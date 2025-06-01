В Брянской области обвалился мост. Пассажирский поезд сошел с рельсов, ранены люди

BAZA / Telegram.com Источник: Очевидцы делятся кадрами с места ЧП











В ночь на 1 июня в Брянской области обвалился мост. О происшествии рассказал губернатор региона Александр Богомаз. Речь о мосте в районе федеральной автодороги А240, у поселка Выгоничи.

Дальнейшее губернатор описал как «дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава». Очевидцы говорят, что на мосту во время обрушения была фура, а под мостом ехал поезд. После ЧП произошло столкновение.

Точной информации о машинах (и о том, была ли это фура) пока нет. Данные свидетелей разнятся.

«К сожалению, есть пострадавшие. На месте работают все экстренные службы, представители органов власти. Делается всё необходимое для оказания помощи пострадавшим», — написал Богомаз в телеграм-канале.

На опубликованных очевидцами кадрах видно сошедший с рельсов состав. Заметно, как из искореженных вагонов вызволяют людей. Как сообщают автомобилисты, на подъезде к селу Выгоничи, у которого произошла авария, частично перекрыто движение.

Кадры с места ЧП Источник: Осторожно, новости / T.me

По словам очевидцев, после ЧП многие люди кинулись помогать друг другу. Цифры раненых пока неизвестны. Мы обновим новость, как только появится больше официальных данных.

Новость была обновлена в 01:30 по Москве.

Как выяснила «Фонтанка», погибли четверо человек. Минздрав сообщил, что в больницы после ЧП доставили 17 человек, среди них — ребенок в тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники МЧС, пассажиров направят в развернутый пункт временного размещения.