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Происшествия Шесть часов подряд беспилотники атаковали российские регионы в преддверии второго раунда переговоров: есть жертвы

Шесть часов подряд беспилотники атаковали российские регионы в преддверии второго раунда переговоров: есть жертвы

Силы ПВО отразили более 160 дронов

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14 комментариев
В Белгородской области из-за атаки дронов погибла женщина | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВ Белгородской области из-за атаки дронов погибла женщина | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В Белгородской области из-за атаки дронов погибла женщина

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

ВСУ начали атаковать российские регионы вечером 1 июня и закончили ночью 2 июня. По информации Минобороны РФ, силы ПВО сбили 162 украинских дрона.

«57 дронов уничтожено над Курской областью, 31 — над Белгородской, 27 — над Липецкой, 16 — над Воронежской, по 11 — над Брянской и Рязанской областями», — сообщили в Минобороны РФ.

Последствия атак на Курскую область | Источник: Александр Хинштейн / TelegramПоследствия атак на Курскую область | Источник: Александр Хинштейн / Telegram
Последствия атак на Курскую область | Источник: Александр Хинштейн / TelegramПоследствия атак на Курскую область | Источник: Александр Хинштейн / Telegram
Последствия атак на Курскую область | Источник: Александр Хинштейн / TelegramПоследствия атак на Курскую область | Источник: Александр Хинштейн / Telegram
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Последствия атак на Курскую область | Источник: Александр Хинштейн / TelegramПоследствия атак на Курскую область | Источник: Александр Хинштейн / Telegram

Несколько БПЛА перехватили над Орловской и Тамбовской областями, а также над Крымом. Атаки продолжались с 20:10 мск 1 июня до 02:00 2 июня.

Последствия атаки на центр Курска

Источник:

РИА Новости / Telegram

Без жертв и пострадавших, к сожалению, не обошлось. В Белгородской области из-за попадания снаряда в частный дом погибла женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В поселке Пролетарском Ракитянского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины», — сообщил глава региона.

По его информации, в момент обрушения рядом с домом на велосипеде проезжала 12-летняя девочка. Предварительно, ребенок получил контузию. Девочку госпитализировали в местную больницу.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное: нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Напомним, что сегодня в 13:00 стартует второй раунд переговоров между РФ и Украиной. Встреча делегаций состоится в Стамбуле во дворце Чираган. Что планируют обсуждать страны и кто будет представлять каждую из сторон, мы рассказали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник ВСУ Минобороны
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Комментарии
14
Гость
7 часов
Есть ощущение что то идёт не так?
Гость
8 часов
всё идет по плану, в строгом соотвествии с графиком.
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