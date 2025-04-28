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Происшествия Атаки БПЛА Брянск массово атаковали беспилотники, погиб местный житель. Люди видели вспышки в небе — кадры последствий

Брянск массово атаковали беспилотники, погиб местный житель. Люди видели вспышки в небе — кадры последствий

Вспыхнули машины и жилой дом

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В городе вспыхнуло несколько пожаров | Источник: Новости Брянска и Области / TelegramВ городе вспыхнуло несколько пожаров | Источник: Новости Брянска и Области / Telegram

В городе вспыхнуло несколько пожаров

Источник:

Новости Брянска и Области / Telegram

Город Брянск атаковали беспилотники. Местные жители сообщили о том, что слышали около 10–15 взрывов. Также они передали, что загорелось несколько машин и жилой дом. Информацию об атаке подтвердил губернатор области Александр Богомаз.

Источник:

Подслушано Брянск / Telegram

«Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ уничтожено несколько десятков беспилотных летательных аппаратов над нашим регионом. В результате атаки ВСУ нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре. После работы оперативных служб будет проведен осмотр и оценка ущерба», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Источник:

Shot / Telegram

В результате атаки погиб мирный житель, пострадала женщина, сообщил Александр Богомаз. Раненую местную жительницу увезли в больницу.

Источник: Новости Брянска и Области / TelegramИсточник: Новости Брянска и Области / Telegram
Источник: Новости Брянска и Области / TelegramИсточник: Новости Брянска и Области / Telegram
Источник: Новости Брянска и Области / TelegramИсточник: Новости Брянска и Области / Telegram
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Источник: Новости Брянска и Области / TelegramИсточник: Новости Брянска и Области / Telegram

Местные жители сообщили, что сгорели как минимум четыре машины и дом на Московской улице.

Источник:

Подслушано Брянск / Telegram

Источник:

Подслушано Брянск / Telegram

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.

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