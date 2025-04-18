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Происшествия «Демонстировали пренебрежение»: ярославцы устроили дебош в самолете из Калининграда

«Демонстировали пренебрежение»: ярославцы устроили дебош в самолете из Калининграда

Теперь их ждет суд

1 173
12 комментариев
Ярославцы устроили дебош в самолете | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы устроили дебош в самолете | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы устроили дебош в самолете

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Трое ярославцев устроили дебош в самолете Калининград — Санкт-Петербург. О происшествии сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре 18 апреля.

Оказалось, что инцидент произошел 5 января 2025 года.

«По версии следствия, двое мужчин и женщина вели себя агрессивно, громко выражались нецензурной бранью, игнорировали законные требования бортпроводников. Один из обвиняемых, демонстрируя вседозволенность и пренебрежение к окружающим, в ответ на замечание ударил рукой по голове пассажирке», — рассказали подробности ЧП правоохранители.

После приземления в Санкт-Петербурге буйных пассажиров задержала транспортная полиция. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство на воздушном транспорте, совершенное группой лиц, с применением насилия».

Теперь дело направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Дебоширам грозит до семи лет лишения свободы.

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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
12
Гость
4 часа
Позорники..
Гость
3 часа
Киркорова похвасталась куличом Пасхальным за СТО ТЫСЯЧ ждём ответа от Шамана или Лепсаридзе
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