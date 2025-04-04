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Происшествия Атаки БПЛА «Дом содрогнулся»: в Москве закрыли аэропорты из-за атаки БПЛА

«Дом содрогнулся»: в Москве закрыли аэропорты из-за атаки БПЛА

Люди пожаловались на проблемы со связью

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4 комментария
«Дом содрогнулся»: в Москве закрыли аэропорты из-за атаки БПЛА | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU«Дом содрогнулся»: в Москве закрыли аэропорты из-за атаки БПЛА | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Сегодня ночью, 4 апреля, Москву пытался атаковать беспилотник. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Из-за опасности все столичные аэропорты — Шереметьево, Внуково и Домодедово — приостановили работу. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Собянин в своем телеграм-канале.

Местные жители рассказали, что слышали звуки взрывов в Одинцовском районе Подмосковья. Некоторые проснулись из-за произошедшего, а кто-то почувствовал толчок. В Раменском и Жуковском районах пожаловались на проблемы со связью.

Источник: «Осторожно, Москва» / TelegramИсточник: «Осторожно, Москва» / Telegram
Источник: «Осторожно, Москва» / TelegramИсточник: «Осторожно, Москва» / Telegram

В ночь на 11 марта Украина атаковала Московскую область и другие российские регионы. Известно минимум о 337 беспилотниках. Несколько дронов попали в многоэтажки и припаркованные авто. При атаке БПЛА на Москву и Подмосковье погиб один человек, 20 были ранены.

В результате атаки повреждения получил дом, расположенный на Домодедовской улице в Москве. Также возгорание произошло на парковке «Мираторга» в городском округе Домодедово. В Раменском оказались частично разрушены семь квартир. Людей вывезли в безопасное место. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные находятся сейчас у родственников.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Ночной корреспондент
БПЛА Москва Атака БПЛА Подмосковье ПВО
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Комментарии
4
Гость
11 часов
а в погребе тишина и покой, жить хорошо
Гость
7 часов
Как они пролетают такое расстояние?
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