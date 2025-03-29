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Происшествия В Ярославле подросток совершила попытку суицида прямо в школе

В Ярославле подросток совершила попытку суицида прямо в школе

Что известно о происшествии

2 622
18 комментариев
Ярославская школьница пыталась покончить с собой | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЯрославская школьница пыталась покончить с собой | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославская школьница пыталась покончить с собой

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В одной из центральных школ Ярославля семиклассница пыталась покончить с собой. Всё случилось в женском туалете. О произошедшем сообщил 76.RU один из учеников этого же образовательного учреждения. По его словам, инцидент произошел 28 марта.

«За ней приехала скорая, и ее увезли в реанимацию. Что дальше было — неизвестно», — рассказал порталу 76.RU ученик школы, где всё случилось.

В разговоре с нашим порталом школьник уточнил, что в классе у девочки были проблемы во взаимоотношениях с одноклассниками. Она была жертвой буллинга среди сверстников.

Буллинг — это агрессивное, целенаправленное и систематическое преследование одного человека другим или группой людей. Он характеризуется повторяющимися негативными действиями, которые причиняют физический или психологический вред жертве.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин подтвердил 76.RU факт произошедшего. По его данным, девочка жива и сейчас находится дома.

«Органы профилактики разбираются в причинах [произошедшего]», — уточнил детский омбудсмен.

Мы также запросили комментарий в полиции по факту случившегося в школе. Опубликуем ответ, как только получим его.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Суицид Попытка суицида Школьница Ребенок
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Комментарии
18
Гость
2 часа
За бездействие надо сажать учителей и директора школы.
Гость
2 часа
За частую к травле подростка подталкивпют учителя,а дети ,чтобы высоужится,это поддерживают.Надо ее в другую школу перевести.
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