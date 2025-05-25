Над Россией за ночь сбили почти 100 беспилотников. Главное о массовой атаке

Три аэропорта временно закрыты Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











За вечер 24 мая над регионами России сбили почти 100 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 20:00 мск 24 мая до 00:00 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Количество сбитых дронов:

30 — над Брянской областью;

20 — над Белгородской областью;

17 — над Курской областью;

16 — над Орловской областью;

5 — над Калужской областью;

4 — над Тульской областью;

2 — над Московским регионом;

1 — над Республикой Крым.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, после полуночи ПВО сбили еще четыре беспилотника, которые летели на столицу.

По данным Росавиации, аэропорты Калуга, Домодедово и Жуковский временно закрыты.

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ПВО уничтожила еще шесть беспилотников, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин. Восемь дронов сбили над территорией Твери, рассказал губернатор области Игорь Руденя.

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Сбитый БПЛА упал во дворе многоквартирного дома в Тульской области. Повреждено остекление трех домов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.