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Происшествия «Теперь прикована к кровати»: в Ярославле автомобиль сбил 11-летнюю школьницу. Видео

«Теперь прикована к кровати»: в Ярославле автомобиль сбил 11-летнюю школьницу. Видео

Отец девочки рассказал о ее состоянии

1 518
13 комментариев
В Ярославле автомобиль сбил 11-летнюю школьницу | Источник: отец девочкиВ Ярославле автомобиль сбил 11-летнюю школьницу | Источник: отец девочки

В Ярославле автомобиль сбил 11-летнюю школьницу

Источник:

отец девочки

В Ярославле автомобиль сбил 11-летнюю девочку, когда она с подружкой переходила дорогу у дома № 7 во 2-м Брагинском поезде в Дзержинском районе. Происшествие случилось утром 1 апреля. Видео аварии с уличных камер порталу 76.RU предоставил отец пострадавшего ребенка Александр.

«Для нашей семьи день шуток и смеха начался с большого горя. На пешеходном переходе в действии знака 5.21 „Жилая зона“ автомобиль „Рено-Сандеро“ в 7:41 сбил мою дочь. Водитель решил объехать по второстепенной дороге красный сигнал светофора. Вместо того, чтобы снизить скорость, он ускорился и совершил наезд на девочку», — рассказал Александр.

На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль, действительно, медленно заезжает на дублирующую дорогу и затем ускоряется на прямой.

Момент ДТП попал на видео

Источник:

отец девочки

По словам отца, девочка получила серьезную травму ноги и сейчас лежит в больнице.

«Дочь ведет активный образ жизни: занимается танцами, участвует в театральных постановках, посещает уроки английского языка. На данный момент ребенок прикован к кровати», — добавил Алексанр.

Мужчина попросил ярославцев поговорить со своими детьми об опасности, которые могут подстерегать их на дорогах, а водителей — быть внимательнее и соблюдать правила движения.

В полиции факт ДТП подтвердили и добавили, что за рулем автомобиля находился 37-летний мужчина. По информации УМВД, девочку госпитализировали с места аварии. Сейчас проводится проверка всех обстоятельств происшествия.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
13
Гость
4 часа
Наступил весенне летний период и водителям нужно быть предельно внимательными.
Гость
4 часа
Виновны все, но ребёнок, возможно чуть меньше. Водитель хоть не сильно, но гнал, не думая, что, какая неожиданность, на переходе пешеходы обычно появляются, родители, если не объяснили как переходить дорогу, если обзору что-то мешает, девочка если слышала, да забила на правила. Всё же родители должны объяснять детям правила дорожного движения и основы безопасности жизнедеятельности вообще. Если в школе такого уже не проходят и сегодняшние родители этого теперь не ведают, так интернет, или библиотека или книжный магазин им в помощь. Всё есть.
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