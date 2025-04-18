«Демонстировали пренебрежение»: ярославцы устроили дебош в самолете из Калининграда

Трое ярославцев устроили дебош в самолете Калининград — Санкт-Петербург. О происшествии сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре 18 апреля.
Оказалось, что инцидент произошел 5 января 2025 года.
«По версии следствия, двое мужчин и женщина вели себя агрессивно, громко выражались нецензурной бранью, игнорировали законные требования бортпроводников. Один из обвиняемых, демонстрируя вседозволенность и пренебрежение к окружающим, в ответ на замечание ударил рукой по голове пассажирке», — рассказали подробности ЧП правоохранители.
После приземления в Санкт-Петербурге буйных пассажиров задержала транспортная полиция. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство на воздушном транспорте, совершенное группой лиц, с применением насилия».
Теперь дело направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Дебоширам грозит до семи лет лишения свободы.