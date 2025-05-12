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Происшествия Вдова Леонида Гайдая и звезда его фильмов Нина Гребешкова умерла

Вдова Леонида Гайдая и звезда его фильмов Нина Гребешкова умерла

Ей было 94 года

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1 комментарий
О смерти Гребешковой стало известно только сегодня | Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука», реж. Леонид Гайдай, 1969О смерти Гребешковой стало известно только сегодня | Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука», реж. Леонид Гайдай, 1969

О смерти Гребешковой стало известно только сегодня

Источник:

кадр из фильма «Бриллиантовая рука», реж. Леонид Гайдай, 1969

Ушла из жизни заслуженная артистка Российской Федерации Нина Гребешкова. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

Актриса и вдова кинорежиссера Леонида Гайдая умерла 10 мая 2025 года на 95-м году жизни. По информации Mash, Гребешкову госпитализировали в Москве с болями в животе в июне прошлого года, а за несколько дней до этого она упала у себя дома и ударила левый бок. Врачи провели обследование и назначили операцию.

Как пишет Mash, актрису похоронят 14 мая на Кунцевском кладбище. Церемония прощания при этом пройдёт в закрытом формате.

Гребешкова сыграла около 130 ролей в кино, а зрителю она запомнилась по работам мужа Леонида Гайдая. Наиболее известные роли актрисы — врач психиатрической больницы в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»; жена Семена Семеновича Горбункова в фильме «Бриллиантовая рука»; Мусик и царица Тамара в фильме «12 стульев»; Анна Горбушкина в первой новелле фильма «Не может быть!»; тетя Клава в фильме «Спортлото-82» и другие.

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Женя Авербах
корреспондент
Нина Гребешкова Леонид Гайдай Союз кинематографистов Смерть
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Комментарии
1
Гость
39 минут
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