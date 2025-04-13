Дроны ВСУ атаковали Россию. Один из них убил водителя грузовика

«Из-за своих габаритов этот БПЛА способен поднимать до 50 кг, пролетать со скоростью 150 км/ч до тысячи километров! Не нужно говорить о том, какой урон он способен причинить. Сейчас место падения БПЛА оцеплено, в ближайшее время саперы приступят к его разминированию», — сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.