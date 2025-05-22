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Происшествия Дверь подперта холодильником, вся квартира залита бензином. Репортаж из дома, где отец убил 7-летнего сына, а затем себя

Дверь подперта холодильником, вся квартира залита бензином. Репортаж из дома, где отец убил 7-летнего сына, а затем себя

О семье все говорят исключительно хорошо

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3 комментария
Дом, где всё произошло | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUДом, где всё произошло | Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Дом, где всё произошло

Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Трагедия, которая не оставила равнодушным никого в столице Забайкалья и за ее пределами, произошла вечером 19 мая в Каштакском микрорайоне Читы. По предварительной версии следствия, 35-летний глава семьи в собственной квартире убил своего семилетнего сына, а после совершил самоубийство. Всё произошло, пока мама была на работе. Вернувшись, она обнаружила свою семью мертвой. Наши коллеги из CHITA.RU выехали на место происшествия, пообщались с соседями и попытались понять, почему это произошло.

Дом, в котором всё случилось, современный, многоэтажный, новый. Местные говорят: живут в этих домах только приличные и обеспеченные люди, в основном молодые семьи, «мутных» людей здесь нет.

Подъезд дома очень чистый и ухоженный. То, что тут живут молодые семьи, сразу видно. Почти возле каждой двери стоят детские велосипеды, самокаты или коляски на лестничном пролете. Все дети ходят в новую школу, общаются между собой, бегают в гости друг к другу.

Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUИсточник: Александр Хамраев / СHITA.RU
Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

— Взрослых и детей неадекватных в этом доме нет. Настолько воспитанные дети, никто не хулиганит, не бросает мусор, всегда говорят: «Здравствуйте». У нас спокойный дом, живет одна молодежь, все обеспеченные, статусные, — говорит местная уборщица, пожилая женщина с высшим образованием.

Возле двери той самой квартиры стоит стул и оторванный дверной косяк.

Источник: Александр Хамраев / СHITA.RUИсточник: Александр Хамраев / СHITA.RU
Источник:

Александр Хамраев / СHITA.RU

Как всё случилось?

Соседи говорят, что в тот день было тихо. Однако примерно с 15:00 в подъезде стал чувствоваться сильный запах то ли бензина, то ли ацетона. Даже на несколько этажей выше. Жители не придали этому особого значения — тут много кто делает ремонт.

Всё началось примерно в 18:00: соседи услышали настойчивый и громкий стук в дверь той самой квартиры.

— Я выглянул. Там стоит мама и какой-то мужик с ней, видать, вызвала какого-то мастера из сервиса для вскрытия квартиры, — рассказывает сосед. — Она говорит: «Не можем попасть, что-то с замком». Я закрыл дверь. И минут через 10 слышу, что она закричала очень сильно, истошно. Супруга вышла посмотреть, а там вон что…

На страшный крик женщины выбежали все соседи с этого этажа и даже с соседних. Говорят, в ее крике были слова: «Я так больше не могу» и «Не дышит муж и ребенок».

Когда соседи вышли, дверь в квартиру уже вскрыли. Оказалось, что она забаррикадирована изнутри — подперта холодильником, а пространство между ним и дверью забито одеждой и матрасом от кровати. Пол всей квартиры был забросан одеждой, стоял сильный запах бензина.

— Там были разбросаны все вещи вместе с вешалками, просто ворох одежды посередине комнаты, одеяла какие-то, весь пол был завален, большая куча возле входа. Шкафы все открыты, но мебель не была перевернутой. Всё это залито было бензином, ужасный запах стоял. Там даже лежала канистра с бензином, и из нее еще выливалось понемножку, — говорит соседка.

Когда женщина увидела свою семью мертвой, она была в истерике и шоке. Жители дома старались ее поддерживать.

— На этаже соседи сбежались, кто с валерьянкой выбегал, кто с водой, старались помочь. Отпаивали ее, сидели рядом, искали ее родственников, — вспоминают жители дома.

Позже на место приехали скорая, полиция и следователи. На этаже было людно. Также суета была и на улице возле самого дома.

— Вчера, когда с работы возвращалась и во двор заехала, тут стояла куча взрослых на улице, толпились кучками. Подхожу: «Блин, что случилось?» Анька стоит плачет в прямом смысле слова: «Трагедия случилась». Я в панике, тут полиция. Она говорит: «Ты сейчас в подъезд зайдешь и сразу всё поймешь», — рассказывает соседка.

Во время следственных действий некоторых жителей завели в квартиру, где всё случилось, в качестве понятых. Там в окружении разбросанных вещей они увидели страшную картину:

— Отец был на турнике в детской комнате, сын лежал на кровати весь синий. Он и сама кровать были мокрые, он был без одежды, в одних трусиках. Мужчина был в одежде, в кофте.

Как говорят соседи, со слов работающих там сотрудников, предположительно, он хотел поджечь квартиру. Но что его остановило — неясно. То, что ребенок был мокрый, говорит о том, что отец его, скорее всего, утопил.

Один из соседей с другого этажа рассказывает, что он также утопил и своего домашнего питомца — кошку. Сосед, находившийся рядом с квартирой при ее осмотре, говорит, что рядом с телом главы семейства было ружье. Огнестрельных ранений на телах не было.

— У него ружье было рядом. Оно было заряжено. И патроны по всей квартире были разбросаны, я видел, как полиция ходила, собирала их, — говорит сосед. — Женщину опрашивали при нас. Говорила полиции, что он нормальный. Что в армии не служил по состоянию здоровья, по какой именно причине, не знает. Спрашивали ее про канистры с бензином. Говорит, что он что-то чинил, а что — непонятно. Рядом с ними живет девушка, говорит, что вообще ничего не слышала подозрительного.

Еще одна странная деталь, на которую указывает сосед, — вокруг мертвого мальчика на кровати лежали его медали, которые он получил в спортивных секциях.

Сама квартира, по словам соседей, которые ее видели, была свежей, чистой, после ремонта. В детской комнате была кровать, рабочее место, шкафчик, турник, подвесная боксерская груша.

Следователи работали примерно до полуночи и опрашивали всех соседей. Мать была там до конца следственных действий, после этого уехала к родственникам. Жители дома до сих пор проветривают свои квартиры от запаха бензина.

Кадры из квартиры, где всё произошло

Источник:

Следком

Что говорят о семье соседи?

Жители здесь тесно общаются в общедомовом чате, их маленькие дети дружат между собой, но вот семью, в которой случилась трагедия, почти никто не знал близко. В чате они тоже не проявлялись.

— Общения не было. Мы всё равно соседями все взаимодействуем, иногда собираемся чай попить, в чате списываемся. Их я не видел ни разу ни в чём таком, — говорит один из жителей дома.

Все те, с кем нам удалось поговорить, в том числе и председатель дома, не знают, чем члены семьи занимались. Видели их редко, но все отмечают, что во время встреч в подъезде или лифте супруги всегда были приветливы, открыты, выглядели прилично, ухоженно и обеспеченно. Жители соседних квартир уверяют: никогда из квартиры этой семьи не доносилось никаких криков, ругани, скандалов, хотя слышимость в этом доме очень хорошая.

— Я с ним общался несколько раз. Нормальный, адекватный человек. Тут слышимость-то охрененная, но я никогда не слышал, чтобы они ругались. Хотя даже внизу всё слышно, если там орут. Я спрашивал, где работает, но он правда не сказал мне. Посмеялся и рукой отмахнулся. Говорил, мальчика на секции возит, обсуждали квартиры в этом доме. Небольшие разговоры были, он всегда торопился, бежал куда-то постоянно. А так, ухоженный молодой человек, — говорит сосед семьи по этажу.

Хорошо отзывается о погибшем и соседка, у которой сын учился в одном классе с убитым мальчиком.

— Тесно не общались, только «Здравствуйте» — «Здравствуйте». Спрашивал про школу, подали ли документы, в какой попали класс. Помогал как-то раз сумки донести. Приличный, приятный, на вид обеспеченный, никаких признаков, что что-то не так, — говорит она.

Еще один положительный отзыв о мужчине и его супруге от соседей:

— Папа был улыбчивый, добродушный. Даже дети говорят, что он очень был добрый. Женщина тоже очень хорошая, симпатичная, молодая, очень порядочная, такая вот прямо мама-мама, видно, что она для своего сыночки всё сделает, много подарков ему дарила. Говорили с ней про школу, про секции. Тесно не общались, только парой слов перекинуться. Ездили вместе с ней с детьми в резиденцию Деда Мороза на вокзале на Новый год.

Сам мальчик, как говорят его одноклассники, был общительный, не зажатый. Ходил на продленку в школу. Забирал его оттуда отец. Говорят, последние дней 10 ребенок не ходил на занятия, так как заболел.

Соседи говорят, мальчик часто пел:

— Ребенок у нас в подъезде всегда ходил и пел, мы между собой говорили: «Вон наш певец идет!» Мне кажется, он ходил на кружок по пению, скорее всего. И такое несчастье произошло.

Что известно о семье?

Покончивший с собой отец семейства — индивидуальный предприниматель. Как ИП он зарегистрирован с 2013 года. Известно, что он подрабатывал в такси и занимался в городе кофейными аппаратами.

По словам источника, есть сведения, что он был нелюдимым в последнее время. Но это всё, что известно.

На аватарке в одном из мессенджеров он на квадроцикле где-то в горах. Выглядит улыбчивым.

Источник: соцсети погибшегоИсточник: соцсети погибшего
Источник:

соцсети погибшего

Чем занимается жена убийцы и мать мальчика, никто не знает. Но она ходит на работу. «То ли ресурсоснабжающая компания, то ли энергетика», — говорят соседи.

Известно, что мальчик был очень спортивный в свои 7 лет. Занимался боксом и футболом, получал и там, и там золотые медали. Отец отвозил его на секции.

Источник: соцсети школыИсточник: соцсети школы
Источник:

соцсети школы

Погибший мальчик в красной форме | Источник: соцсети школыПогибший мальчик в красной форме | Источник: соцсети школы

Погибший мальчик в красной форме

Источник:

соцсети школы

Почему это случилось?

— Вообще не понимаю. Абсолютно не могу понять, — отвечает почти каждый сосед. Случившееся — загадка для всех.

Мотивы жуткого убийства у такой порядочной семьи непонятны и шокируют соседей.

— Не представляю, что там внутри произошло. Порыв какой-то. Что могло спровоцировать отца убить собственного ребенка? Я сам отец троих детей, даже представить этого не могу.

Среди соседей появились версии про наркотики либо психическое расстройство. Но ни в чем подобном мужчина никогда не был замечен.

— Версии про наркотики появились, потому что в здравом уме и трезвой памяти никто такого сделать не мог, — говорит одна из соседок.

Версию с наркотиками проверят следователи, они проведут медицинское освидетельствование на содержание в его крови каких-либо веществ. По факту преступления возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), исход которого, кажется, очевиден.

Мы следим за ходом следствия.

ПО ТЕМЕ
Александр ХамраевАлександр Хамраев
Александр Хамраев
Корреспондент
Самоубийство Убийство мальчика Отец убил сына Насилие над малолетними Убийство ребенка
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Комментарии
3
Гость
22 мая, 20:45
Шизофрения прогрессирует, по статистике мужчины болеют чаще, и не заметить такой недуг невозможно! Что-то баба не договаривает.
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