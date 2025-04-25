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Происшествия «Оцепили двор»: силовики съехались к многоэтажке в спальном районе Ярославля. Видео

«Оцепили двор»: силовики съехались к многоэтажке в спальном районе Ярославля. Видео

Публикуем подробности от полиции

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26 комментариев
В полиции рассказали, что случилось в Брагино | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ полиции рассказали, что случилось в Брагино | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В полиции рассказали, что случилось в Брагино

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В пятницу, 25 апреля, силовики с оружием съехались во двор многоэтажек в Дзержинском районе Ярославля. Кадры работы правоохранительных органов с улицы Волгоградской опубликовали в городском паблике.

«Настоящая операция правоохранительных органов сегодня развернулась в одном из дворов на улице Волгоградская. Оцепили двор. На первом видео группа захвата заходит в дом. На втором — выводят его», — подписали кадры в группе «Подслушано в Ярославле (18+)».

Судя по кадрам, силовики остановились на въезде во двор. В подъезд многоэтажки зашли несколько человек, в том числе двое сотрудников с щитом. Еще несколько человек с оружием остались на улице.

Силовики съехались во двор в Брагине

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В пресс-службе ярославского управления МВД России уточнили, что вечером 25 апреля в дежурную часть поступила информация о мужчине, который держал в руках подозрительный предмет.

«Прибывшими по данному сообщению полицейскими при содействии сотрудников Росгвардии гражданин был установлен и задержан, он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Обнаруженные по месту жительства гражданина предметы, предположительно, являются изделиями для игры в страйкбол», — указали в полиции.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Задержание Силовики Росгвардия Оцепление Полиция
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Комментарии
26
Гость
25 апреля, 23:55
Двор - асфальт, как после бомбежки
Гость
25 апреля, 22:00
этнические банды мигрантов кишат в регионе.
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