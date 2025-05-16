«Прыгал на крыше»: в Ярославле дебошир разгромил машину такси. Видео

В Ярославле дебошир разбил такси Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram











В Ярославле будут судить 25-летнего дебошира, который разбил машину такси. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«По версии следствия, в феврале 2025 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на одной из центральных ярославских улиц из хулиганских побуждений несколько раз ударил водителя припаркованного такси, затем нанес многочисленные удары ногами по кузову, лобовому стеклу и фарам автомобиля, прыгал на крыше и капоте транспортного средства», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Водитель такси получил легкий вред здоровья, повреждения авто оценили в размере более 490 тысяч рублей. По делу проходит 25-летний горожанин, ранее он имел судимости за кражи и хулиганство.

Ярославец разгромил машину такси Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

После нападения было возбуждено уголовное дело по статьям о причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и умышленном повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенном из хулиганских побуждений.

«За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы», — указали в прокуратуре.