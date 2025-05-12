Вдова Леонида Гайдая и звезда его фильмов Нина Гребешкова умерла

Ушла из жизни заслуженная артистка Российской Федерации Нина Гребешкова. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.
Актриса и вдова кинорежиссера Леонида Гайдая умерла 10 мая 2025 года на 95-м году жизни. По информации Mash, Гребешкову госпитализировали в Москве с болями в животе в июне прошлого года, а за несколько дней до этого она упала у себя дома и ударила левый бок. Врачи провели обследование и назначили операцию.
Как пишет Mash, актрису похоронят 14 мая на Кунцевском кладбище. Церемония прощания при этом пройдёт в закрытом формате.
Гребешкова сыграла около 130 ролей в кино, а зрителю она запомнилась по работам мужа Леонида Гайдая. Наиболее известные роли актрисы — врач психиатрической больницы в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»; жена Семена Семеновича Горбункова в фильме «Бриллиантовая рука»; Мусик и царица Тамара в фильме «12 стульев»; Анна Горбушкина в первой новелле фильма «Не может быть!»; тетя Клава в фильме «Спортлото-82» и другие.