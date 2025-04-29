В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами — кадры

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь Источник: iha.com.tr











В районе Манавгат турецкой провинции Анталья автобус вылетел с трассы. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 19 человек, среди них 18 россиян.

Автобус забрал российских туристов из аэропорта и поехал развозить их по отелям. Однако по пути в районе Манавгат водитель потерял управление, вылетел на обочину и перевернулся неподалеку от банановой оранжереи, пишет издание IHA. Очевидцы сообщили об аварии, на место ДТП выехали бригады скорой помощи, полиции и пожарных.

У автобуса разбилось лобовое стекло Источник: iha.com.tr

На данный момент известно о том, что всего в салоне находилось 25 россиян. Травмы получили 19 человек, включая водителя. Его личность еще выясняется. На кадрах с места аварии видно, что у автобуса выбило лобовое и заднее стекла.

После ДТП мэр Аланьи Осман Тарик Озкелик прокомментировал произошедшее и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Передаю свои наилучшие пожелания 18 российским гостям и водителю автомобиля, которые пострадали в результате опрокидывания автобуса с туристами в Манавгате», — написал он на своей странице в социальной сети Х.

Обновлено 12:51 (мск):

В Anex прокомментировали Городским порталам произошедшее.