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Происшествия Атаки БПЛА Дроны ВСУ атаковали Россию. Один из них убил водителя грузовика

Дроны ВСУ атаковали Россию. Один из них убил водителя грузовика

В Курской области обнаружили 200-килограммовый беспилотник

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3 комментария
Фото с места ЧП | Источник: «Настоящий Гладков» / TelegramФото с места ЧП | Источник: «Настоящий Гладков» / Telegram

Фото с места ЧП

Источник:

«Настоящий Гладков» / Telegram

Беспилотники ВСУ атаковали регионы России. В Белгородской области погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Умер мужчина, который во время атаки находился за рулем грузовика.

Источник: «Настоящий Гладков» / TelegramИсточник: «Настоящий Гладков» / Telegram
Источник:

«Настоящий Гладков» / Telegram

Помимо этого беспилотники атаковали Брянскую область. Под удар попало сельхозпредприятие. Никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз. В Курской области обнаружили украинский беспилотник весом в 200 килограммов.

Источник:

«Александр Хинштейн» / Telegram

«Из-за своих габаритов этот БПЛА способен поднимать до 50 кг, пролетать со скоростью 150 км/ч до тысячи километров! Не нужно говорить о том, какой урон он способен причинить. Сейчас место падения БПЛА оцеплено, в ближайшее время саперы приступят к его разминированию», — сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Он отметил, что саперы, работающие в приграничье, обезвреживают десятки тысяч взрывных предметов ежедневно. «Позавчерашний итог — 23 тысячи, за вчерашний день — 21,5 тысячи», — сообщил Хинштейн.

Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.

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БПЛА Беспилотник Беспилотники Атака Дроны
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Комментарии
3
Инженер1
3 часа
А он не трындит, ентот хищтейн? Ежедневно ну положим 24 тысячи предметов. По 1000 в час? Столько сапёров то найдется?
Гость
2 часа
водители фур, в прифронтовой зоне возят исключительно гражданские грузы. верим.
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