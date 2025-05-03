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Происшествия Атаки БПЛА Черноморское побережье подверглось массовой атаке беспилотников: есть пострадавшие

Черноморское побережье подверглось массовой атаке беспилотников: есть пострадавшие

Горят жилые дома

3 комментария
Из-за пожара после падения дронов людей пришлось эвакуировать | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU Из-за пожара после падения дронов людей пришлось эвакуировать | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Из-за пожара после падения дронов людей пришлось эвакуировать

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Черноморское побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«Самые серьезные последствия — в Новороссийске. Повреждены три многоквартирных жилых дома. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека — двое взрослых и два ребенка. Всем оказывают необходимую помощь», — рассказал Кондратьев.

Местные Telegram-каналы сообщали, что речь идет о жилых комплексах «Аврора-2» и «Кристал-5». В домах выбило окна и начался пожар.

Также в Новороссийске обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале. По предварительным данным, там обошлось без пострадавших. Сейчас пожарные тушат огонь.

Ночью атака была не только с помощью беспилотников, но и безэкипажных катеров, а также управляемых ракет. Глава Новороссийска Андрей Кравченко попросил жителей укрыться в безопасных местах.

Другие обломки БПЛА упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Есть повреждения частных домов, пострадавших среди жителей нет.  

«В селе Юровка <…> из-за падения фрагментов беспилотных аппаратов украинского режима в трех домах выбило окна и повредило двери», — написали в Telegram-канале оперштаба.

Атаки затронули Ростовскую область. Из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша двух домов в поселке Целина. Пришлось эвакуировать семью из пяти человек: двух родителей и троих детей. К счастью, никто из них не пострадал. Люди находятся у родных. Им обещали оказать необходимую помощь.

Обновлено 08:19 (мск):

По данным Минобороны, за ночь над российскими регионами уничтожили 170 дронов. 96 БПЛА сбили над Крымом, 47 беспилотников — над территорией Краснодарского края, девять  — над  Ростовской областью, восемь — над Брянской, восемь — над Курской и два — над территорией Белгородской области.

Над Черным морем уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow и три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД», а в акватории — 14 украинских безэкипажных катеров, говорится в сообщении.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотников Черное море Пострадавшие
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Комментарии
3
Гость
28 минут
Странно, что про атаку на Крым не пишут. Движение по мосту снова перекрывали
Гость
15 минут
а у нас там нет домов и мы туда не ездим денег нет как сказал Тарический
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