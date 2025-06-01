Украина атаковала военные аэродромы в пяти регионах России — один из них в Иркутской области

Аэродромы в пяти российских регионах атаковали беспилотники. Впервые под удар попал сибирский регион — Иркутская область. Подробности произошедшего рассказали в Минобороны России.
«Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях», — подтвердили атаку в Telegram-канале военного ведомства.
Это были военные аэродромы. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях атаку удалось отразить.
«В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники», — заявили в Минобороны РФ.
На данный момент возгорания ликвидировали. Некоторых участников этих терактов удалось задержать.
«Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет», — заключили в МО.