В Брянской области обвалился мост. Пассажирский поезд сошел с рельсов, ранены люди

В ночь на 1 июня в Брянской области обвалился мост. О происшествии рассказал губернатор региона Александр Богомаз. Речь о мосте в районе федеральной автодороги А240, у поселка Выгоничи.
Дальнейшее губернатор описал как «дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава». Очевидцы говорят, что на мосту во время обрушения была фура, а под мостом ехал поезд. После ЧП произошло столкновение.
Точной информации о машинах (и о том, была ли это фура) пока нет. Данные свидетелей разнятся.
«К сожалению, есть пострадавшие. На месте работают все экстренные службы, представители органов власти. Делается всё необходимое для оказания помощи пострадавшим», — написал Богомаз в телеграм-канале.
На опубликованных очевидцами кадрах видно сошедший с рельсов состав. Заметно, как из искореженных вагонов вызволяют людей. Как сообщают автомобилисты, на подъезде к селу Выгоничи, у которого произошла авария, частично перекрыто движение.
По словам очевидцев, после ЧП многие люди кинулись помогать друг другу. Цифры раненых пока неизвестны. Мы обновим новость, как только появится больше официальных данных.
Новость была обновлена в 01:30 по Москве.
Как выяснила «Фонтанка», погибли четверо человек. Минздрав сообщил, что в больницы после ЧП доставили 17 человек, среди них — ребенок в тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники МЧС, пассажиров направят в развернутый пункт временного размещения.
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