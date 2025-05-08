Перемирия не случилось: Минобороны рассказало о ситуации на СВО

ВСУ продолжают сбрасывать беспилотники на российские регионы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











После объявления трехдневного перемирия ВСУ не прекращают боевые действия по России на полях спецоперации. Украина уже предприняла две попытки прорыва через госграницу в Курской области, а также совершила атаку в Дзержинске в ДНР. Подробности рассказали в Минобороны.

«ВСУ совершили 173 обстрела позиций российских войск, а также произвели 300 ударов и сбросов боеприпасов с БПЛА. Всего зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня», — уточнили в ведомстве.

При этом Россия строго соблюдает режим прекращения огня. В том числе не наносятся удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, в небе над Киевом и другими крупными городами Украины воцарилась тишина. Наутро 8 мая не прозвучал ни один сигнал воздушной тревоги, передает Reuters.

Президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 мск с 10 на 11 мая. Киев предупредили о том, что российская сторона ответит на любую атаку ВСУ соответствующим образом. Кроме того, Москва подтвердила свою готовность к мирным переговорам без предварительных условий, направленных на устранение причин украинского кризиса и конструктивное взаимодействие с международными партнерами.