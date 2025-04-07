«Мусоровоз в кювете»: четыре человека пострадали в аварии под Ярославлем. Видео

Четыре человека пострадали в аварии с мусоровозом под Ярославлем Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram











Утром в понедельник, 7 апреля, под Ярославлем столкнулись мусоровоз и легковушка. Авария произошла на дороге Бурмакино — Туношна перед деревней Никитино в Некрасовском районе.

«Опять Бурмакино, опять ДТП. Мусоровоз ушатал кого-то. „Скорая“ работает, мусоровоз в кювете», — сообщил очевидец в группе «Жесть Ярославль».

По данным управления МВД России по Ярославской области, в 6:15 на 14-м километре дороги столкнулись «Лада-Гранта» и грузовик.

«По имеющимся данным в медицинское учреждение доставлены водитель „Лады“ мужчина и трое пассажиров», — сообщили в пресс-службе полиции.

Видео с места аварии в Некрасовском районе Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Помощь медиков потребовалась 55-летнему автомобилисту, а также 49-летнему мужчине, 61-летней и 53-летней женщинам.

Судя по кадрам с места аварии, после столкновения легковушку и мусоровоз раскидало по дороге. У «Лады» серьезно смяло переднюю часть. В районе ДТП частично был затруднен проезд.

Мусоровоз, который попал в ДТП, принадлежит ярославскому филиалу ООО «Хартия». Предварительно, большегруз выехал на обочину, пытаясь увернуться от столкновения. По информации представителей регионального оператора, водитель грузовика не получил травм.