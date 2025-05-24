Муж-турок зарезал жену-россиянку на глазах у 3-летнего сына, а потом хотел покончить с собой. Все, что известно о семейной драме

В Казани иностранец убил бывшую супругу на глазах у трехлетнего сына и ранил самого мальчика. Затем несколько часов простоял на балконе, угрожая наложить на себя руки. Но его уговорили сдаться.
Трагедия произошла в элитном жилищном комплексе Казани. 24 мая 49-летний Эцфеле Мете заявился в квартиру к бывшей супруге — 34-летней Елене Рябининой. Он размахивал ножом, пытался убить Елену и их совместного трехлетнего сына. Эцфеле перерезал женщине горло. По данным ТАСС, мать до последнего закрывала ребенка собой, но бывший супруг смог ранить сына.
О пропаже Елены сообщили родные, с которыми она должна была встретиться в кафе. Там семья планировала отпраздновать трехлетие мальчика. По словам сестры убитой, они заподозрили неладное, когда Елена перестала брать трубку. Близкие приехали на место и обнаружили ее в луже крови. У ее сына была рана на голове.
Они увидели убийцу на краю балкона 5-го этажа (по данным МВД, полицейские застали его в квартире соседнего дома). Он грозился свести счеты с жизнью. Эцфеле Мете простоял у окна более 4 часов, но так и не привел угрозу в исполнение.
Всё это происходило под крики разъяренной толпы. Очевидцы уже знали о произошедшем, шокирующая новость быстро разлетелась по Казани. Психологи, которые вели переговоры с турком на английском, уговорили мужчину спуститься.
«Конченый ублюдок! Сломайте ему что-нибудь! Гори в аду!» — такими словами задержанного провожали в полицейскую машину собравшиеся горожане.
Следком возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1. ст. 105 УК РФ). Прокуратура Кировского района взяла его расследование на контроль. По данным надзорного ведомства, мужчина напал на бывшую супругу из-за ревности.
Мальчик сейчас в безопасности. Ребенка доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Он там с дедушкой. Врачи оценивают состояние малыша как среднетяжелое, пишет ТАСС.
Рябинина находилась в бракоразводном процессе. Она познакомилась с Эцфеле Мете около четырех лет назад в Турции. Как пишет Shot, поначалу всё было романтично, пара расписалась и переехала в Германию. У них родился ребенок. Но со временем муж начал издеваться над Еленой: не бил, но морально унижал.
В октябре прошлого года россиянка взяла сына и сбежала от супруга обратно в Казань. Но Мете приехал за ними и снял квартиру в соседнем доме. Он постоянно преследовал бывшую супругу и умолял к нему вернуться, обещал исправиться.
Елена работала директором и тренером школы гимнастики «Вдохновение». На странице спортшколы во «ВКонтакте» сохранились поздравления ее с днем рождения и фото, как наставница подбадривает учениц на тренировке. Под постами узнавшие о трагедии казанцы выражают соболезнования и надеются на справедливое наказание для ее экс-супруга.
Мы следим за ситуацией.