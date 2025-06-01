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Происшествия Атака дронов в Среднем Украина атаковала военные аэродромы в пяти регионах России — один из них в Иркутской области

Украина атаковала военные аэродромы в пяти регионах России — один из них в Иркутской области

Для ударов использовали FPV-дроны

1 768
15 комментариев
В Иркутской области дронами атаковали из грузовика | Источник: Игорь Кобзев / TelegramВ Иркутской области дронами атаковали из грузовика | Источник: Игорь Кобзев / Telegram

В Иркутской области дронами атаковали из грузовика

Источник:

Игорь Кобзев / Telegram

Аэродромы в пяти российских регионах атаковали беспилотники. Впервые под удар попал сибирский регион — Иркутская область. Подробности произошедшего рассказали в Минобороны России.

«Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях», — подтвердили атаку в Telegram-канале военного ведомства.

Это были военные аэродромы. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях атаку удалось отразить.

«В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники», — заявили в Минобороны РФ.

На данный момент возгорания ликвидировали. Некоторых участников этих терактов удалось задержать.

«Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет», — заключили в МО.

Собрали все, что известно, в одном видео

Источник:

Городские медиа

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Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Атака беспилотников Минобороны
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Комментарии
15
280808018
18 часов
потому что не работают службы которые получают огромные деньги из бюджета! ни кто не отвечает головой-вот и безобразие продолжается
Гость
20 часов
надеюсь на днях мы увидим работу орешника
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