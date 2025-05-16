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«Прыгал на крыше»: в Ярославле дебошир разгромил машину такси. Видео

Теперь ему грозить до 5 лет лишения свободы

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В Ярославле дебошир разбил такси | Источник: прокуратура Ярославской области / TelegramВ Ярославле дебошир разбил такси | Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославле дебошир разбил такси

Источник:

прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославле будут судить 25-летнего дебошира, который разбил машину такси. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«По версии следствия, в феврале 2025 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на одной из центральных ярославских улиц из хулиганских побуждений несколько раз ударил водителя припаркованного такси, затем нанес многочисленные удары ногами по кузову, лобовому стеклу и фарам автомобиля, прыгал на крыше и капоте транспортного средства», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Водитель такси получил легкий вред здоровья, повреждения авто оценили в размере более 490 тысяч рублей. По делу проходит 25-летний горожанин, ранее он имел судимости за кражи и хулиганство.

Ярославец разгромил машину такси

Источник:

прокуратура Ярославской области / Telegram

После нападения было возбуждено уголовное дело по статьям о причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и умышленном повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенном из хулиганских побуждений.

«За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы», — указали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Ярославля для рассмотрения по существу. Дело расследовалось следственным отделом районного отдела полиции.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Дебош Такси Хулиганство Прокуратура
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