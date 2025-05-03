Черноморское побережье подверглось массовой атаке беспилотников: есть пострадавшие

Из-за пожара после падения дронов людей пришлось эвакуировать Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Черноморское побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«Самые серьезные последствия — в Новороссийске. Повреждены три многоквартирных жилых дома. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека — двое взрослых и два ребенка. Всем оказывают необходимую помощь», — рассказал Кондратьев.

Местные Telegram-каналы сообщали, что речь идет о жилых комплексах «Аврора-2» и «Кристал-5». В домах выбило окна и начался пожар.

Также в Новороссийске обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале. По предварительным данным, там обошлось без пострадавших. Сейчас пожарные тушат огонь.

Ночью атака была не только с помощью беспилотников, но и безэкипажных катеров, а также управляемых ракет. Глава Новороссийска Андрей Кравченко попросил жителей укрыться в безопасных местах.

Другие обломки БПЛА упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Есть повреждения частных домов, пострадавших среди жителей нет.

«В селе Юровка <…> из-за падения фрагментов беспилотных аппаратов украинского режима в трех домах выбило окна и повредило двери», — написали в Telegram-канале оперштаба.

Атаки затронули Ростовскую область. Из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша двух домов в поселке Целина. Пришлось эвакуировать семью из пяти человек: двух родителей и троих детей. К счастью, никто из них не пострадал. Люди находятся у родных. Им обещали оказать необходимую помощь.

Обновлено 08:19 (мск):

По данным Минобороны, за ночь над российскими регионами уничтожили 170 дронов. 96 БПЛА сбили над Крымом, 47 беспилотников — над территорией Краснодарского края, девять — над Ростовской областью, восемь — над Брянской, восемь — над Курской и два — над территорией Белгородской области.