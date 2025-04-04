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Происшествия Атаки БПЛА ВСУ атаковали жилые дома в Брянской области — есть погибший и раненый

ВСУ атаковали жилые дома в Брянской области — есть погибший и раненый

Многоквартирный дом получил повреждения

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10 комментариев
Губернатор заявил, что атака была целенаправленной (фото из архива) | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUГубернатор заявил, что атака была целенаправленной (фото из архива) | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Губернатор заявил, что атака была целенаправленной (фото из архива)

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами Брянскую область. Под удар попал поселок Белая Березка, сообщил губернатор области Александр Богомаз. Он назвал произошедшее «целенаправленным ударом по мирным жителям».

«В результате атаки украинских дронов осколочные ранения получили двое жителей поселка. Пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу.
К сожалению, один из пострадавших, мужчина, погиб», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.

После сброса взрывных устройств в многоквартирном доме повредило окна и балкон. Также пострадали несколько автомобилей.

Сегодня ночью, 4 апреля, Москву пытался атаковать беспилотник. Из-за опасности все столичные аэропорты приостановили работу. Жители Подмосковья рассказали, что слышали звуки взрывов, некоторые проснулись из-за произошедшего, а кто-то почувствовал толчок. В двух районах пожаловались на проблемы со связью.

В ночь на 11 марта Украина атаковала Московскую область и другие российские регионы. Известно минимум о 337 беспилотниках. Несколько дронов попали в многоэтажки и припаркованные авто. При атаке БПЛА на Москву и Подмосковье погиб один человек, 20 были ранены.

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Комментарии
10
Гость
12 часов
Всё восстановим, денег на счетах недорогих россиян хватит на ВСЁ
Гость
11 часов
Кошмар
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