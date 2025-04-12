НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 754мм 75%
Подробнее
2 Пробки
USD 84,00
EUR 96,22
Пробка у торгового центра
Выигрываем миллион
Игра «Локомотива» и «Авангарда»
Весенний призыв в армию
Красавчики-хоккеисты
Дебош в многоэтажке на Суздалке
Ярославна попала в рабство
Находки со дна Волги
Задержали главу диаспоры
Хроника обмеления Волги
Происшествия «Совершал опасные маневры»: в Ярославле устроили погоню со стрельбой за 18-летним водителем. Видео

«Совершал опасные маневры»: в Ярославле устроили погоню со стрельбой за 18-летним водителем. Видео

Жители города поделились записью инцидента

4 982
25 комментариев
В Ярославле устроили погоню со стрельбой | Источник: Жесть Ярославль / Telegram, Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramВ Ярославле устроили погоню со стрельбой | Источник: Жесть Ярославль / Telegram, Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославле устроили погоню со стрельбой

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram, Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославле ночью 12 апреля сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой за 18-летним водителем на легковушке «ВАЗ-2107». Около 00:30 правоохранители заметили автомобиль на Промышленном шоссе во время патрулирования и подали сигнал об остановке водителю, но он не стал тормозить.

«Водитель проигнорировал законное требование сотрудников полиции, продолжив движение и, увеличив скорость, попытался скрыться. Полицейские начали преследование автомобиля, в ходе которого при помощи сигнальной громкоговорящей установки неоднократно требовали от водителя остановиться, однако тот не реагировал», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

Автомобилист петлял по дороге, пытался скрыться от правоохранителей.

«Водитель, пытаясь скрыться от инспекторов ДПС, стал создавать аварийные ситуации, совершал опасные манёвры», — рассказали правоохранители.

Местные жители сняли погоню на видео

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram, Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В итоге сотрудникам ДПС пришлось стрелять по колесам легковушки. После этого машину получилось остановить, но водитель попытался сбежать. Правоохранители догнали его и задержали.

«Им оказался 18-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами. По внешним признакам молодой человек находился в состоянии опьянения, поэтому был направлен на медицинское освидетельствование на состояние опьянения», — рассказали в Госавтоинспекции.

Автомобилиста удалось задержать

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В отношении водителя составили четыре административных материала, в том числе за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Автомобиль отправили на специализированную стоянку.

Во время стрельбы никто не пострадал.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Погоня Стрельба Госавтоинспекция
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
25
Гость
12 апреля, 18:38
Огромное спасибо сотрудникам ГАИ, что остановили и пресекли нарушителя, никто не пострадал!
Гость
12 часов
ДПС нужны на дороге, согласен полностью-камеры из не заменят!!! Порядок должен быть на дорогах!!!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Придется продать квартиру. Рассказываем про подводные камни IT-ипотеки, которые убивают всю выгоду от низкой ставки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Ване на «буханку»: сотня россиян скинулась на необычный подарок для подростка с аутизмом — очень личная история
Екатерина Заломова
Мнение
Почем теперь беременные школьницы и что положено будущему отцу из 10-го «Б»
Денис Лебедев
Мнение
«Зачем пускать деньги на ветер?»: терапевт дала советы, как бюджетно и быстро лечить ОРВИ
Полина Фёдорова
Мнение
«Всё можно получить, если отбросить понты»: как живет многодетный инженер с зарплатой 80 тысяч
Влад
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление