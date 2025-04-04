«Дом содрогнулся»: в Москве закрыли аэропорты из-за атаки БПЛА

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сегодня ночью, 4 апреля, Москву пытался атаковать беспилотник. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Из-за опасности все столичные аэропорты — Шереметьево, Внуково и Домодедово — приостановили работу. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Собянин в своем телеграм-канале.

Местные жители рассказали, что слышали звуки взрывов в Одинцовском районе Подмосковья. Некоторые проснулись из-за произошедшего, а кто-то почувствовал толчок. В Раменском и Жуковском районах пожаловались на проблемы со связью.

В ночь на 11 марта Украина атаковала Московскую область и другие российские регионы. Известно минимум о 337 беспилотниках. Несколько дронов попали в многоэтажки и припаркованные авто. При атаке БПЛА на Москву и Подмосковье погиб один человек, 20 были ранены.