Сравнили с дорогой смерти, Хургадой и бассейном Дьявола. Как Сочи попал в топ-5 самых опасных мест мира для туристов

Особенно критикуют туристы пляжи в Курортном городке Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Происшествие с затонувшим у берега Хургады батискафом остро ставит вопрос безопасности туристов. Одно дело, когда любители экстремального отдыха осознанно идут на риск, а другое дело, когда простые курортники хотят хорошего и безопасного отдыха за свои деньги. Издание «Новые Известия» составило топ самых опасных мест мира и внесло в него сочинские пляжи. Сомнительный, на наш взгляд, рейтинг. Но тем не менее наши коллеги из SOCHI1.RU предлагают с ним познакомиться, чтобы понять природу таких страшилок. Ведь авторы сравнили Сочи с дорогами смерти и вулканами — ни больше, ни меньше.

Топ-5 самых опасных мест мира для туристов

На первом месте дорога смерти в Боливии

Это узкая грунтовка, проходящая через горы с отвесными обрывами. Она связывает города Ла-Пас и Коройко. До 2007 года это был единственный способ добраться из одного города в другой. И очень рискованный способ: в пропасть срывались и легковые автомобили, и набитые людьми автобусы.

Теперь для машин существует альтернативный безопасный путь, а дорога смерти превратилась в достопримечательность: там устраивают велосипедные туры. Но люди там продолжают гибнуть: не все туристы могут правильно рассчитать возможности своего велосипеда на коварном спуске.

Второе место — вулкан Мерапи в Индонезии

Он находится в провинции Западная Суматра и привлекает множество туристов. В кратер Мерапи, высота которого составляет 2900 метров, можно заглянуть. Это действующий вулкан, он извергается раз в 7–10 лет. Последний такой случай был в декабре 2023 года. Из опасного района тогда эвакуировали 49 альпинистов, многие из них были с ожогами и травмами, 12 человек пропали без вести, 11 погибли.

Третье место — бассейн Дьявола в Замбии

На границе с Зимбабве находится один из крупнейших водопадов мира — Виктория. Тысячи людей едут туда, чтобы увидеть эту мощь, но некоторым туристам этого мало. На самом краю 100-метрового водопада образовалась естественная чаша, в которой можно купаться в сухой сезон с сентября по декабрь (тогда течение не слишком сильное) и посмотреть в пропасть прямо из воды. И это небезопасно. Ежегодно там гибнут люди.

На четвертом месте — опасная Хургада

Один из самых популярных курортов Египта, принимающий миллионы туристов каждый год. Там фиксируется наибольшее количество пищевых отравлений. Чтобы минимизировать риск отравления, следует как минимум соблюдать главное правило: пить только бутилированную воду. Да и перед приемом пищи лучше сначала изучить отзывы туристов о выбранном месте.

Ну и замыкают топ-5 самых опасных мест мира пляжи в Сочи

Чтобы подвергать свое здоровье опасности, совсем не обязательно ехать в экзотические страны и заниматься экстремальными видами спорта. Достаточно просто отдохнуть на пляжах в Сочи, отмечает издание. Неэффективная работа очистных сооружений, мусор и обилие людей — это прекрасная среда для распространения ротавируса в прибрежных водах.

Напомним, в сентябре 2023 года от ротавируса в Сочи умерла 7-летняя девочка из Екатеринбурга. В августе прошлого года 6-летняя девочка, которая также приехала на отдых из Екатеринбурга, еле выжила после ротавируса, которым заразилась на курорте.

Можно ли верить таким рейтингам и как к ним относиться, мы спросили председателя экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрия Богданова. Вот что он сказал:

— Традиционно перед началом высокого летнего сезона во многих СМИ, в пабликах, вообще в интернете появляется много публикаций, которые явно носят характер погони за хайпом, чтобы поднять посещаемость своих ресурсов. Озвучиваются вещи, которые любому нормальному человеку могут показаться просто чудовищными, но, увы, такова сегодняшняя реальность. Конечно, любому курорту, отелю всегда есть что исправлять и улучшать в своей работе. Недостатки можно найти везде, в любом месте отдыха мира. Нужно формировать высокие стандарты сервиса, завоевывать репутацию среди клиентов и партнеров. При этом, конечно, не забывать информационную работу: рассказывать о том, что делаем, информировать, отвечать на все вопросы и претензии. Тогда меньше будет таких вбросов.