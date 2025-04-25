«Оцепили двор»: силовики съехались к многоэтажке в спальном районе Ярославля. Видео

В полиции рассказали, что случилось в Брагино Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











В пятницу, 25 апреля, силовики с оружием съехались во двор многоэтажек в Дзержинском районе Ярославля. Кадры работы правоохранительных органов с улицы Волгоградской опубликовали в городском паблике.

«Настоящая операция правоохранительных органов сегодня развернулась в одном из дворов на улице Волгоградская. Оцепили двор. На первом видео группа захвата заходит в дом. На втором — выводят его», — подписали кадры в группе «Подслушано в Ярославле (18+)».

Судя по кадрам, силовики остановились на въезде во двор. В подъезд многоэтажки зашли несколько человек, в том числе двое сотрудников с щитом. Еще несколько человек с оружием остались на улице.

Силовики съехались во двор в Брагине Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В пресс-службе ярославского управления МВД России уточнили, что вечером 25 апреля в дежурную часть поступила информация о мужчине, который держал в руках подозрительный предмет.