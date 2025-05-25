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Происшествия Спецоперация на Украине Над Россией за ночь сбили почти 100 беспилотников. Главное о массовой атаке

Над Россией за ночь сбили почти 100 беспилотников. Главное о массовой атаке

Атака началась вечером 24 мая

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Три аэропорта временно закрыты | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUТри аэропорта временно закрыты | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Три аэропорта временно закрыты

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

За вечер 24 мая над регионами России сбили почти 100 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 20:00 мск 24 мая до 00:00 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Количество сбитых дронов:

  • 30 — над Брянской областью;

  • 20 — над Белгородской областью;

  • 17 — над Курской областью;

  • 16 — над Орловской областью;

  • 5 — над Калужской областью;

  • 4 — над Тульской областью;

  • 2 — над Московским регионом;

  • 1 — над Республикой Крым.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, после полуночи ПВО сбили еще четыре беспилотника, которые летели на столицу.

По данным Росавиации, аэропорты Калуга, Домодедово и Жуковский временно закрыты.

Обновлено.

ПВО уничтожила еще шесть беспилотников, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин. Восемь дронов сбили над территорией Твери, рассказал губернатор области Игорь Руденя.

Обновлено.

Сбитый БПЛА упал во дворе многоквартирного дома в Тульской области. Повреждено остекление трех домов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Днем ранее из-за массированной атаки БПЛА в Липецкой области вспыхнул завод. С 20 по 23 мая Россия зафиксировала рекордное количество атак с применением украинских беспилотников — 788 запусков. В ответ ночью 24 мая ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по территории Украины.

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