Беспилотники ВСУ атаковали Россию. Один упал на многоэтажку, есть угроза взрыва

Фото — случайная иллюстрация Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В ночь на 9 апреля ВСУ атаковали регионы России беспилотниками.

По данным Минобороны, над Воронежской, Пензенской областями, Крымом и Черным морем были сбиты 10 БПЛА. Затем ведомство дополнительно сообщило, что за 15 минут были уничтожены еще 5 БПЛА над Ростовской областью и Азовским морем.

В городе Аксае Ростовской области БПЛА обнаружили в многоквартирном доме. Из-за угрозы детонации из него эвакуировали всех жителей.

«На бельевых веревках обнаружен упавший БПЛА самолетного типа. Пострадавших среди людей и разрушений конструкций дома нет. Работают экстренные службы», — отчитался врио ростовского губернатора Юрий Слюсарь.

Продолжились атаки по Белгородской области. Тем же вечером на местной дороге из-за дрона пострадал мирный житель.

«Бригада скорой доставила мужчину со множественными осколочными ранениями лица и шеи в состоянии средней степени тяжести в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Поврежден легковой автомобиль», — отчитался губернатор Вячеслав Гладков.

Позднее беспилотную опасность объявили в Таганроге и Ставропольском крае. Об этом предупредили местные власти. В ряде городов временно закрыли аэропорты. По списку Росавиации это:

Волгоград;

Саратов;

Ульяновск;

Владикавказ;

Грозный.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.