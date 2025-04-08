Экс-королева красоты погибла при землетрясении в Мьянме. Она пыталась спасти ребенка

Сили Ми было 28 лет Источник: Jam Press











Бывшую королеву красоты Мьянмы нашли мертвой под завалами здания в городе Мандалай. Об этом сообщает британское издание Need To Know. Девушку звали Сили Ми, ей было 28 лет.

«Королеву красоты нашли погребенной под зданием после того, как она пыталась спасти ребенка во время землетрясения в Мьянме», — сообщает издание.

Сили пропала без вести пять дней назад. Девушку обнаружили спасатели, которые разгребали завалы 12-этажного дома в поисках выживших.

Сили Ми была первой обладательницей титула «Мисс туризм Мьянма», который получила в 2018 году. Она представляла страну на конкурсе «Мисс туризм мира».

Собрали всё, что известно о землетрясении, в одном видео Источник: Городские медиа

Мощное землетрясение в Азии магнитудой 7,7 случилось 28 марта. Подземные толчки также ощущались в Таиланде, Бангладеш, Лаосе, Китае и Индии. 29 марта в 19 км от Нейпьидо, столицы Мьянмы, произошло новое землетрясение магнитудой 5,1. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), толчки были зарегистрированы в 15:50 по местному времени (12:20 мск) на глубине 10 км.