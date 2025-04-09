Беспилотники ВСУ атаковали Россию. Один упал на многоэтажку, есть угроза взрыва

В ночь на 9 апреля ВСУ атаковали регионы России беспилотниками.
По данным Минобороны, над Воронежской, Пензенской областями, Крымом и Черным морем были сбиты 10 БПЛА. Затем ведомство дополнительно сообщило, что за 15 минут были уничтожены еще 5 БПЛА над Ростовской областью и Азовским морем.
В городе Аксае Ростовской области БПЛА обнаружили в многоквартирном доме. Из-за угрозы детонации из него эвакуировали всех жителей.
«На бельевых веревках обнаружен упавший БПЛА самолетного типа. Пострадавших среди людей и разрушений конструкций дома нет. Работают экстренные службы», — отчитался врио ростовского губернатора Юрий Слюсарь.
Продолжились атаки по Белгородской области. Тем же вечером на местной дороге из-за дрона пострадал мирный житель.
«Бригада скорой доставила мужчину со множественными осколочными ранениями лица и шеи в состоянии средней степени тяжести в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Поврежден легковой автомобиль», — отчитался губернатор Вячеслав Гладков.
Позднее беспилотную опасность объявили в Таганроге и Ставропольском крае. Об этом предупредили местные власти. В ряде городов временно закрыли аэропорты. По списку Росавиации это:
Волгоград;
Саратов;
Ульяновск;
Владикавказ;
Грозный.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.
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