больницу.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное: нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.