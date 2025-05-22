Дверь подперта холодильником, вся квартира залита бензином. Репортаж из дома, где отец убил 7-летнего сына, а затем себя

Дом, где всё произошло Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU











Трагедия, которая не оставила равнодушным никого в столице Забайкалья и за ее пределами, произошла вечером 19 мая в Каштакском микрорайоне Читы. По предварительной версии следствия, 35-летний глава семьи в собственной квартире убил своего семилетнего сына, а после совершил самоубийство. Всё произошло, пока мама была на работе. Вернувшись, она обнаружила свою семью мертвой. Наши коллеги из CHITA.RU выехали на место происшествия, пообщались с соседями и попытались понять, почему это произошло.

Дом, в котором всё случилось, современный, многоэтажный, новый. Местные говорят: живут в этих домах только приличные и обеспеченные люди, в основном молодые семьи, «мутных» людей здесь нет.

Подъезд дома очень чистый и ухоженный. То, что тут живут молодые семьи, сразу видно. Почти возле каждой двери стоят детские велосипеды, самокаты или коляски на лестничном пролете. Все дети ходят в новую школу, общаются между собой, бегают в гости друг к другу.

Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU











— Взрослых и детей неадекватных в этом доме нет. Настолько воспитанные дети, никто не хулиганит, не бросает мусор, всегда говорят: «Здравствуйте». У нас спокойный дом, живет одна молодежь, все обеспеченные, статусные, — говорит местная уборщица, пожилая женщина с высшим образованием.

Возле двери той самой квартиры стоит стул и оторванный дверной косяк.

Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU











Как всё случилось?

Соседи говорят, что в тот день было тихо. Однако примерно с 15:00 в подъезде стал чувствоваться сильный запах то ли бензина, то ли ацетона. Даже на несколько этажей выше. Жители не придали этому особого значения — тут много кто делает ремонт.

Всё началось примерно в 18:00: соседи услышали настойчивый и громкий стук в дверь той самой квартиры.

— Я выглянул. Там стоит мама и какой-то мужик с ней, видать, вызвала какого-то мастера из сервиса для вскрытия квартиры, — рассказывает сосед. — Она говорит: «Не можем попасть, что-то с замком». Я закрыл дверь. И минут через 10 слышу, что она закричала очень сильно, истошно. Супруга вышла посмотреть, а там вон что…

На страшный крик женщины выбежали все соседи с этого этажа и даже с соседних. Говорят, в ее крике были слова: «Я так больше не могу» и «Не дышит муж и ребенок».

Когда соседи вышли, дверь в квартиру уже вскрыли. Оказалось, что она забаррикадирована изнутри — подперта холодильником, а пространство между ним и дверью забито одеждой и матрасом от кровати. Пол всей квартиры был забросан одеждой, стоял сильный запах бензина.

— Там были разбросаны все вещи вместе с вешалками, просто ворох одежды посередине комнаты, одеяла какие-то, весь пол был завален, большая куча возле входа. Шкафы все открыты, но мебель не была перевернутой. Всё это залито было бензином, ужасный запах стоял. Там даже лежала канистра с бензином, и из нее еще выливалось понемножку, — говорит соседка.

Когда женщина увидела свою семью мертвой, она была в истерике и шоке. Жители дома старались ее поддерживать.

— На этаже соседи сбежались, кто с валерьянкой выбегал, кто с водой, старались помочь. Отпаивали ее, сидели рядом, искали ее родственников, — вспоминают жители дома.

Позже на место приехали скорая, полиция и следователи. На этаже было людно. Также суета была и на улице возле самого дома.

— Вчера, когда с работы возвращалась и во двор заехала, тут стояла куча взрослых на улице, толпились кучками. Подхожу: «Блин, что случилось?» Анька стоит плачет в прямом смысле слова: «Трагедия случилась». Я в панике, тут полиция. Она говорит: «Ты сейчас в подъезд зайдешь и сразу всё поймешь», — рассказывает соседка.

Во время следственных действий некоторых жителей завели в квартиру, где всё случилось, в качестве понятых. Там в окружении разбросанных вещей они увидели страшную картину:

— Отец был на турнике в детской комнате, сын лежал на кровати весь синий. Он и сама кровать были мокрые, он был без одежды, в одних трусиках. Мужчина был в одежде, в кофте.

Как говорят соседи, со слов работающих там сотрудников, предположительно, он хотел поджечь квартиру. Но что его остановило — неясно. То, что ребенок был мокрый, говорит о том, что отец его, скорее всего, утопил.

Один из соседей с другого этажа рассказывает, что он также утопил и своего домашнего питомца — кошку. Сосед, находившийся рядом с квартирой при ее осмотре, говорит, что рядом с телом главы семейства было ружье. Огнестрельных ранений на телах не было.

— У него ружье было рядом. Оно было заряжено. И патроны по всей квартире были разбросаны, я видел, как полиция ходила, собирала их, — говорит сосед. — Женщину опрашивали при нас. Говорила полиции, что он нормальный. Что в армии не служил по состоянию здоровья, по какой именно причине, не знает. Спрашивали ее про канистры с бензином. Говорит, что он что-то чинил, а что — непонятно. Рядом с ними живет девушка, говорит, что вообще ничего не слышала подозрительного.

Еще одна странная деталь, на которую указывает сосед, — вокруг мертвого мальчика на кровати лежали его медали, которые он получил в спортивных секциях.

Сама квартира, по словам соседей, которые ее видели, была свежей, чистой, после ремонта. В детской комнате была кровать, рабочее место, шкафчик, турник, подвесная боксерская груша.

Следователи работали примерно до полуночи и опрашивали всех соседей. Мать была там до конца следственных действий, после этого уехала к родственникам. Жители дома до сих пор проветривают свои квартиры от запаха бензина.

Кадры из квартиры, где всё произошло Источник: Следком

Что говорят о семье соседи?

Жители здесь тесно общаются в общедомовом чате, их маленькие дети дружат между собой, но вот семью, в которой случилась трагедия, почти никто не знал близко. В чате они тоже не проявлялись.

— Общения не было. Мы всё равно соседями все взаимодействуем, иногда собираемся чай попить, в чате списываемся. Их я не видел ни разу ни в чём таком, — говорит один из жителей дома.

Все те, с кем нам удалось поговорить, в том числе и председатель дома, не знают, чем члены семьи занимались. Видели их редко, но все отмечают, что во время встреч в подъезде или лифте супруги всегда были приветливы, открыты, выглядели прилично, ухоженно и обеспеченно. Жители соседних квартир уверяют: никогда из квартиры этой семьи не доносилось никаких криков, ругани, скандалов, хотя слышимость в этом доме очень хорошая.

— Я с ним общался несколько раз. Нормальный, адекватный человек. Тут слышимость-то охрененная, но я никогда не слышал, чтобы они ругались. Хотя даже внизу всё слышно, если там орут. Я спрашивал, где работает, но он правда не сказал мне. Посмеялся и рукой отмахнулся. Говорил, мальчика на секции возит, обсуждали квартиры в этом доме. Небольшие разговоры были, он всегда торопился, бежал куда-то постоянно. А так, ухоженный молодой человек, — говорит сосед семьи по этажу.

Хорошо отзывается о погибшем и соседка, у которой сын учился в одном классе с убитым мальчиком.

— Тесно не общались, только «Здравствуйте» — «Здравствуйте». Спрашивал про школу, подали ли документы, в какой попали класс. Помогал как-то раз сумки донести. Приличный, приятный, на вид обеспеченный, никаких признаков, что что-то не так, — говорит она.

Еще один положительный отзыв о мужчине и его супруге от соседей:

— Папа был улыбчивый, добродушный. Даже дети говорят, что он очень был добрый. Женщина тоже очень хорошая, симпатичная, молодая, очень порядочная, такая вот прямо мама-мама, видно, что она для своего сыночки всё сделает, много подарков ему дарила. Говорили с ней про школу, про секции. Тесно не общались, только парой слов перекинуться. Ездили вместе с ней с детьми в резиденцию Деда Мороза на вокзале на Новый год.

Сам мальчик, как говорят его одноклассники, был общительный, не зажатый. Ходил на продленку в школу. Забирал его оттуда отец. Говорят, последние дней 10 ребенок не ходил на занятия, так как заболел.

Соседи говорят, мальчик часто пел:

— Ребенок у нас в подъезде всегда ходил и пел, мы между собой говорили: «Вон наш певец идет!» Мне кажется, он ходил на кружок по пению, скорее всего. И такое несчастье произошло.

Что известно о семье?

Покончивший с собой отец семейства — индивидуальный предприниматель. Как ИП он зарегистрирован с 2013 года. Известно, что он подрабатывал в такси и занимался в городе кофейными аппаратами.

По словам источника, есть сведения, что он был нелюдимым в последнее время. Но это всё, что известно.

На аватарке в одном из мессенджеров он на квадроцикле где-то в горах. Выглядит улыбчивым.

Источник: соцсети погибшего











Чем занимается жена убийцы и мать мальчика, никто не знает. Но она ходит на работу. «То ли ресурсоснабжающая компания, то ли энергетика», — говорят соседи.

Известно, что мальчик был очень спортивный в свои 7 лет. Занимался боксом и футболом, получал и там, и там золотые медали. Отец отвозил его на секции.

Источник: соцсети школы

Погибший мальчик в красной форме Источник: соцсети школы











Почему это случилось?

— Вообще не понимаю. Абсолютно не могу понять, — отвечает почти каждый сосед. Случившееся — загадка для всех.

Мотивы жуткого убийства у такой порядочной семьи непонятны и шокируют соседей.

— Не представляю, что там внутри произошло. Порыв какой-то. Что могло спровоцировать отца убить собственного ребенка? Я сам отец троих детей, даже представить этого не могу.

Среди соседей появились версии про наркотики либо психическое расстройство. Но ни в чем подобном мужчина никогда не был замечен.

— Версии про наркотики появились, потому что в здравом уме и трезвой памяти никто такого сделать не мог, — говорит одна из соседок.

Версию с наркотиками проверят следователи, они проведут медицинское освидетельствование на содержание в его крови каких-либо веществ. По факту преступления возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), исход которого, кажется, очевиден.