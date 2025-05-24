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Муж-турок зарезал жену-россиянку на глазах у 3-летнего сына, а потом хотел покончить с собой. Все, что известно о семейной драме

В это время разъяренная толпа готова была его линчевать

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4 комментария
Елене было всего 34 года | Источник: Школа Гимнастики «Вдохновение» г. Казань / Vk.com, Жесть Казани / T.meЕлене было всего 34 года | Источник: Школа Гимнастики «Вдохновение» г. Казань / Vk.com, Жесть Казани / T.me

Елене было всего 34 года

Источник:

Школа Гимнастики «Вдохновение» г. Казань / Vk.com, Жесть Казани / T.me

В Казани иностранец убил бывшую супругу на глазах у трехлетнего сына и ранил самого мальчика. Затем несколько часов простоял на балконе, угрожая наложить на себя руки. Но его уговорили сдаться.

Трагедия произошла в элитном жилищном комплексе Казани. 24 мая 49-летний Эцфеле Мете заявился в квартиру к бывшей супруге — 34-летней Елене Рябининой. Он размахивал ножом, пытался убить Елену и их совместного трехлетнего сына. Эцфеле перерезал женщине горло. По данным ТАСС, мать до последнего закрывала ребенка собой, но бывший супруг смог ранить сына.

Источник: Школа Гимнастики «Вдохновение» г. Казань / Vk.comИсточник: Школа Гимнастики «Вдохновение» г. Казань / Vk.com
Источник:

Школа Гимнастики «Вдохновение» г. Казань / Vk.com

О пропаже Елены сообщили родные, с которыми она должна была встретиться в кафе. Там семья планировала отпраздновать трехлетие мальчика. По словам сестры убитой, они заподозрили неладное, когда Елена перестала брать трубку. Близкие приехали на место и обнаружили ее в луже крови. У ее сына была рана на голове.

Они увидели убийцу на краю балкона 5-го этажа (по данным МВД, полицейские застали его в квартире соседнего дома). Он грозился свести счеты с жизнью. Эцфеле Мете простоял у окна более 4 часов, но так и не привел угрозу в исполнение.

Источник:

Жесть Казани / T.me

Всё это происходило под крики разъяренной толпы. Очевидцы уже знали о произошедшем, шокирующая новость быстро разлетелась по Казани. Психологи, которые вели переговоры с турком на английском, уговорили мужчину спуститься.

«Конченый ублюдок! Сломайте ему что-нибудь! Гори в аду!» — такими словами задержанного провожали в полицейскую машину собравшиеся горожане.

Источник:

Shot / T.me

Следком возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1. ст. 105 УК РФ). Прокуратура Кировского района взяла его расследование на контроль. По данным надзорного ведомства, мужчина напал на бывшую супругу из-за ревности.

Мальчик сейчас в безопасности. Ребенка доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Он там с дедушкой. Врачи оценивают состояние малыша как среднетяжелое, пишет ТАСС.

Рябинина находилась в бракоразводном процессе. Она познакомилась с Эцфеле Мете около четырех лет назад в Турции. Как пишет Shot, поначалу всё было романтично, пара расписалась и переехала в Германию. У них родился ребенок. Но со временем муж начал издеваться над Еленой: не бил, но морально унижал.

В октябре прошлого года россиянка взяла сына и сбежала от супруга обратно в Казань. Но Мете приехал за ними и снял квартиру в соседнем доме. Он постоянно преследовал бывшую супругу и умолял к нему вернуться, обещал исправиться.

Источник: Школа Гимнастики «Вдохновение» г. Казань / Vk.comИсточник: Школа Гимнастики «Вдохновение» г. Казань / Vk.com
Источник:

Школа Гимнастики «Вдохновение» г. Казань / Vk.com

Источник: Школа Гимнастики «Вдохновение» г. Казань / Vk.comИсточник: Школа Гимнастики «Вдохновение» г. Казань / Vk.com
Источник:

Школа Гимнастики «Вдохновение» г. Казань / Vk.com

Елена работала директором и тренером школы гимнастики «Вдохновение». На странице спортшколы во «ВКонтакте» сохранились поздравления ее с днем рождения и фото, как наставница подбадривает учениц на тренировке. Под постами узнавшие о трагедии казанцы выражают соболезнования и надеются на справедливое наказание для ее экс-супруга.

Мы следим за ситуацией.

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Руфина КалимуллинаРуфина Калимуллина
Руфина Калимуллина
Корреспондент 116.RU
Убийство Ребенок Бывшие супруги Убийство жены Ревность
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Комментарии
4
Гость
1 час
Сейчас таких случаев в ЕС полно. Не пишут.
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