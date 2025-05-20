Для детей мигрантов в России придумали еще один экзамен: новости 20 мая

Для зачисления в школу дети мигрантов должны будут подтвердить и устное знание языка Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 20 мая.

В России предложили ввести рейтинг благонадежности мигрантов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой ввести систему оценки благонадежности мигрантов в России. С таким предложением он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.

По информации Миронова, система будет учитывать соблюдение законодательства, отсутствие правонарушений, трудоустройство, уплату налогов, участие в интеграционных программах и знание русского языка. Если такие граждане будут систематически нарушать правила, то их предлагают депортировать из РФ с бессрочным запретом на въезд.

Парламентарий отметил, что рейтинг должен учитывать вклад мигрантов в экономику и их мотивацию остаться в России. Он также упомянул опыт Китая с системой социального кредита, подчеркнув возможность ее адаптации для контроля миграции, передают РИА Новости.

Возможность введения бесплатного такси для беременных

В России предложили ввести льготный или бесплатный проезд на такси для беременных женщин. С такой инициативой выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Она обратилась с этим предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину.

По ее информации, льготный или бесплатный проезд на такси для беременных может включать установление льготного тарифа, а также запуск социального такси или денежную компенсацию. Право на льготу можно будет подтвердить справкой из медучреждения о постановке на учет.

Еще Лантратова подчеркнула, что регулярные медицинские осмотры важны для безопасного протекания беременности, а поликлиники часто находятся далеко от дома. Беременность также связана с существенными финансовыми затратами на анализы, витамины, лекарства и такси. А льготное такси при этом может обеспечить более безопасный и комфортный способ передвижения.

В Рязани студентки-беременные уже могут бесплатно пользоваться социальным такси для посещения учреждений. Лантратова считает, что это поможет снизить расходы семей, поддержать рождение детей и сформировать положительный образ материнства, передают РИА Новости.

Росфинмониторинг запросил доступ к определенным банковским картам россиян

Федеральная служба по финансовому мониторингу предложила разрешить ей запрашивать информацию о транзакциях, которые осуществляются через систему быстрых платежей (СБП) и национальную платежную систему «Мир». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на законопроект.

В пояснительной записке к документу сказано, что инициатива предполагает внесение изменений в действующий закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Законопроект устанавливает порядок взаимодействия Росфинмониторинга с оператором платежной инфраструктуры — АО «Национальная система платежных карт» (НСПК), который отвечает за функционирование СБП и карт «Мир».

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, ведомство сможет напрямую запрашивать у НСПК информацию о переводах. Он уточнил, что детали сотрудничества, включая сроки предоставления данных, их объем и формат, будут определены отдельным соглашением.

К тому же новая правовая норма позволит быстрее отслеживать подозрительные транзакции и повысит эффективность контроля за денежными потоками в рамках усилий по борьбе с финансовыми преступлениями.

Массовый сбой связи в Испании

В Испании вновь случился массовый сбой связи. Сегодня утром пользователи операторов Movistar, Orange, Vodafone, O2 и других пожаловались, что не могут звонить, отправлять сообщения или пользоваться мобильным интернетом.

Проблемы возникли в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Севилье и других городах. Частично недоступен даже экстренный номер 112. Власти некоторых регионов экстренно ввели альтернативные номера.

По информации LBC, причиной сбоя стал неудачный апдейт сети компании Telefónica, крупнейшего телеком-оператора страны. За последний месяц это уже второй масштабный сбой. В конце апреля Испания и Португалия столкнулись с 10-часовым отключением электричества.

Поступить на платное обучение в вуз станет сложнее

В России одобрили законопроект о государственном регулировании приема в вузы на платной основе. Теперь правительство РФ имеет право устанавливать правила определения стоимости платного образования, а также количество студентов и направлений обучения.

Еще станет возможным определять условия, размеры и порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования. Также будет утвержден перечень профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации.

Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года. Подробности об этом мы писали в отдельном материале.

Новый тип экзамена для детей мигрантов

В тестирование мигрантов на знание русского языка могут включить и устную часть. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что выступит с таким предложением. Об этом он заявил на полях ПМЮФ.

«Следующим шагом — буквально ближайшие дни — мы выходим с предложением введения устной части с видеозаписью, где он (мигрант. — Прим. ред.) имя будет свое озвучивать, где дети мигрантов, школьники, отвечают на вопросы и ведут диалог», — сказал Музаев.

Туристка лишилась двух ног при падении с лодки на Багамах

22-летняя Ханна Смит из Алабамы проводила отпуск на Багамах вместе с друзьями. В день происшествия она отдыхала на лодке, когда произошло несчастье. По словам родственников, Ханна упала за борт во время швартовки. Из-за работающего винта ее затянуло под воду. В результате она получила серьезные травмы, которые привели к частичной ампутации ног.

Жизнь Ханны, к счастью, удалось спасти. Друзья девушки схватили ее за руки и вытащили на борт. Пострадавшую доставили в местную больницу, а затем перевезли в США для операции. Она перенесла уже пять хирургических вмешательств, но ее состояние остается тяжелым.