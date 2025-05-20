В Краснодарском крае закрывают пляжи: куда на черноморском побережье не попасть

Пройти на пляжи можно только пешком Источник: Оперштаб Кубани / Telegram











В Анапе почти все выезды к морю перекрывают, чтобы остановить бесконтрольный проезд автомобилей по пляжам и не мешать очистке побережья от мазута. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края 20 мая, спецтехника роет траншеи, устанавливает бетонные блоки и насыпает песчаные валы, которые можно быстро убрать при необходимости. С 19 мая начали перекрывать проезды от Центрального пляжа Анапы до села Витязево, часть из них уже закрыта, остальные закроют в ближайшие дни.

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Несколько регулируемых въездов оставят для работы спецтехники, включая машины МЧС, которые продолжают убирать нефтепродукты с береговой линии. Напомним, в апреле Роспотребнадзор признал 150 пляжей Анапы и Темрюкского района непригодными для купания из-за загрязнения, угрожающего здоровью. Также есть риск отравления токсинами. На этих территориях установлены знаки «Купание запрещено» и баннеры об аварийно-восстановительных работах.

Повсюду делают песочные насыпи Источник: Оперштаб Кубани / Telegram