Над Россией за ночь сбили почти 100 беспилотников. Главное о массовой атаке

За вечер 24 мая над регионами России сбили почти 100 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 20:00 мск 24 мая до 00:00 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Количество сбитых дронов:
30 — над Брянской областью;
20 — над Белгородской областью;
17 — над Курской областью;
16 — над Орловской областью;
5 — над Калужской областью;
4 — над Тульской областью;
2 — над Московским регионом;
1 — над Республикой Крым.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, после полуночи ПВО сбили еще четыре беспилотника, которые летели на столицу.
По данным Росавиации, аэропорты Калуга, Домодедово и Жуковский временно закрыты.
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ПВО уничтожила еще шесть беспилотников, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин. Восемь дронов сбили над территорией Твери, рассказал губернатор области Игорь Руденя.
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Сбитый БПЛА упал во дворе многоквартирного дома в Тульской области. Повреждено остекление трех домов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Днем ранее из-за массированной атаки БПЛА в Липецкой области вспыхнул завод. С 20 по 23 мая Россия зафиксировала рекордное количество атак с применением украинских беспилотников — 788 запусков. В ответ ночью 24 мая ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по территории Украины.