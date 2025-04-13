Дроны ВСУ атаковали Россию. Один из них убил водителя грузовика

Беспилотники ВСУ атаковали регионы России. В Белгородской области погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Умер мужчина, который во время атаки находился за рулем грузовика.
Помимо этого беспилотники атаковали Брянскую область. Под удар попало сельхозпредприятие. Никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз. В Курской области обнаружили украинский беспилотник весом в 200 килограммов.
«Из-за своих габаритов этот БПЛА способен поднимать до 50 кг, пролетать со скоростью 150 км/ч до тысячи километров! Не нужно говорить о том, какой урон он способен причинить. Сейчас место падения БПЛА оцеплено, в ближайшее время саперы приступят к его разминированию», — сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
Он отметил, что саперы, работающие в приграничье, обезвреживают десятки тысяч взрывных предметов ежедневно. «Позавчерашний итог — 23 тысячи, за вчерашний день — 21,5 тысячи», — сообщил Хинштейн.
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