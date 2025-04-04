ВСУ атаковали жилые дома в Брянской области — есть погибший и раненый

Губернатор заявил, что атака была целенаправленной (фото из архива) Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами Брянскую область. Под удар попал поселок Белая Березка, сообщил губернатор области Александр Богомаз. Он назвал произошедшее «целенаправленным ударом по мирным жителям».

«В результате атаки украинских дронов осколочные ранения получили двое жителей поселка. Пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу.

К сожалению, один из пострадавших, мужчина, погиб», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.

После сброса взрывных устройств в многоквартирном доме повредило окна и балкон. Также пострадали несколько автомобилей.

Сегодня ночью, 4 апреля, Москву пытался атаковать беспилотник. Из-за опасности все столичные аэропорты приостановили работу. Жители Подмосковья рассказали, что слышали звуки взрывов, некоторые проснулись из-за произошедшего, а кто-то почувствовал толчок. В двух районах пожаловались на проблемы со связью.