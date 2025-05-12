Вдова Леонида Гайдая и звезда его фильмов Нина Гребешкова умерла

О смерти Гребешковой стало известно только сегодня Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука», реж. Леонид Гайдай, 1969











Ушла из жизни заслуженная артистка Российской Федерации Нина Гребешкова. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

Актриса и вдова кинорежиссера Леонида Гайдая умерла 10 мая 2025 года на 95-м году жизни. По информации Mash, Гребешкову госпитализировали в Москве с болями в животе в июне прошлого года, а за несколько дней до этого она упала у себя дома и ударила левый бок. Врачи провели обследование и назначили операцию.

Как пишет Mash, актрису похоронят 14 мая на Кунцевском кладбище. Церемония прощания при этом пройдёт в закрытом формате.