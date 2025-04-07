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Происшествия «Мусоровоз в кювете»: четыре человека пострадали в аварии под Ярославлем. Видео

«Мусоровоз в кювете»: четыре человека пострадали в аварии под Ярославлем. Видео

Первые подробности с места ДТП

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11 комментариев
Четыре человека пострадали в аварии с мусоровозом под Ярославлем | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramЧетыре человека пострадали в аварии с мусоровозом под Ярославлем | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Четыре человека пострадали в аварии с мусоровозом под Ярославлем

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

Утром в понедельник, 7 апреля, под Ярославлем столкнулись мусоровоз и легковушка. Авария произошла на дороге Бурмакино — Туношна перед деревней Никитино в Некрасовском районе.

«Опять Бурмакино, опять ДТП. Мусоровоз ушатал кого-то. „Скорая“ работает, мусоровоз в кювете», — сообщил очевидец в группе «Жесть Ярославль».

По данным управления МВД России по Ярославской области, в 6:15 на 14-м километре дороги столкнулись «Лада-Гранта» и грузовик.

«По имеющимся данным в медицинское учреждение доставлены водитель „Лады“ мужчина и трое пассажиров», — сообщили в пресс-службе полиции.

Видео с места аварии в Некрасовском районе

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

Помощь медиков потребовалась 55-летнему автомобилисту, а также 49-летнему мужчине, 61-летней и 53-летней женщинам.

Судя по кадрам с места аварии, после столкновения легковушку и мусоровоз раскидало по дороге. У «Лады» серьезно смяло переднюю часть. В районе ДТП частично был затруднен проезд.

Мусоровоз, который попал в ДТП, принадлежит ярославскому филиалу ООО «Хартия». Предварительно, большегруз выехал на обочину, пытаясь увернуться от столкновения. По информации представителей регионального оператора, водитель грузовика не получил травм.

«Процесс вывоза твердых коммунальных отходов не пострадает, на маршрут выведен запасной мусоровоз», — сообщили 76.RU в компании.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Авария ДТП Мусоровоз
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Комментарии
11
Гость
7 апреля, 15:40
Хартия где мусороперерабатывающие заводы? Два раза один и тот же завод "продали" сначала Миронову, потом Евраеву (на форумах экономических красивые бумажки подписали), и ни разу не построили. А ведь по словам Миронова это было условием "вхождения в область". Так и закапывают мусор, улучшают нам экологию а себе банковские счета.
Гость
7 апреля, 14:45
Главное, что вызван резервный, и что отходы не пострадают!👍
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