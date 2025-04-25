«Оцепили двор»: силовики съехались к многоэтажке в спальном районе Ярославля. Видео

В пятницу, 25 апреля, силовики с оружием съехались во двор многоэтажек в Дзержинском районе Ярославля. Кадры работы правоохранительных органов с улицы Волгоградской опубликовали в городском паблике.
«Настоящая операция правоохранительных органов сегодня развернулась в одном из дворов на улице Волгоградская. Оцепили двор. На первом видео группа захвата заходит в дом. На втором — выводят его», — подписали кадры в группе «Подслушано в Ярославле (18+)».
Судя по кадрам, силовики остановились на въезде во двор. В подъезд многоэтажки зашли несколько человек, в том числе двое сотрудников с щитом. Еще несколько человек с оружием остались на улице.
В пресс-службе ярославского управления МВД России уточнили, что вечером 25 апреля в дежурную часть поступила информация о мужчине, который держал в руках подозрительный предмет.
«Прибывшими по данному сообщению полицейскими при содействии сотрудников Росгвардии гражданин был установлен и задержан, он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Обнаруженные по месту жительства гражданина предметы, предположительно, являются изделиями для игры в страйкбол», — указали в полиции.