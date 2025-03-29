В Ярославле подросток совершила попытку суицида прямо в школе

В одной из центральных школ Ярославля семиклассница пыталась покончить с собой. Всё случилось в женском туалете. О произошедшем сообщил 76.RU один из учеников этого же образовательного учреждения. По его словам, инцидент произошел 28 марта.
«За ней приехала скорая, и ее увезли в реанимацию. Что дальше было — неизвестно», — рассказал порталу 76.RU ученик школы, где всё случилось.
В разговоре с нашим порталом школьник уточнил, что в классе у девочки были проблемы во взаимоотношениях с одноклассниками. Она была жертвой буллинга среди сверстников.
Буллинг — это агрессивное, целенаправленное и систематическое преследование одного человека другим или группой людей. Он характеризуется повторяющимися негативными действиями, которые причиняют физический или психологический вред жертве.
Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин подтвердил 76.RU факт произошедшего. По его данным, девочка жива и сейчас находится дома.
«Органы профилактики разбираются в причинах [произошедшего]», — уточнил детский омбудсмен.
Мы также запросили комментарий в полиции по факту случившегося в школе. Опубликуем ответ, как только получим его.