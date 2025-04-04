«Теперь прикована к кровати»: в Ярославле автомобиль сбил 11-летнюю школьницу. Видео

В Ярославле автомобиль сбил 11-летнюю школьницу Источник: отец девочки











В Ярославле автомобиль сбил 11-летнюю девочку, когда она с подружкой переходила дорогу у дома № 7 во 2-м Брагинском поезде в Дзержинском районе. Происшествие случилось утром 1 апреля. Видео аварии с уличных камер порталу 76.RU предоставил отец пострадавшего ребенка Александр.

«Для нашей семьи день шуток и смеха начался с большого горя. На пешеходном переходе в действии знака 5.21 „Жилая зона“ автомобиль „Рено-Сандеро“ в 7:41 сбил мою дочь. Водитель решил объехать по второстепенной дороге красный сигнал светофора. Вместо того, чтобы снизить скорость, он ускорился и совершил наезд на девочку», — рассказал Александр.

На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль, действительно, медленно заезжает на дублирующую дорогу и затем ускоряется на прямой.

Момент ДТП попал на видео Источник: отец девочки

По словам отца, девочка получила серьезную травму ноги и сейчас лежит в больнице.

«Дочь ведет активный образ жизни: занимается танцами, участвует в театральных постановках, посещает уроки английского языка. На данный момент ребенок прикован к кровати», — добавил Алексанр.

Мужчина попросил ярославцев поговорить со своими детьми об опасности, которые могут подстерегать их на дорогах, а водителей — быть внимательнее и соблюдать правила движения.