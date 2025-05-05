Вспыхнуло ранним утром: в Ярославле загорелось культовое кафе

В Ярославле горело кафе «Медвежий угол» Источник: ГУ МЧС по Ярославской области











В Ярославле произошел пожар в кафе «Медвежий угол» на улице Труфанова, 30 к. 3 в Дзержинском районе. По данным регионального ГУ МЧС, огонь вспыхнул в 4:49 3 мая.

Тушить горящее заведение выехали 8 спасателей и 3 спецмашины. Полностью сбить пламя удалось только к 5:22.

Обычно «Медвежий угол» работает с 12:00 до полуночи. В момент пожара в заведении никого не было. Поэтому, к счастью, обошлось без пострадавших. Но самому заведению теперь требуется ремонт.

«В результате пожара уничтожена отделка помещения на площади 5 квадратных метров, закопчено помещение на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет», — уточнили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Как сообщили в самом заведении корреспонденту 76.RU, в ближайшие пару дней в помещении будут наводить порядок. Пока точные сроки открытия неизвестны, но одна из сотрудниц «Медвежьего угла» планирует прийти на работу уже 6 июня.

Информации о причинах пожара пока нет.