В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами — кадры

В районе Манавгат турецкой провинции Анталья автобус вылетел с трассы. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 19 человек, среди них 18 россиян.
Автобус забрал российских туристов из аэропорта и поехал развозить их по отелям. Однако по пути в районе Манавгат водитель потерял управление, вылетел на обочину и перевернулся неподалеку от банановой оранжереи, пишет издание IHA. Очевидцы сообщили об аварии, на место ДТП выехали бригады скорой помощи, полиции и пожарных.
На данный момент известно о том, что всего в салоне находилось 25 россиян. Травмы получили 19 человек, включая водителя. Его личность еще выясняется. На кадрах с места аварии видно, что у автобуса выбило лобовое и заднее стекла.
После ДТП мэр Аланьи Осман Тарик Озкелик прокомментировал произошедшее и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
«Передаю свои наилучшие пожелания 18 российским гостям и водителю автомобиля, которые пострадали в результате опрокидывания автобуса с туристами в Манавгате», — написал он на своей странице в социальной сети Х.
Обновлено 12:51 (мск):
В Anex прокомментировали Городским порталам произошедшее.
«По дороге из аэропорта Анталии произошло дорожное происшествие. На данный момент туристы находятся в госпиталях на осмотре врачей и проверке их состояния. В автобусе находилось 22 взрослых и три ребенка. Сотрудники принимающей компании оказывают всю необходимую помощь на месте и находятся с гостями, а также в контакте со страховой компанией и контролируют ситуацию на всех этапах оказания содействия. Гостям по показаниям оказывается медицинская помощь, часть туристов после осмотра уже направлены в отель. Гиды остаются с гостями для дальнейшей помощи и поддержки», — заявили в пресс-службе Anex.