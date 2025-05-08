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Происшествия Перемирия не случилось: Минобороны рассказало о ситуации на СВО

Перемирия не случилось: Минобороны рассказало о ситуации на СВО

Киев продолжает обстрелы РФ

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21 комментарий
ВСУ продолжают сбрасывать беспилотники на российские регионы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВСУ продолжают сбрасывать беспилотники на российские регионы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

ВСУ продолжают сбрасывать беспилотники на российские регионы

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

После объявления трехдневного перемирия ВСУ не прекращают боевые действия по России на полях спецоперации. Украина уже предприняла две попытки прорыва через госграницу в Курской области, а также совершила атаку в Дзержинске в ДНР. Подробности рассказали в Минобороны.

«ВСУ совершили 173 обстрела позиций российских войск, а также произвели 300 ударов и сбросов боеприпасов с БПЛА. Всего зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня», — уточнили в ведомстве.

При этом Россия строго соблюдает режим прекращения огня. В том числе не наносятся удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, в небе над Киевом и другими крупными городами Украины воцарилась тишина. Наутро 8 мая не прозвучал ни один сигнал воздушной тревоги, передает Reuters.

Президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 мск с 10 на 11 мая. Киев предупредили о том, что российская сторона ответит на любую атаку ВСУ соответствующим образом. Кроме того, Москва подтвердила свою готовность к мирным переговорам без предварительных условий, направленных на устранение причин украинского кризиса и конструктивное взаимодействие с международными партнерами.

Эксперты уверены, что, несмотря на нарушения режима прекращения огня и других различных провокаций, Украина попытается сорвать парад Победы в Москве, чтобы показать слабость России и ее союзников. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ВСУ Минобороны Беспилотник Спецоперация
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Комментарии
23
Гость
5 часов
Весь мир празднует, а украинец все на кого-то нападает...
Гость
5 часов
Впечатление такое что всу командуют люди под препаратами. Это как в анекдоте про вьетнамцев и плошку риса. Их пакетируют а они все лезут как тараканы. И главное сами не понимают зачем...
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