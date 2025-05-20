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Происшествия В Краснодарском крае закрывают пляжи: куда на черноморском побережье не попасть

В Краснодарском крае закрывают пляжи: куда на черноморском побережье не попасть

Пока не уберут мазут, проехать на автомобиле к морю не выйдет

277
2 комментария
Пройти на пляжи можно только пешком | Источник: Оперштаб Кубани / TelegramПройти на пляжи можно только пешком | Источник: Оперштаб Кубани / Telegram

Пройти на пляжи можно только пешком

Источник:

Оперштаб Кубани / Telegram

В Анапе почти все выезды к морю перекрывают, чтобы остановить бесконтрольный проезд автомобилей по пляжам и не мешать очистке побережья от мазута. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края 20 мая, спецтехника роет траншеи, устанавливает бетонные блоки и насыпает песчаные валы, которые можно быстро убрать при необходимости. С 19 мая начали перекрывать проезды от Центрального пляжа Анапы до села Витязево, часть из них уже закрыта, остальные закроют в ближайшие дни.

Источник: Оперштаб Кубани / TelegramИсточник: Оперштаб Кубани / Telegram
Источник: Оперштаб Кубани / TelegramИсточник: Оперштаб Кубани / Telegram
Источник: Оперштаб Кубани / TelegramИсточник: Оперштаб Кубани / Telegram
+1
Источник: Оперштаб Кубани / TelegramИсточник: Оперштаб Кубани / Telegram

Несколько регулируемых въездов оставят для работы спецтехники, включая машины МЧС, которые продолжают убирать нефтепродукты с береговой линии. Напомним, в апреле Роспотребнадзор признал 150 пляжей Анапы и Темрюкского района непригодными для купания из-за загрязнения, угрожающего здоровью. Также есть риск отравления токсинами. На этих территориях установлены знаки «Купание запрещено» и баннеры об аварийно-восстановительных работах.

Повсюду делают песочные насыпи

Источник:

Оперштаб Кубани / Telegram

Кроме того, с середины мая парк «Анапская пересыпь», включающий Бугазскую косу и берег между Витязево и станицей Благовещенской, закрыт для свободного посещения. Эта особо охраняемая территория сейчас очищается от мазута, а ученые проводят исследования для восстановления экосистемы. Ограничения на проезд и посещение пляжей будут действовать, пока очистка не завершится.

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Максим Дмитриев
Журналист
Разлив нефти в Черном море Пляжи Анапы Краснодарский край
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Комментарии
2
Гость
50 минут
надо начать мазут принимать на вес , принес мазутика 100 кг, получил 10 тр . Сразу всё уберут
Гость
31 минута
До чего обнищал народ. Для того, чтобы не прорывались к мазутному морю соотечественники, власти уже устанавливают блоки бетонные. На чистые моря и океаны, туда, где отдыхают белые люди, денег у несчастных, видно нет и не предвидится.
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