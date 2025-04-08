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Происшествия Экс-королева красоты погибла при землетрясении в Мьянме. Она пыталась спасти ребенка

Экс-королева красоты погибла при землетрясении в Мьянме. Она пыталась спасти ребенка

Девушка забежала в 12-этажный дом

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1 комментарий
Сили Ми было 28 лет | Источник: Jam PressСили Ми было 28 лет | Источник: Jam Press

Сили Ми было 28 лет

Источник:
Jam Press

Бывшую королеву красоты Мьянмы нашли мертвой под завалами здания в городе Мандалай. Об этом сообщает британское издание Need To Know. Девушку звали Сили Ми, ей было 28 лет.

«Королеву красоты нашли погребенной под зданием после того, как она пыталась спасти ребенка во время землетрясения в Мьянме», — сообщает издание.

Источник: Jam PressИсточник: Jam Press
Источник: Jam PressИсточник: Jam Press

Сили пропала без вести пять дней назад. Девушку обнаружили спасатели, которые разгребали завалы 12-этажного дома в поисках выживших.

Сили Ми была первой обладательницей титула «Мисс туризм Мьянма», который получила в 2018 году. Она представляла страну на конкурсе «Мисс туризм мира».

Собрали всё, что известно о землетрясении, в одном видео

Источник:

Городские медиа

Мощное землетрясение в Азии магнитудой 7,7 случилось 28 марта. Подземные толчки также ощущались в Таиланде, Бангладеш, Лаосе, Китае и Индии. 29 марта в 19 км от Нейпьидо, столицы Мьянмы, произошло новое землетрясение магнитудой 5,1. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), толчки были зарегистрированы в 15:50 по местному времени (12:20 мск) на глубине 10 км.

В результате землетрясения в Мьянме погибли тысячи человек, несколько тысяч получили ранения.

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Ночной корреспондент
Погибла Землетрясение Мьянма Королева красоты Умерла
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Комментарии
1
Гость
14 часов
Как жалко!!!
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