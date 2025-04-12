«Совершал опасные маневры»: в Ярославле устроили погоню со стрельбой за 18-летним водителем. Видео

В Ярославле устроили погоню со стрельбой Источник: Жесть Ярославль / Telegram, Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram











В Ярославле ночью 12 апреля сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой за 18-летним водителем на легковушке «ВАЗ-2107». Около 00:30 правоохранители заметили автомобиль на Промышленном шоссе во время патрулирования и подали сигнал об остановке водителю, но он не стал тормозить.

«Водитель проигнорировал законное требование сотрудников полиции, продолжив движение и, увеличив скорость, попытался скрыться. Полицейские начали преследование автомобиля, в ходе которого при помощи сигнальной громкоговорящей установки неоднократно требовали от водителя остановиться, однако тот не реагировал», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

Автомобилист петлял по дороге, пытался скрыться от правоохранителей.

«Водитель, пытаясь скрыться от инспекторов ДПС, стал создавать аварийные ситуации, совершал опасные манёвры», — рассказали правоохранители.

Местные жители сняли погоню на видео Источник: Жесть Ярославль / Telegram, Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В итоге сотрудникам ДПС пришлось стрелять по колесам легковушки. После этого машину получилось остановить, но водитель попытался сбежать. Правоохранители догнали его и задержали.

«Им оказался 18-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами. По внешним признакам молодой человек находился в состоянии опьянения, поэтому был направлен на медицинское освидетельствование на состояние опьянения», — рассказали в Госавтоинспекции.

Автомобилиста удалось задержать Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В отношении водителя составили четыре административных материала, в том числе за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Автомобиль отправили на специализированную стоянку.