В США загорелся самолет с пассажирами. Внутри были 300 человек. Кадры

В аэропорту Орландо в США вспыхнул самолет. Это произошло спустя несколько минут после посадки пассажиров на борт, людей эвакуировали, сообщает газета The Sun. Очевидцы ЧП сняли видео из аэропорта. На кадрах видно, как из самолета валит черный дым.
По данным издания, у Airbus A330 загорелся двигатель. В момент ЧП на борту находились 282 пассажира и 12 членов экипажа. Люди эвакуировались с помощью аварийных трапов. Пассажиры вернулись в аэропорт, там им предоставили еду и напитки. Сообщений о пострадавших не поступало.
12 апреля в США самолет рухнул на машину и взорвался, погибли люди. Это ЧП стало продолжением целой серии авиакатастроф в США. За предыдущие месяцы один самолет упал на здание в Калифорнии, другой, пассажирский самолет, рухнул в реку, а третий упал и протаранил жилые дома. Во всех трех ЧП погибли люди.
Вскоре самолет рухнул на парковку посреди города в штате Пенсильвания. И, наконец, вертолет упал в реку и разбился в Нью-Йорке. В этой трагедии погибли глава филиала Siemens и его семья.