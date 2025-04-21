В США загорелся самолет с пассажирами. Внутри были 300 человек. Кадры

Правый двигатель Airbus A330 авиакомпании Delta Airlines загорелся прямо на взлетно-посадочной полосе Источник: Комсомольская правда: KP.RU / Telegram











В аэропорту Орландо в США вспыхнул самолет. Это произошло спустя несколько минут после посадки пассажиров на борт, людей эвакуировали, сообщает газета The Sun. Очевидцы ЧП сняли видео из аэропорта. На кадрах видно, как из самолета валит черный дым.

Источник: Комсомольская правда: KP.RU / Telegram

По данным издания, у Airbus A330 загорелся двигатель. В момент ЧП на борту находились 282 пассажира и 12 членов экипажа. Люди эвакуировались с помощью аварийных трапов. Пассажиры вернулись в аэропорт, там им предоставили еду и напитки. Сообщений о пострадавших не поступало.