«Мусоровоз в кювете»: четыре человека пострадали в аварии под Ярославлем. Видео

Утром в понедельник, 7 апреля, под Ярославлем столкнулись мусоровоз и легковушка. Авария произошла на дороге Бурмакино — Туношна перед деревней Никитино в Некрасовском районе.
«Опять Бурмакино, опять ДТП. Мусоровоз ушатал кого-то. „Скорая“ работает, мусоровоз в кювете», — сообщил очевидец в группе «Жесть Ярославль».
По данным управления МВД России по Ярославской области, в 6:15 на 14-м километре дороги столкнулись «Лада-Гранта» и грузовик.
«По имеющимся данным в медицинское учреждение доставлены водитель „Лады“ мужчина и трое пассажиров», — сообщили в пресс-службе полиции.
Помощь медиков потребовалась 55-летнему автомобилисту, а также 49-летнему мужчине, 61-летней и 53-летней женщинам.
Судя по кадрам с места аварии, после столкновения легковушку и мусоровоз раскидало по дороге. У «Лады» серьезно смяло переднюю часть. В районе ДТП частично был затруднен проезд.
Мусоровоз, который попал в ДТП, принадлежит ярославскому филиалу ООО «Хартия». Предварительно, большегруз выехал на обочину, пытаясь увернуться от столкновения. По информации представителей регионального оператора, водитель грузовика не получил травм.
«Процесс вывоза твердых коммунальных отходов не пострадает, на маршрут выведен запасной мусоровоз», — сообщили 76.RU в компании.